Cum contribuie companii precum Philip Morris International la transformarea economică a Europei

Philip Morris International rămâne un motor economic major pentru Uniunea Europeană. foto: PMI

Uniunea Europeană traversează o perioadă de schimbări profunde. Reglementările se înăspresc, costurile cresc, iar presiunea pe economie este tot mai mare. În acest context, blocul comunitar caută să-și redefinească competitivitatea economică. Iar aici rolul companiilor mari poate fi unul crucial.

De exemplu, un studiu realizat recent de EY-Parthenon arată impactul unor companii precum Philip Morris International în regiune: aproape 290 de miliarde de euro contribuție totală totală la economia UE între 2019 și 2023 și 181,3 miliarde de euro venituri fiscal generate pentru guvernele din UE. Acest lucru demostrează că, pentru PMI, Europa este un pol strategic, atât ca piață, cât și ca hub industrial și de inovație.





Pentru Massimo Andolina, președintele PMI pentru Europa, aceste cifre nu sunt doar statistici. „Este o amprentă economică care face exact ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană: are un impact pozitiv, face economia competitivă la scară globală, inovează, transformă și este durabilă. Toate sunt elemente care pot fi o sursă de inspirație pentru Uniunea Europeană”, spune el.



În același timp, compania susține direct și indirect aproximativ 1 milion de locuri de muncă,. Asta pe măsură ce continuă să-și repoziționeze modelul de business și să se transforme, dintr-o companie producătoare de țigarete într-o companie axată pe produse fără fum. În 2025, produsele fără fum reprezintă 41% din veniturile nete globale. „Consumatorii își schimbă comportamentul, iar noi investim pentru a accelera această tranziție”, afirmă Massimo Andolina.

În cifre, PMI a alocat 43,4 miliarde € pentru investiții în Uniunea Europeană în ultimii cinci ani. Banii s-au dus către:

- 19,6 miliarde € în rețele de IMM-uri, consolidând ecosistemele industriale locale;

- 625 milioane € pentru achiziția de tutun din Europa, sprijinind fermierii și comunitățile rurale;

- 2,3 miliarde € în cercetare și dezvoltare pe continent.

România joacă un rol central în această strategie. Fabrica de la Otopeni este una dintre cele mai mari unități de producție de tutun încălzit din Europa și un hub de export. În plus, consumatorii români se numără printre cei care adoptă rapid noile produse.

Cum ați descrie amprenta economică internațională a Philip Morris în Uniunea Europeană?



Este o amprentă economică care face exact ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană. Una care are un impact pozitiv asupra economiei, care face economia competitivă la scară globală, care inovează, care transformă și care este durabilă. Toate sunt elemente care pot fi o sursă de inspirație pentru Uniunea Europeană.



Cetățenii se confruntă deja cu inflația și cu impozite mai mari. Ce ar însemna aceste impozite mai mari pentru ei și pentru industrie?



Impozitele cresc. Știm cu toții că impozitele cresc. Întrebarea este: cu cât? Noi susținem întotdeauna faptul că, în primul rând, produsele fără fum și produsele combustibile ar trebui impozitate în mod diferit, deoarece diferența de impozitare ajută fumătorii să aibă un stimulent pentru a trece la noile produse și ajută companiile să finanțeze inovația necesară pentru a face acest lucru. În al doilea rând, impozitele trebuie să fie progresive și previzibile. Așadar, noua directivă fiscală face anumite lucruri corect, diferențierea este recunoscută, iar acest lucru este binevenit. Statele membre au acum de lucru pentru a se angaja într-o dezvoltare mai progresivă și mai previzibilă, probabil mai puțin extremă, a ratelor de impozitare, dar este un bun punct de plecare și cred că există spațiu pentru negocieri.



Ce rol joacă România în strategia europeană mai largă a Philip Morris International?



România este foarte importantă pentru noi. Știți că în România nu numai că avem una dintre fabricile noastre de produse cu tutun încălzit din Europa, dar este una dintre cele mai mari. Este o țară din care exportăm. Dar mă gândesc la consumatorii români, și aceștia sunt consumatori care se fac eforturi să renunțe la fumat. Vedem cât de repede se produce transformarea, cu o varietate de produse diferite. Acum suntem prezenți în România cu toate produsele noastre, cu tutun încălzit, cu pliculețe de nicotină și sunt încântat să văd că, datorită muncii depuse de echipa noastră, consumatorii români adoptă produsele noastre și trec la produsele fără fum, ceea ce este fabulos.

Philip Morris International rămâne un motor economic major pentru Uniunea Europeană, dar miza reală este transformarea modelului său de afaceri. Dacă obiectivul de a renunța la țigările tradiționale se va materializa, PMI ar putea fi un exemplu rar de companie care reușește să îmbine profitabilitatea economică cu o schimbare structurală în favoarea sănătății publice.