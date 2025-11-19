Fenomenul „Baby shark” și povestea Pinkfong: Celebrul clip de 90 de secunde a creat acum o afacere de 400 de milioane de dolari

4 minute de citit Publicat la 11:25 19 Noi 2025 Modificat la 11:25 19 Noi 2025

Baby Shark a devenit un fenomen global. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Când Kim Min-seok a dat undă verde, în iunie 2016, pentru publicarea unui clip de 90 de secunde cu un cântec pentru copii, nu avea nicio idee ce urma să declanșeze. Acesta a devenit un fenomen global, acumulând peste 16 miliarde de vizualizări - cel mai vizionat videoclip de pe YouTube din toate timpurile. Cântecul acela era extrem de molipsitorul Baby Shark.

Nu doar că a captivat copiii mici și i-a „terorizat” pe adulții din întreaga lume, ci a pus bazele transformării creatorului său, Pinkfong, într-o afacere media evaluată la sute de milioane de dolari.

„Nu ne-am așteptat să iasă în evidență față de celelalte conținuturi ale noastre”, a declarat dl Kim, directorul executiv al Pinkfong, pentru BBC, din sediul firmei din Seul.

„Dar privind în urmă, a devenit un punct de cotitură care a pus scena pentru drumul nostru global.”

Marți, acest drum a dus Pinkfong pe piața bursieră din Coreea de Sud, unde acțiunile sale au crescut cu peste 9% la debut, conferindu-i o evaluare de peste 400 de milioane de dolari.

„Nu ne așteptam la un salariu”

Fondată în 2010 sub numele SmartStudy, compania producea conținut digital pentru copii de până la 12 ani. Avea doar trei angajați, inclusiv pe dl Kim și pe directorul tehnologic al firmei, Dongwoo Son.

„Biroul era minuscul – chiar mai mic decât acesta”, și-a amintit dl Kim, făcând un gest spre sala de conferințe din care vorbea. Era atât de mic „încât nici nu ne așteptam la un salariu, în acea perioadă”, a spus el prin intermediul unui traducător.

Pinkfong a trecut prin mai multe restructurări majore, inclusiv schimbarea focusului către copiii mici.

Compania a crescut la aproximativ 100 de angajați și a prioritizat jocuri și conținut educativ, mai simplu. „Și atunci a apărut Baby Shark”, a spus dl Kim.

Din 2022, firma este cunoscută sub numele The Pinkfong Company, nume inspirat de o vulpiță veselă și curioasă din unul dintre primele sale desene animate.

În prezent, are aproximativ 340 de angajați și birouri la Tokyo, Shanghai și Los Angeles.

Isteria Baby Shark

Se crede că Baby Shark își are originea în SUA, în anii 1970, fiind adesea cântat în taberele de vară pentru copii.

Cântecul, care repetă fraza „Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo”, este „atractiv pentru copii, deși posibil enervant pentru adulți”, a afirmat analistul media Kevin Chew, de la Universitatea Tehnologică Nanyang.

Dl Kim este, de asemenea, foarte conștient de cât de „lipicios” este cântecul.

„E ca un cântec K-pop. Este foarte alert, ritmat și adictiv”, a spus el, adăugând că melodia are un efect de „scandare”, ceea ce o face ușor de reținut pentru copii.

Dar nu a fost un succes instantaneu și a început să câștige tracțiune abia după ce coregrafia sa a fost prezentată la evenimente pentru copii din Asia de Sud-Est.

Videoclipuri cu copii și adulți dansând pe melodie au început să se răspândească online, iar clipul a devenit viral.

În biroul Pinkfong era o „atmosferă ca de festival”, în timp ce echipa urmărea cum numărul de vizualizări creștea vertiginos, a spus dl Kim.

În noiembrie 2020, clipul Baby Shark a devenit oficial cel mai vizionat videoclip de pe YouTube.

A generat aproximativ jumătate din veniturile firmei în anii imediat următori lansării și a devenit o rampă de lansare pentru conținut nou și produse asociate, a explicat el.

În 2019, însă, Pinkfong s-a confruntat cu o provocare juridică după ce a fost acuzat că a plagiat lucrarea unui compozitor american.

Curtea Supremă a Coreei de Sud a respins cazul, după ce compania a argumentat că versiunea sa derivă dintr-un cântec popular aflat în domeniul public.

Victoria, a spus dl Kim, a oferit un impuls companiei în timp ce acțiunile sale erau lansate public. El a adăugat că cererea pentru listarea la bursă fusese depusă înainte de anunțarea verdictului.

Un succes de un singur hit

Alte francize Pinkfong, precum Bebefinn și Sealook, cresc rapid, dar firma trebuie să demonstreze că succesul său nu se bazează doar pe Baby Shark, a spus Min Jung Kim, lector la Universitatea din Coreea.

Publicul-țintă al companiei reprezintă un avantaj major, deoarece copiii mici tind să urmărească același material în mod repetat, a adăugat ea.

Kim Min-seok insistă că afacerea sa poate crește dincolo de Baby Shark, care reprezintă în prezent aproximativ un sfert din veniturile Pinkfong.

Între timp, Bebefinn a luat avansul, generând aproximativ 40% din încasările firmei.

Un părinte a declarat pentru BBC că familia sa are sentimente amestecate față de videoclipurile Pinkfong.

Saleem Nashef, tată a doi copii, a spus că apreciază calitățile educative ale conținutului firmei, dar soția sa consideră că Baby Shark este „prea stimulativ pentru copii”.

Totuși, videoclipul viral pare de neevitat, deoarece fiica lor, care urmează să împlinească trei ani, va avea o petrecere cu tematică Baby Shark.

Dacă Pinkfong poate crea alte personaje care să egaleze succesul comercial al lui Baby Shark rămâne de văzut, a spus prof. Kim.

Compania a strâns aproape 52 de milioane de dolari la debutul pe bursă și intenționează să folosească banii pentru a-și extinde portofoliul de filme și personaje, a spus dl Kim.

De asemenea, firma își propune să devină un creator de conținut „bazat pe tehnologie”, folosind tiparele de vizualizare și alte date pentru a modela noile proiecte.

Pinkfong a reușit deja „ceea ce mulți creatori au visat dintotdeauna”, a spus dl Kim. Dar acum trebuie să le arate investitorilor că nu este doar un succes de un singur hit.