Un celebru milionar american și-a părăsit compania, după 50 de ani, dintr-un motiv cu totul neașteptat

Ben Cohen (stânga) și Jerry Springfield la un eveniment de strângere de fonduri pentru Kamala Harris, septembrie 2024. Foto: Profimedia Images

Co-fondatorul Ben&Jerry's, Jerry Greenfield, a anunțat că demisionează după aproape o jumătate de secol în companie în urma unei dispute cu Unilever, grupul mamă, relatează CNN. Un critic avid al politicii Administrației Trump față de Israel, imigranți, comunitatea LGBTQ și femei, Jerry Greenfield a acuzat Unilever că a „redus la tăcere” misiunea socială a companiei pentru a nu-i deranja pe cei aflați la putere.

Jerry Greenfield și Ben Cohen au fondat Ben&Jerry's în 1978. Erau cei mai buni prieteni din gimnaziu, când erau „cei mai lenți și mai grași copii” din clasă, a povestit Cohen pentru CNN.

„Eu am eșuat ca olar. Nimeni nu cumpăra ceramica mea. Jerry a fost respins la medicină, iar la 26 de ani am zis: «Hai să încercăm să deschidem o mică afacere. Poate va merge.» Am ajuns să deschidem un mic magazin de înghețată într-o fostă benzinărie din Burlington, Vermont, cu o investiție de 8.000 de dolari și nu aveam planuri să devenim ceva mai mare de atât”, a povestit Cohen.

Dar mica afacere a explodat. De la începuturile sale, Ben&Jerry's a avut luări de poziții ferme și a militat pentru drepturile comunității LGBTQ, drepturile femeilor, drepturile imigranților și ale omului în general.

În anul 2000, Unilever, cu sediul în Marea Britanie, a cumpărat Ben & Jerry’s pentru suma uriașă de 326 milioane de dolari, dar a permis companiei să opereze independent și să-și continue misiunea socială fără interferențe. Cohen și Greenfield au rămas implicați în companie, însă nu în roluri operaționale, concentrându-se în schimb pe misiunile sociale.

În ultimii ani însă au început să apară interferențele, spun și Jerry Greenfield și Ben Cohen, iar pentru Greenfield a fost prea mult.

„Ceea ce a făcut ca această companie să fie mai mult decât doar o companie de înghețată a fost faptul că am avut independența să luptăm pentru valorile noastre, lucru care a fost garantat atunci când a fost achiziționată de Unilever.

Pentru mai bine de 20 de ani, sub această conducerea, Ben & Jerry’s a luat atitudine și s-a exprimat în sprijinul păcii, justiției și drepturilor omului, nu ca niște concepte abstracte, ci în legătură cu evenimente reale care au loc în lumea noastră.

Este profund dezamăgitor să ajung la concluzia că acea independență, însăși baza vânzării noastre către Unilever, a dispărut”, a scris Greenfield în scrisoarea de demisie, publicată miercuri pe rețelele sociale de fostul său partener de afaceri.

After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a — Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025

Greenfield a continuat:

„Și asta se întâmplă într-un moment în care actuala administrație a țării noastre atacă drepturile civile, drepturile de vot, drepturile imigranților, ale femeilor și ale comunității LGBTQ.

A susține valorile justiției, echității și ale umanității noastre comune nu a fost niciodată mai important, și totuși Ben & Jerry’s a fost redus la tăcere, pus pe margine de teama de a nu-i supăra pe cei aflați la putere.

Este ușor să iei atitudine și să vorbești atunci când nu este nimic de pierdut. Adevăratul test al valorilor este atunci când vremurile sunt dificile și ai ceva de pierdut”, a conchis Greenfield, care a anunțat că decizia de a demisiona a fost „cea mai dureroasă și dificilă” din viața lui.

Ultima picătură, conflictul din Gaza

La câteva ore după ce Jerry Greenfield, cofondatorul Ben & Jerry’s, și-a dat demisia de la compania de înghețată pe care a fondat-o acum aproape cinci decenii, fostul său partener de afaceri, Ben Cohen, a explicat pentru CNN de ce Jerry a simțit că trebuie să plece.

„Jerry are o inimă foarte mare, iar acest conflict cu Unilever îl măcina foarte tare. A simțit că nu are altă opțiune decât să demisioneze. Jerry este trist că s-a ajuns aici, dar, pe de altă parte, simte și o ușurare că nu mai este prins în acest conflict intens”, a spus Cohen pentru Vanessa Yurkevich de la CNN.

Cohen a spus pentru CNN că, odată cu schimbările din conducerea Unilever, niciunul dintre cei care semnaseră înțelegerea cu Ben & Jerry’s nu mai era acolo, iar conglomeratul a început să nu mai respecte termenii aranjamentului special cu compania de înghețată.

Astfel, tensiunile au escaladat în ultimii ani, mai ales după ce Ben & Jerry’s a decis să-și retragă operațiunile din Israel, decizie anulată ulterior de Unilever.

De atunci, compania și grupul-mamă s-au aflat în conflict, în special din cauza postărilor cu conținut politic pe rețelele sociale, pe care, potrivit lui Cohen, Unilever le-a dezaprobat și chiar a amenințat cu concedieri.

Luările de poziție legate de politică – de la fostul președinte Donald Trump până la Israel și Fâșia Gaza – au enervat Unilever, care a concediat CEO-ul Ben & Jerry’s la începutul acestui an.

În cele din urmă, Greenfield a spus „destul”.

Ben & Jerry’s a dat în judecată Unilever după ce i-a demis CEO-ul

Comentând anunțul lui Greenfield pentru BBC, Anna Macdonald, partener de investiții la Aubrey Investments, a spus că Ben & Jerry’s a „construit un brand bazat pe nonconformism, activism și susținere de cauze” și că Unilever a fost de acord să „continue aceste misiuni” atunci când a cumpărat afacerea în anul 2000.

Dar, în ultimii ani, a adăugat ea, Unilever ar fi încercat să limiteze activismul companiei, în special în ceea ce privește Israelul și Gaza.

La începutul acestui an, compania a acuzat Unilever că i-a cerut să înceteze să-l mai critice public pe președintele SUA, Donald Trump.

Macdonald a spus că Greenfield „a plecat pentru că nu vrea să fie asociat cu ceea ce se întâmplă acum”.

În martie anul acesta, Ben & Jerry’s a anunțat că directorul său executiv, David Stever, era înlăturat de Unilever.

Acuzația a făcut parte dintr-un proces intentat într-o instanță din SUA de către Ben & Jerry’s, care a susținut că Unilever a încălcat acordul de fuziune încercând să reducă la tăcere „misiunea socială” a companiei.

Un purtător de cuvânt al Unilever a declarat că este „dezamăgit că confidențialitatea unei discuții despre cariera unui angajat a fost făcută publică”.

În luna mai, domnul Cohen a fost arestat în timpul unui protest în Senatul SUA legat de ajutorul militar pentru Israel și condițiile umanitare din Gaza.

Protestatarii au întrerupt audierea în timp ce secretarul pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., depunea mărturie. Cohen a fost acuzat de o contravenție, iar alți șase protestatari au fost de asemenea arestați și se confruntă cu acuzații mai grave.

„Cred că eu pot fi mai util din interior”

Totuși, Cohen a ales să rămână în companie pentru a continua lupta pentru independența companiei.

„Sunt bucuros că amândoi apărăm valorile Ben & Jerry’s. Cred că eu pot fi mai util din interior, iar Jerry va încerca să fie util din exterior.”, a spus Cohen pentru CNN.

Chiar și după plecarea lui Greenfield, Cohen a declarat că rămâne angajat față de consiliul independent care ajută la conducerea brandului și că va lucra pentru a convinge compania-mamă să vândă marca unui grup de investitori dedicați misiunii sociale Ben & Jerry’s.

În prezent, Ben & Jerry’s este desprinsă din Unilever și transferată într-o nouă companie numită The Magnum Ice Cream Company, care se așteaptă să fie listată la bursă în noiembrie.

Într-o declarație, The Magnum Ice Cream Company a spus că nu împărtășește perspectiva lui Greenfield și Cohen și că a încercat să colaboreze cu cofondatorii brandului.

„Rămânem dedicați misiunii unice în trei părți a Ben & Jerry’s – produs, economică și socială – și ne concentrăm pe continuarea moștenirii de pace, iubire și înghețată a acestui brand iconic și foarte iubit”, a declarat un purtător de cuvânt al Magnum.

Politica înseamnă profit

Un motiv important pentru care Cohen a rămas în companie este păstrarea misiunii în trei părți a Ben & Jerry’s: o misiune socială de sprijinire a justiției și egalității, alături de o misiune de produs și una financiară. El afirmă că toate trei sunt esențiale pentru brand – și că sunt bune pentru afaceri.

„Când am conceput acea misiune în trei părți, am scris-o deliberat pe orizontală pentru a arăta că toate sunt la fel de importante. Atunci când compania acționează în baza valorilor sociale și produce o înghețată excelentă, ajunge să facă și profit bun”, a explicat. „

Unilever, care nu prezintă separat vânzările Ben & Jerry’s, a raportat în rezultatele anuale din 2024 că divizia de înghețată a crescut cu 3,7% față de anul precedent.

Cohen nu regretă menținerea pozițiilor sale politice și sociale, susținând că produsele Ben & Jerry’s au doar o mică parte din piață, așa că „nu trebuie să fim pe placul tuturor.”

„Realitatea este că afacerile sunt incredibil de politice. Companiile își folosesc banii pentru a influența alegerile și pentru a influența legislația prin lobby. Singura diferență este că aspectele politice ale Ben & Jerry’s sunt la vedere, le spunem oamenilor ce gândim, în timp ce alte companii fac asta pe ascuns”, a explicat Ben Cohen.

Chiar și după plecarea lui Greenfield, „spiritul lui Jerry va rămâne mereu la Ben & Jerry’s”, a spus Cohen.

„A fost o călătorie incredibilă. A fost o aventură uimitoare, o odisee extraordinară. Au fost vremuri bune, au fost vremuri rele, au fost vremuri dificile, și le-am trecut pe toate împreună, eu și Jerry, iar asta ne-a întărit legătura”, a adăugat el.