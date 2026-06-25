Ea este Aashna Doshi, tânăra inginer care a plecat de la Google la 23 de ani pentru a-și construi un startup AI și un podcast

Aashna Doshi a plecat de la Google pentru a fonda Bounty, un startup de AI. Sursa foto: Aashna Talks via Facebook

Faceți cunoștință cu Aashna Doshi, inginer de origine indiană care, la doar 23 de ani, și-a părăsit jobul de vis de la Google pentru a construi un startup în domeniul inteligenței artificiale și un podcast.

Aashna Doshi, o fostă ingineră software la Google în vârstă de 23 de ani, a renunțat luna trecută la râvnitul său loc de muncă din industria tehnologiei, cu un salariu de șase cifre, pentru a lansa propriul startup de inteligență artificială, Bounty.

Antreprenoarea din New York spune că decizia a venit după luni de reflecție asupra obiectivelor sale profesionale, a interesului tot mai mare pentru antreprenoriat și a dorinței de a avea mai multă libertate creativă.

Doshi, care s-a alăturat Google cu patru ani în urmă, ca intern, și a obținut un post permanent în companie în 2024, a descris plecarea din cadrul gigantului tehnologic drept un nou risc major în parcursul său profesional.

„Mi-am asumat un risc mare pentru a obține jobul la Google. Acum îmi asum un altul, plecând de acolo”, a declarat ea, potrivit The Economic Times.

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De la inginer Google la fondatoare a unui startup de inteligență artificială

În perioada în care a lucrat la Google, Doshi a apreciat oportunitatea de a învăța de la colegi talentați și de a colabora cu oameni din medii diverse. Cu toate acestea, a simțit că activitatea de inginer software nu îi satisface pe deplin ambițiile creative.

Pentru a-și explora aceste interese, la începutul anului 2025 a lansat, împreună cu un alt profesionist din domeniul tehnologiei, podcastul „0 to 1”. Emisiunea includea conversații cu fondatori de companii, ingineri, directori executivi și creatori de conținut, concentrându-se asupra parcursului lor personal și profesional.

Explicând inspirația din spatele numelui podcastului, Doshi a spus:

„Numele emisiunii, pe lângă faptul că face trimitere la pregătirea noastră în inginerie software, pornește de la ideea că există foarte multă valoare între zero – punctul de plecare al unei persoane – și unu – persoana care a devenit astăzi.”

Succesul podcastului a deschis noi oportunități

Ceea ce a început ca un proiect secundar a câștigat rapid popularitate, atrăgând peste 100.000 de vizualizări pe YouTube în primul an. Podcastul a ajutat-o pe Doshi să construiască relații cu lideri din companii importante, inclusiv Amazon și Microsoft.

Mulți dintre primii invitați au fost convinși să participe prin contacte directe și conexiuni personale. Potrivit lui Doshi, platforma a devenit un instrument puternic de networking, care i-a oferit acces la oameni pe care probabil nu i-ar fi întâlnit în mod normal lucrând într-o corporație mare.

Aashna Doshi a părăsit Google: „Într-o companie Big Tech ești doar o piesă”

Pe măsură ce audiența podcastului a crescut, Doshi a început să își regândească propriul traseu profesional. În luna mai, ea a decis să părăsească Google și să se concentreze cu normă întreagă pe dezvoltarea Bounty, o platformă bazată pe inteligență artificială, fondată împreună cu partenerul său de podcast.

Bounty le permite companiilor să externalizeze activități precum generarea de potențiali clienți, contactarea acestora sau identificarea candidaților pentru recrutare, plata fiind legată de rezultatele obținute și nu doar de efortul depus.

„Am simțit că era momentul potrivit să plec de la Google”, a spus Doshi.

Ea a explicat că, deși experiența acumulată în cadrul gigantului tehnologic a fost neprețuită, aceasta i-a evidențiat și limitările muncii într-o organizație foarte mare.

„Într-o companie Big Tech ești doar o piesă dintr-un mecanism uriaș, iar eu îmi doream capacitatea de a lua decizii, de a mă mișca rapid și de a vedea direct rezultatele muncii mele.”

Boom-ul inteligenței artificiale a încurajat-o să facă pasul spre antreprenoriat

Doshi spune că ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale a influențat, de asemenea, decizia sa de a deveni antreprenoare. Deși a renunțat la siguranța financiară oferită de salariul de la Google, ea consideră că oportunitatea merita urmărită.

În prezent, Bounty nu generează încă venituri, iar Doshi își acordă un salariu de fondator în timp ce lucrează la dezvoltarea și extinderea afacerii.

„Plecarea de la Google a fost un risc, dar am crezut întotdeauna că, dacă simți o atracție suficient de puternică față de ceva, trebuie să fii dispus să renunți la ceva bun pentru a urmări ceva care ar putea fi extraordinar.”

„Acum patru ani, să lucrez aici era visul meu”

Pe 8 iunie, tânăra a publicat pe rețelele sociale un mesaj prin care anunța că părăseștea cunoscuta companie tech.

„Acum patru ani, să lucrez aici era VISUL meu. Aveam 19 ani când am intrat pentru prima dată într-un birou Google – era vara lui 2022, iar eu eram internă la YouTube Music în New York. Nu eram pe deplin convinsă că merit să fiu acolo, dar îmi amintesc că simțeam că acesta este începutul a ceva special.

A urmat un al doilea stagiu de practică în 2023, în cadrul echipei Google Core Infrastructure & Access Management din San Francisco.

Apoi am fost angajată cu normă întreagă și am obținut jobul la care visam în New York, lucrând la intersecția dintre infrastructura de securitate și inteligența artificială.

Am învățat cum să gândesc la scară mare, cum să abordez probleme cu adevărat dificile. Și, cel mai important, am făcut toate acestea alături de unii dintre cei mai inteligenți oameni pe care i-am întâlnit vreodată. Oameni care au devenit prieteni adevărați, care m-au împins să fiu mai bună și care mi-au ridicat standardele doar prin simplul fapt că se aflau în aceeași încăpere cu mine.

Și undeva între scrisul de cod, bananele „adunate” din microbucătărie, încercarea fiecărei arome de batoane proteice și mult prea multe cappuccino, am crescut puțin. Puțin dincolo de visul meu. Nu doar ca inginer, ci și ca persoană.

Google va avea întotdeauna un loc special în inima mea. Oamenii, provocările, dezvoltarea profesională (și da, mâncarea gratuită). Port toate aceste lucruri cu mine.

Și pentru toți cei care s-ar putea întreba „ce urmează?”: mi-e teamă, sunt entuziasmată și mă simt mai vie ca niciodată.”, a scris ea.