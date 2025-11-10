Facebook câștigă anual 16 miliarde de dolari din reclame frauduloase și escrocherii online

3 minute de citit Publicat la 09:27 10 Noi 2025 Modificat la 09:27 10 Noi 2025

Timp de cel puțin trei ani compania nu a reușit să identifice și să oprească un flux masiv de reclame frauduloase. Sursa foto: Hepta

Meta estima intern, la finalul anului trecut, că aproximativ 10% din veniturile sale totale din 2024 – adică aproape 16 miliarde de dolari – provin din reclame frauduloase și pentru produse interzise, potrivit unor documente consultate de Reuters, citate de The Business Standard.

Un set de documente interne, nepublicate până acum, relevă că timp de cel puțin trei ani compania nu a reușit să identifice și să oprească un flux masiv de reclame frauduloase care au expus miliarde de utilizatori ai Facebook, Instagram și WhatsApp la scheme de investiții false, e-commerce fraudulos, jocuri de noroc ilegale și vânzare de produse medicale interzise.

Un document din decembrie 2024 arată că platformele Meta afișează în medie 15 miliarde de reclame cu risc ridicat – anunțuri care prezintă semne clare de fraudă – în fiecare zi. Un alt document notează că Meta câștigă anual aproximativ 7 miliarde de dolari doar din această categorie.

Cum funcționează sistemul Meta

O mare parte din aceste fraude provin de la advertiseri care au comportamente suficient de suspecte încât să fie semnalate de sistemele interne. Totuși, conform documentelor, Meta blochează un advertiser doar dacă sistemele automate estimează cu o probabilitate de cel puțin 95% că acesta comite fraudă.

Dacă suspiciunea este mai mică – dar tot ridicată – Meta nu blochează contul, ci aplică „tarife penalizatoare”, crescând prețul reclamelor pentru a descuraja activitatea frauduloasă. În plus, utilizatorii care dau click pe astfel de reclame sunt expuși ulterior la și mai multe anunțuri similare, datorită sistemului de personalizare a reclamelor.

Meta știa amploarea fenomenului

Documentele, datând din 2021 până în 2025, provin din departamentele de finanțe, lobby, inginerie și siguranță ale companiei și arată că Meta era conștientă de proporțiile abuzului, dar reticentă în a lua măsuri drastice care ar fi afectat veniturile.

Sandeep Abraham, examinator de fraude și fost angajat Meta, afirmă: „Dacă autoritățile nu ar tolera ca o bancă să profite din fraudă, nici companiile tech nu ar trebui să fie tratate diferit.”

Răspunsul Meta

Purtătorul de cuvânt Andy Stone spune că documentele „prezintă o imagine selectivă și distorsionată”. Meta susține că estimarea de 10% este „preliminară și exagerată” și că cifra reală este mai mică, însă nu a furnizat un procent actualizat.

Stone afirmă că Meta a investit masiv în combaterea fraudelor:

58% reducere a raportărilor de scam la nivel global în ultimele 18 luni

134 de milioane de reclame frauduloase eliminate în 2025

Presiune din partea autorităților

Autoritățile din SUA și Marea Britanie investighează Meta pentru rolul în proliferarea reclamelor frauduloase. Documente interne indică faptul că o treime din fraudele reușite din SUA implică platforme Meta. Intern, Meta se așteaptă la amenzi de până la 1 miliard de dolari, dar documentele arată că această sumă este mult mai mică decât veniturile generate din reclame ilegale.

Documentele mai dezvăluie că Meta ar fi ales să ia măsuri doar atunci când se confruntă cu riscuri de sancțiuni. De exemplu, o echipă internă nu avea voie să ia măsuri împotriva advertiserilor suspectați dacă pierderile depășeau 0,15% din veniturile companiei.

„Penalty bids”: noua strategie

În 2023–2024, Meta a introdus un sistem în care advertiserii suspectați de fraudă trebuie să plătească mai mult în licitațiile pentru reclame. Scopul: reducerea numărului de reclame frauduloase, dar și compensarea financiară pentru cele care rămân active.

Documentele includ și exemple concrete, precum cazul unui recrutor din armata canadiană al cărui cont a fost hackuit și folosit pentru o schemă crypto – cel puțin cinci persoane din rețeaua acestuia au pierdut zeci de mii de dolari până când Meta a acționat, în ciuda a peste 100 de raportări.

Meta estimează:

22 de miliarde de tentative de scam „organice” pe zi (Marketplace, mesaje, profiluri false)

15 miliarde de reclame frauduloase afișate zilnic

În unele cazuri, Meta a considerat că 77% dintre escrocheriile semnalate de poliția din Singapore „nu încalcă regulile”, deși erau evident frauduloase.