Rundă nouă de concedieri în masă la Amazon: Compania tocmai și-a anunțat echipa că 16.000 de angajați rămân fără joburi

Gigantul Amazon a anunțat miercuri că va concedia aproximativ 16.000 de angajați, începând de astăzi, în efortul de a-și „consolida” afacerea prin reducerea „straturilor” și a „birocrației” din cadrul forței de muncă.

Beth Galetti, vicepreședinte senior al companiei de ecommerce, a făcut anunțul miercuri într-o postare pe blogul companiei.

Comunicat Beth Galetti:

Mesajul de mai jos a fost transmis angajaților Amazon astăzi.

Vreau să vă informez că facem schimbări organizaționale suplimentare în cadrul Amazon, care vor afecta unii dintre colegii noștri. Înțeleg că este o veste dificilă, motiv pentru care vreau să împărtășesc ce se întâmplă și de ce.

Așa cum am menționat în octombrie, lucrăm pentru a consolida organizația noastră prin reducerea straturilor, creșterea responsabilității și eliminarea birocrației. În timp ce multe echipe și-au finalizat schimbările organizaționale în octombrie, alte echipe nu au terminat acest proces până acum.

Reducerile (n.r. de posturi) pe care le efectuăm astăzi vor afecta aproximativ 16.000 de posturi în cadrul Amazon, și lucrăm din greu pentru a sprijini pe toți cei afectați. În primul rând, majoritatea angajaților din SUA vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a căuta un nou rol în interiorul companiei (timpul poate varia la nivel internațional, în funcție de cerințele locale și de țară).

Pentru colegii care nu reușesc să găsească un nou rol la Amazon sau care aleg să nu caute unul, vom oferi sprijin pentru tranziție, inclusiv plăți compensatorii, servicii de outplacement, beneficii de asigurare medicală (după caz) și altele.

În timp ce facem aceste schimbări, vom continua să angajăm și să investim în domenii și funcții strategice care sunt critice pentru viitorul nostru. Suntem încă în stadiile incipiente ale construirii fiecărei afaceri și există oportunități semnificative înainte.

Unii dintre voi s-ar putea întreba dacă aceasta este începutul unui nou ritm – în care anunțăm reduceri extinse la câteva luni. Acesta nu este planul nostru. Însă, așa cum am făcut întotdeauna, fiecare echipă va continua să evalueze responsabilitatea, viteza și capacitatea de a inova pentru clienți și va face ajustările necesare. Acest lucru nu a fost niciodată mai important decât este astăzi, într-o lume care se schimbă mai repede ca niciodată.

Sunt recunoscătoare pentru modul în care echipele noastre continuă să livreze rezultate – pentru clienți, pentru colegi și pentru lucrurile incredibile pe care le construim împreună.

Mulțumesc,

Beth Galetti