Complexul Energetic Valea Jiului, aflat pe lista de reforme a Guvernului, are un nou director general. Cine este Samuel Dioane

Complexul Energetic Valea Jiului. Sursa foto: Facebook/ CEVJ

Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ) are, începând de marţi, un nou director general în persoana inginerului Samuel Dioane, numit în funcţie în urma unei hotărâri luate de Consiliul de Administraţie al societăţii, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CEVJ, Samuel Dioane va asigura conducerea executivă a societăţii până la organizarea procedurii de selecţie pentru ocuparea funcţiei de director general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

„Consiliul de Administraţie îşi reafirmă angajamentul pentru asigurarea continuităţii activităţii societăţii, a stabilităţii manageriale şi a bunei desfăşurări a proceselor operaţionale, în concordanţă cu obiectivele strategice asumate”, se arată în comunicat.

Samuel Dioane a mai condus Complexul Energetic Hunedoara în perioada 5 iunie 2018 - 13 martie 2023.

El este absolvent al Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică din cadrul Universităţii Petroşani şi are un master Managementul Resurselor Umane, la aceeaşi instituţie de învăţământ superior.

Samuel Dioane survine la conducerea CEVJ lui Eduard Mija, ales director general în baza Legii privind ordonanţa corporativă şi revocat ulterior din funcţie, pe 18 noiembrie, de către membrii Consiliului de Administraţie al CEVJ.

Bolojan a anunțat lista companiilor care vor fi listate la bursă, reorganizate sau închise

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, pe 5 decembrie 2025, ce companii de stat vor fi listate la bursă, reorganizate, divizate sau închise, după ce Guvernul a făcut o analiză în acest sens.

„Al treilea element pe care se cuvine să îl punctez este legat de Memorandumul privind reforma companiilor de stat. Am făcut o analiză în săptămânile trecute.”, a spus el într-o conferință de presă.

„Avem nu doar niște angajamente prin accesarea programelor europene, nu doar jaloane din PNRR, ci avem un interes legitim ca marile companii de stat să fie cât mai bine administrate și prin memorandumul care a fost aprobat astăzi, se definesc cu claritate rolurile instituțiilor care sunt implicate în așa fel încât, după parcurgerea tuturor perioadelor, să putem spune care dintre aceste companii vor fi listate suplimentar la bursă, care vor fi menținute în activitate cu reformele care sunt necesare în așa fel încât să vină să fie mai competitive, să ofere servicii mai bune, să nu aibă nevoie de subvenții tot mai mari.

De asemenea, se va decide care vor fi reorganizate prin fuziune, prin divizare, transformate sau care vor fi lichidate.

Sunt un număr de 17 companii care au fost comunicate de către ministere în acest prim pachet.

V-aș spune doar câteva nume, pentru că lista vi se va comunica imediat după ședință. Este vorba din zona de transporturi, de exemplu, sau de energie. Compania Tarom, Metrorex, CFR Călători, CFR Sa, societatea Electrocentrale Craiova, Electrocentrale București, Complexul Energetic Valea Jiului și așa mai departe, Iar luni dimineața vom avea o primă ședință și există responsabili pe fiecare minister, pe fiecare autoritate tutelară.

Lista completă a companiilor de stat care vor fi reformate

Societatea Electrocentrale Grup SA – Ministerul Energiei Societatea Electrocentrale București SA – Ministerul Energiei Societatea OIL Terminal SA – Ministerul Energiei Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR SA) – Ministerul Energiei Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” SA – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ROFERSPED SA – filială a CFR Marfă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii C.F.R. I.R.L.U. SA – filială a CFR Marfă, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societatea de Administrare Active Feroviare SAAF SA – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societatea Feroviară de Turism SFT–CFR SA – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societatea Națională a Căilor Ferate Române – SNCFR (pre-insolvență) – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Compania Națională de Căi Ferate CFR SA – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societatea Telecomunicații CFR SA – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Tipografica Filaret SA – filială a CNCFR SA, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societatea de Reparații Locomotive CFR–SCRL Brașov – filială a CFR Călători, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” SA – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Compania TAROM – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Notă: Societatea PETROTRANS SA este în faliment și a fost propusă de Ministerul Energiei spre analiza Comitetului pentru clarificarea situației patrimoniale.