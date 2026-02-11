Heineken anunţă concedieri masive: Până la 6.000 de angajați vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza „condiţiilor de piaţă dificile”

Fabrică Heineken. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Heineken, al doilea producător de bere din lume, a anunţat miercuri că va concedia până la 6.000 de angajaţi, deoarece se confruntă cu „condiţii de piaţă dificile”, în contextul scăderii vânzărilor, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Compania olandeză a precizat că „va accelera productivitatea pe scară largă pentru a face economii, reducând 5.000 - 6.000 de funcţii în următorii doi ani”. Pe plan global Heineken are aproximativ 87.000 de angajaţi.

Traderii au salutat informaţiile, acţiunile Heineken au crescut cu aproximativ 3% în deschiderea Bursei de la Amsterdam.

„Rămânem prudenţi în privinţa aşteptărilor noastre pe termen scurt în privind condiţiilor de pe piaţa berii”, a afimat directorul general Dolf van den Brink. Acesta anunţase luna trecută că va demisiona în 31 mai, după aproape şase ani la conducerea companiei. El le-a spus miercuri jurnaliştilor că pleacă având „sentimente contradictorii”, după ce a menţionat că condus Heineken „în perioade turbulente din punct de vedere economic şi politic”.

„În următoarele luni, prioritatea mea va fi să las Heineken în cea mai puternică poziţie posibilă”, a declarat şeful companiei.

În octombrie, firma anunţase că va reduce sau va redistribui 400 de locuri de muncă, ca parte a reorganizării sediului din Amsterdam, pentru a profita de noile tehnologii.

Şefii nu au precizat unde va fi cea mai mare parte a concedierilor, dar directorul financiar Harold van den Broek a indicat că vor fi în Europa.

„Europa este o parte importantă a afacerii noastre. Şi vedem din rezultatele financiare că este extrem de dificil să obţii venituri importante aici”, le-a spus el jurnaliştilor. Acesta a adăugat. „Deci ne concentrăm pe multe iniţiative pentru a consolida afacerea noastră din Europa, dar nu exclusiv”.

Anul trecut, volumele de bere vândute pe plan mondial de Heineken au scăzut cu 2,4%, după un declin de 2,8% în trimestrul patru din 2025. În Europa scăderea a fost de 4,1%, în America de Nord şi America de Sud, de 3,5%.

Veniturile total anuale ale Heineken s-au situat anul trecut la 34,4 miliarde de euro, comparativ cu 36 miliarde de euro în 2024.

Profitul net a fost de 2,7 miliarde de euro, reprezentând un avans anual de 4,9% când sunt excluse fluctuaţiile cursului de schimb, a informat compania.

În 2026, Heineken se aşteaptă la o creştere a profitului operaţional organic de 2% - 6%, după ce anul trecut a înregistrat un avans de 4,4%, la 4,4 miliarde de euro.