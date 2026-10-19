CFR SA scoate la licitație lucrări de 4,09 miliarde de lei pentru repararea căilor ferate din șapte regionale

Fiecare lot are o valoare maximă estimată de 584,5 milioane de lei, fără TVA. sursa foto: Agerpres

Compania Națională de Căi Ferate (CFR) SA a lansat o licitație cu o valoare maximă estimată de 4,09 miliarde de lei, fără TVA, pentru lucrări de întreținere a infrastructurii feroviare din șapte sucursale regionale, care se vor desfășura pe o perioadă de patru ani, notează Agerpres.

Prin aceste lucrări, compania urmărește să îmbunătățească siguranța circulației și să elimine restricțiile de viteză de pe tronsoanele de cale ferată aflate în administrarea celor șapte regionale.

Anunțul a fost publicat luni în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar procedura este împărțită în șapte loturi, câte unul pentru fiecare regională: București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Galați și Constanța.

Fiecare lot are o valoare maximă estimată de 584,5 milioane de lei, fără TVA, iar în urma licitației vor fi semnate șapte acorduri-cadru, fiecare cu o durată de 48 de luni.

„Procedura de achiziţie prevede încheierea acordurilor-cadru la nivelul central al CFR S.A., în timp ce contractele subsecvente pentru executarea efectivă a lucrărilor vor fi încheiate la nivelul sucursalelor regionale. Finanţarea este prevăzută de la bugetul de stat, prin titlul bugetar 51 - “Întreţinerea şi funcţionarea/exploatarea infrastructurii publice”, aferent Direcţiei Linii. Lucrările vor fi contractate şi executate în funcţie de necesităţile identificate şi de fondurile alocate”, se arată în comunicatul transmis de CFR SA.

Reprezentanții companiei precizează că suma de 4,09 miliarde de lei reprezintă valoarea maximă totală a celor șapte acorduri-cadru pentru întreaga perioadă de patru ani și nu valoarea unor contracte de execuție deja atribuite.

Documentația de atribuire prevede înlocuirea șinelor, a traverselor și a stratului de piatră spartă de pe liniile curente și directe, cu materiale noi.

Totodată, va fi refăcută structura care susține calea ferată în zonele aparatelor de cale și ale trecerilor la nivel, unde piatra spartă va fi înlocuită complet.

Un alt obiectiv al lucrărilor este realizarea căii fără joante, adică eliminarea discontinuităților dintre șine, o măsură care face ca linia să se comporte mai bine în exploatare și reduce nevoia de întreținere a îmbinărilor.

Potrivit CFR SA, scopul final este ca tronsoanele vizate să revină la parametrii tehnici necesari pentru vitezele proiectate ale trenurilor de călători și de marfă, iar restricțiile de viteză să fie ridicate acolo unde condițiile tehnice și de siguranță o permit.

Ofertele vor fi evaluate după criteriul celui mai bun raport calitate-preț, în care prețul are o pondere de 75%, iar perioada de garanție oferită pentru lucrări contează 25%.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 23 noiembrie 2026, ora 15:00, pentru toate cele șapte loturi, iar documentația de atribuire poate fi consultată în SEAP.