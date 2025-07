Elon Musk anunță un mega-acord de 16,5 miliarde de dolari prin care Samsung va fabrica semiconductori pentru Tesla

Samsung Electronics a semnat un contract de 16,5 miliarde de dolari pentru furnizarea de semiconductori către Tesla, potrivit unui document depus la bursă de compania sud-coreeană și postărilor CEO-ului Tesla, Elon Musk, pe platforma X, scrie luni CNBC.

Contractul va începe pe 26 iulie 2025 și se va încheia pe 31 decembrie 2033. Inițial, Samsung nu a dezvăluit numele partenerului de acord, însă Musk a confirmat că este vorba despre Tesla.

Contractul pe opt ani a fost anunțat luni printr-un document depus de Samsung la autoritățile de reglementare în domeniul financiar și confirmat de Elon Musk pe X.

Musk a postat: „Noua fabrică gigantică din Texas a Samsung va fi dedicată fabricării cipului A16 de generație următoare al Tesla. Importanța strategică a acestui lucru este greu de supraestimat”.

Samsung’s giant new Texas fab will be dedicated to making Tesla’s next-generation AI6 chip. The strategic importance of this is hard to overstate.



Samsung currently makes AI4.



TSMC will make AI5, which just finished design, initially in Taiwan and then Arizona.