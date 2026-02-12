BERD a vândut Danube Logistics, operatorul portului Giurgiuleşti din Republica Moldova, către Portul Constanţa

2 minute de citit Publicat la 18:10 12 Feb 2026 Modificat la 18:10 12 Feb 2026

Prin preluarea Danube Logistics, Portul Constanţa aduce în Republica Moldova nu doar capital, ci şi o vastă experienţă operaţională în administrarea infrastructurii maritime. sursa foto: Getty

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat, joi, că se află în etapa finală a vânzării Danube Logistics, compania care operează Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti (GIFP), către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, aflată în proprietatea statului român, potrivit unui comunicat al instituţiei financiare internaţionale, relatează Agerpres.

Potrivit BERD, finalizarea tranzacţiei este iminentă. Acordul pentru vânzarea integrală a participaţiei deţinute de BERD la ICS Danube Logistics a fost semnat la sfârşitul anului trecut, iar aprobarea acestuia a fost anunţată de Portul Constanţa la data de 12 februarie 2026.

Tranzacţia evidenţiază parteneriatul strategic dintre România şi Republica Moldova şi are ca obiectiv consolidarea relaţiilor economice şi comerciale dintre cele două state.

Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti, principala poartă maritimă a Republicii Moldova, gestionează peste 70% din importurile şi exporturile realizate pe cale navală, având un rol-cheie în menţinerea lanţurilor de aprovizionare şi în susţinerea stabilităţii economice.

Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa şi-a asumat realizarea unor investiţii semnificative pe termen lung pentru dezvoltarea portului Giurgiuleşti. Strategia vizează extinderea capacităţii, modernizarea infrastructurii şi consolidarea poziţiei portului în regiunea Mării Negre şi în bazinul Dunării.

„Această tranzacţie marchează o piatră de hotar pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi integrarea sa în reţelele comerciale regionale şi globale. De asemenea, demonstrează încrederea crescândă a investitorilor în potenţialul Republicii Moldova şi importanţa sa strategică ca centru logistic şi de transport pentru regiunea extinsă”, a declarat Giuseppe Grimaldi, şeful BERD pentru Republica Moldova.

BERD a devenit acţionar unic al Danube Logistics în 2021. În perioada în care instituţia a administrat portul Giurgiuleşti, acesta a înregistrat o creştere constantă, volume mai mari de transport, precum şi venituri şi profitabilitate în creştere.

În prezent, Danube Logistics dispune de o structură solidă de capital şi de capacităţi diversificate de manipulare şi depozitare a mărfurilor. Acordul cu Portul Constanţa se înscrie în strategia BERD de a transfera GIFP către un investitor strategic pe termen lung, capabil să consolideze rolul portului în comerţul european.

„În calitate de operator al principalului port maritim-fluvial al Moldovei, Danube Logistics a depus eforturi mari pentru a poziţiona Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti ca o poartă vitală pentru comerţ, investiţii şi creştere economică - nu doar pentru Moldova, ci pentru întreaga regiune. Suntem profund recunoscători pentru sprijinul BERD în aceşti ani de transformare. Sub noua conducere a Portului Constanţa, aşteptăm cu nerăbdare să extindem în continuare capacitatea şi capabilităţile portului, să asigurăm operaţiuni fără probleme şi să construim sinergii puternice”, a declarat directorul Danube Logistics, Mathias von Tucher.

Prin preluarea Danube Logistics, Portul Constanţa aduce în Republica Moldova nu doar capital, ci şi o vastă experienţă operaţională în administrarea infrastructurii maritime.

Planul strategic pentru GIFP include modernizarea durabilă a infrastructurii, extinderea capacităţii – inclusiv prin noi dane şi dezvoltarea terenurilor –, diversificarea serviciilor pentru operatori şi integrarea mai strânsă în reţeaua comercială a Mării Negre.