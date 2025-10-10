Dezechilibru fiscal pe piața alcoolului: Taxarea spirtoaselor de până la 64 de ori mai mult decât vinul, alimentează piaţa neagră

Pahar cu vin spumant. foto: pexels.com/ Joonas kääriäinen

Berea și vinul conduc consumul de alcool în România, dar băuturile spirtoase suportă cea mai grea povară fiscală. Accizele uriașe duc la pierderi de zeci de milioane de euro anual și încurajează piața neagră, atrag atenția reprezentanții industriei și ai mediului de afaceri.

Deși reprezintă doar 20% din consumul total de alcool, industria băuturilor spirtoase contribuie anual cu aproape un miliard de euro la bugetul statului, arată un studiu realizat de compania Roland Berger. Totuși, sistemul actual de taxare este dezechilibrat: accizele pentru o unitate standard de băuturi spirtoase sunt aproape de patru ori mai mari decât cele pentru bere și de până la 64 de ori mai mari decât cele pentru vin.

Acest dezechilibru fiscal stimulează piața neagră a alcoolului, unde aproape 40% din consumul de spirtoase scapă de taxe. Pierderile anuale pentru stat sunt estimate între 45 și 65 de milioane de euro, în timp ce sănătatea publică și mediul economic sunt afectate.

„În ultimii 2-5 ani, nu mai există un mecanism clar de calcul al accizei. Acciza a crescut în 12 luni cu 25%, o măsură de ruinare a industriei. Trebuie să ne uităm și la puterea de cumpărare a românilor, când accizele depășesc deja nivelul din Italia sau Spania”, a declarat Florin Rădulescu, președintele Asociației Spirits România.

Potrivit studiului Roland Berger, taxarea ridicată face ca 55% din prețul de la raft al băuturilor spirtoase să fie format din accize și TVA. În ciuda presiunii fiscale, sectorul generează aproape două treimi din totalul încasărilor din accize și aduce până la șase ori mai multă valoare economică pe litru consumat decât alte băuturi alcoolice.

„Băuturile ilicite generează mai puțină valoare economică, pentru că evită procesul normal de impozitare și reduc ocuparea forței de muncă”, a explicat Anamaria Craven, reprezentanta firmei de consultanţă.

La rândul său, Dan Enăchescu, reprezentant al mediului de business, a subliniat că„pierdem cu toții, pentru că dacă statul are mai puține venituri, beneficiem mai puțin de servicii publice”.

Chiar și așa, sectorul spirtoaselor plătește aproape jumătate de miliard de euro anual în taxe – echivalentul costurilor pentru educația a peste 80.000 de liceeni. Sumele ar putea crește dacă piața neagră ar fi redusă.

Ministerul Economiei anunță formarea unui grup de lucru comun cu reprezentanți ai industriei și ai autorităților, pentru a analiza sistemul de taxare și soluțiile pentru reducerea pieței ilicite.

„Cred că o discuție onestă cu toate industriile, în care povara fiscală să fie pusă corect, este necesară. Statul ar trebui să devină dintr-o frână, un partener”, a declarat Viorel Băltărețu, secretar de stat în Ministerul Economiei.

Industria băuturilor spirtoase susține peste 23.000 de locuri de muncă, directe și indirecte, de la agricultură la retail. O taxare echitabilă ar aduce nu doar mai multe venituri la buget, ci și stabilitate pentru mii de familii.