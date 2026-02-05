În Ianuarie 2026 s-au anunțat cele mai multe concedieri, de la Marea Recesiune din 2009 până acum, în SUA: 108.435 de joburi pierdute

Angajatorii din SUA au anunțat 108.435 de concedieri în ianuarie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Angajatorii din SUA au anunțat 108.435 de reduceri de locuri de muncă în ianuarie 2026, o creștere de trei ori față de anunțurile de concediere din decembrie 2025 și mai mult decât dublu față de ianuarie anul trecut, conform celui mai recent raport lunar al Challenger, Gray & Christmas. Concedierile masive anunțate de marile companii au făcut ca luna trecută să fie cel mai slab ianuarie pentru reducerile de personal de la Marea Recesiune din 2009, transmite CNN.

Aproximativ 40% dintre anunțurile de concediere din ianuarie pot fi legate de două firme: Amazon și UPS, care au prezentat planuri pentru reduceri de 16.000 și, respectiv, 30.000 de locuri de muncă.

Anunțurile de concediere din luna trecută au fost limitate la cinci industrii – transport, tehnologie, sănătate și produse de sănătate, chimicale și servicii financiare, conform raportului.

„În general, vedem un număr mare de concedieri în primul trimestru, dar acesta este un total ridicat pentru luna ianuarie”, a declarat Andy Challenger, directorul de venituri al firmei de outplacement și coaching executiv, într-un comunicat. „Înseamnă că majoritatea acestor planuri au fost stabilite la sfârșitul anului 2025, ceea ce indică faptul că angajatorii sunt mai puțin optimiști în privința perspectivelor pentru 2026.”

În ianuarie 2026, angajatorii din SUA au anunțat planuri de angajare pentru doar 5.306 lucrători

Anul trecut, piața muncii din SUA a înregistrat cea mai slabă creștere a locurilor de muncă în afara unei recesiuni din 2003, arată datele Biroului de Statistică a Muncii.

Și, conform calculelor Challenger, nu a existat o schimbare dramatică în prima lună a lui 2026.

În ianuarie 2026, angajatorii din SUA au anunțat planuri de angajare pentru 5.306 lucrători. Acesta este cel mai scăzut total de până acum pentru luna ianuarie, conform Challenger, care a început să urmărească anunțurile de angajare în 2009.

Noile date publicate miercuri de firma de salarizare ADP arată că angajările din sectorul privat au crescut cu doar 22.000 de locuri de muncă în ianuarie.

Impactul AI asupra concedierilor

Principalele motive invocate pentru reducerile planificate de luna trecută au fost pierderea contractelor (30.784), urmate de condițiile de piață și economice (28.392), restructurările (20.044) sau închiderile (12.738), conform raportului.

Inteligența artificială a fost invocată pentru 7.624 de concedieri luna trecută, iar tarifele vamale pentru 294 de concedieri, a menționat Challenger.

„Este dificil de spus cât de mare este impactul AI asupra concedierilor în mod specific”, a spus el. „Știm că liderii vorbesc despre AI, multe companii vor să o implementeze în operațiuni, iar piața pare să recompenseze companiile care o menționează.”