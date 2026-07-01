Angajatorii care au dat afară oameni din cauza AI încep să regrete. IBM, printre companiile care recrutează din nou personal

„Organizațiile obțin mai multă valoare din colaborarea dintre oameni și AI decât din înlocuirea completă a muncii umane”, potrivit unui studiu. Foto: Getty Images

Din ce în ce mai multe companii care au dat afară angajați și i-au înlocuit cu inteligența artificială își dau seama că AI nu poate „face totul” și sunt nevoite să recruteze din nou personal. Ford, IBM și Commonwealth Bank of Australia sunt printre companiile care fac reangajări. În paralel, investitorii devin tot mai îngrijorați cu privire la sustenabilitatea actualului boom al inteligenței artificiale de pe piețele financiare, relatează CNBC.

Producătorul auto Ford este una dintre companiile care și-a schimbat recent strategia. Potrivit informațiilor apărute în presă, compania reangajează sute de ingineri cu experiență pentru a rezolva probleme de calitate pe care sistemele automatizate nu au reușit să le gestioneze.

„Inteligența artificială este un instrument extraordinar, dar este doar atât de bună pe cât sunt informațiile folosite pentru a o antrena”, a declarat Charles Poon, vicepreședinte al departamentului de inginerie hardware pentru vehicule al Ford.

IBM face angajări din nou

Printre alte companii care și-au reconsiderat planurile de reducere a personalului și au decis să pună din nou accent pe capitalul uman se numără Commonwealth Bank of Australia (CBA) și gigantul software IBM.

Anul trecut, CBA a concediat peste 40 de angajați din serviciul de relații cu clienții și i-a înlocuit cu un asistent vocal bazat pe inteligență artificială. Însă sistemul AI nu a făcut față volumului de solicitări, ceea ce a dus la creșterea numărului de apeluri și a determinat banca să renunțe la disponibilizări și să reangajeze personal.

„Faptul că CBA a renunțat la aceste concedieri reprezintă o victorie importantă”, a transmis într-un comunicat sindicatul angajaților din sectorul financiar din Australia.

Potrivit unui reportaj al ABC publicat în august anul trecut, CBA a recunoscut că „nu a luat în considerare în mod adecvat toate aspectele relevante ale activității” atunci când a anunțat concedierile și a admis că „ar fi trebuit să fie mai riguroasă în evaluarea rolurilor necesare”.

IBM și-a automatizat, de asemenea, funcțiile de resurse umane cu ajutorul inteligenței artificiale, care a reușit să gestioneze aproximativ 94% dintre solicitările de rutină. Totuși, sistemul nu a putut face față celorlalte 6% dintre cazuri, care implicau dileme etice și situații complexe. Ca urmare, IBM a anunțat că intenționează să își tripleze numărul de angajări pentru posturi de nivel entry-level în toate diviziile sale din Statele Unite în 2026.

„Dacă nu continuăm să investim în angajările de nivel entry-level, ce se va întâmpla peste trei până la cinci ani?. Nu va mai exista o bază de recrutare; pur și simplu seacă sursa de talente”, a declarat Nickle LaMoreaux, directorul de resurse umane al IBM, în cadrul Charter AI Summit desfășurat la New York.

Tot mai multe companii regretă concedierile masive

Aceste exemple confirmă opiniile exprimate de analiști, potrivit cărora disponibilizarea angajaților în favoarea utilizării pe scară largă a inteligenței artificiale nu reprezintă neapărat cea mai bună strategie pentru dezvoltarea unei afaceri.

„Companiile care și-au construit bugetele pe ideea că tehnologia va înlocui oamenii, fără să investească în instruirea și perfecționarea angajaților, au lăsat echipe nepregătite să valorifice avantajele AI

În mod remarcabil, multe dintre companiile care au promovat automatizarea au regretat ulterior concedierile, deoarece au eliminat tocmai oamenii de care aveau nevoie pentru a supraveghea și gestiona sistemele de inteligență artificială”, se arată într-un raport al Intuition Labs.

Potrivit unui raport realizat de Orgvue, 39% dintre liderii de afaceri au concediat angajați ca urmare a implementării inteligenței artificiale. Dintre aceștia, 55% recunosc ulterior că deciziile privind disponibilizările au fost greșite.

„Atunci când rezultatele generate de inteligența artificială sunt inconsecvente, inexacte sau dificil de aplicat în practică, companiile sunt adesea nevoite să reintroducă supravegherea umană”, a declarat Jessica Zhang, vicepreședinte senior pentru regiunea Asia-Pacific (APAC) în cadrul furnizorului de soluții HR ADP. „Acest lucru poate duce la dublarea eforturilor, încetinirea procesului decizional și diminuarea câștigurilor de productivitate”, a adăugat Zhang.

Între timp, 32% dintre managerii de recrutare din Statele Unite au declarat că au eliminat un post în principal din cauza implementării inteligenței artificiale, pentru ca ulterior să reangajeze personal pentru același post sau pentru unul similar, potrivit datelor companiei Robert Half transmise CNBC.

„Inteligența artificială transformă piața muncii, însă devine tot mai clar că organizațiile obțin mai multă valoare din colaborarea dintre oameni și AI decât din înlocuirea completă a muncii umane”, a concluzionat Capitol Technology University.