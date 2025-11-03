Grupul Codata–ComputerLand România se apropie de 200 de milioane de euro venituri din proiecte AI și digitalizare

Publicat la 16:03 03 Noi 2025

Horia Sabo, Codata Software Solutions și membru al boardului de conducere Computerland România.

Într-un moment în care România își caută reperele în noua economie digitală, antreprenorul Horia Sabo propune o viziune lucidă și ambițioasă: o Românie care nu doar consumă tehnologie, ci o creează, o integrează și o transformă în valoare economică reală.

Această viziune prinde deja contur prin ecosistemul format din Codata Software Solutions și ComputerLand România – două companii care, împreună, țintesc pentru 2025 o cifră de afaceri de 200 de milioane de euro, impulsionate de investițiile în inteligență artificială, Internet of Things și infrastructuri digitale integrate.

Pentru Horia Sabo, succesul nu se măsoară exclusiv în cifre, ci în capacitatea unei companii de a da sens tehnologiei.

„Digitalizarea nu este un scop în sine, ci infrastructura unei societăți moderne. Ea trebuie gândită ca o arhitectură civică – puntea prin care datele, oamenii și instituțiile se unesc pentru a construi o Românie dreaptă, încrezătoare și pregătită pentru viitor. Noi suntem arhitecții viitorului, iar misiunea mea este să dau tehnologiei sens și direcție, transformând-o dintr-un simplu instrument într-un motor de progres pentru România”, explică antreprenorul.

De la infrastructură IT la inteligență artificială aplicată

În ultimii ani, Codata și ComputerLand au trecut printr-un proces profund de transformare. Dacă odinioară furnizau servicii clasice de infrastructură IT, astăzi companiile livrează platforme complexe bazate pe AI, soluții de automatizare și rețele IoT scalabile, devenind parteneri strategici în proiecte majore de digitalizare publică și privată.

„România a făcut pasul de la a fi un simplu utilizator de tehnologie la un creator. Noi am evoluat în același ritm – de la integrarea hardware la construcția de soluții software care dau viață inteligenței artificiale în procese reale: de la energie și mobilitate, până la administrație și educație. Cred într-o Românie care nu doar adoptă viitorul, ci îl proiectează”, afirmă Horia Sabo.

Această evoluție reflectă maturizarea unei generații de antreprenori și specialiști care văd tehnologia nu ca pe un produs, ci ca pe un instrument strategic de dezvoltare și modernizare socială.

O strategie construită pe viziune și responsabilitate

Creșterea spectaculoasă a celor două companii este rezultatul unei strategii clare și consecvente, care combină expertiza tehnică cu o viziune pe termen lung asupra modului în care datele pot deveni infrastructură națională.

În ultimii ani, Codata și ComputerLand au investit masiv în platforme de inteligență artificială aplicată și soluții IoT pentru infrastructuri publice, energie, transport și agricultură, contribuind direct la digitalizarea unor domenii critice pentru România.

„Ceea ce ne diferențiază este capacitatea de a pune sens în tehnologie. Nu creăm doar sisteme inteligente, ci mecanisme care devin naturale pentru oameni, care îi ajută să trăiască și să lucreze mai bine. De aici și conceptul de civic architecture – o arhitectură digitală gândită pentru comunitate, pentru încredere și pentru viitor”, a mai explicat antreprenorul.

Pentru el, viitorul digital al României depinde nu doar de inovație, ci de capacitatea de a gândi conectat și responsabil.

„Trebuie să trecem de la entuziasmul pentru digitalizare la o etapă de reflecție și consistență. Să ne asigurăm că ceea ce construim astăzi este sustenabil și util pe termen lung.”

O cultură a colaborării și a încrederii

Performanțele financiare ale grupului sunt susținute de o filozofie managerială centrată pe oameni, învățare continuă și etică decizională.

„O companie nu crește doar prin investiții, ci prin oameni care înțeleg direcția. În Codata și ComputerLand există o cultură comună bazată pe colaborare, transparență și încrederea că putem construi valoare în România, pentru România”, a mai spus Horia Sabo.

România, hub tehnologic regional

Privind spre viitor, Horia Sabo crede că România are toate atuurile pentru a deveni un hub tehnologic regional.

„Dacă vom continua să gândim conectat – între public și privat, între educație și industrie, între oameni și tehnologie – atunci nu vom fi doar spectatori ai revoluției digitale. Vom fi arhitecții viitorului, construind aici, în România, un model de progres care creează sens, comunitate și identitate.”

Prin Codata și ComputerLand România, Horia Sabo demonstrează că digitalizarea poate fi mai mult decât o politică de modernizare: poate fi o formă de cultură economică, una care construiește infrastructura unei Românii inteligente, sustenabile și competitive în Europa. „Suntem aici nu doar să inovăm, ci să redesenăm felul în care trăim, lucrăm și învățăm”, concluzionează Horia Sabo.