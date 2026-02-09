La 55 de ani, a fondat compania de care azi depinde toată lumea. Acum, la 94 de ani, are miliarde, iar CEO-ul Nvidia îl scoate la cină

Morris Chang, fondatorul și fostul CEO al producătorului de semiconductori TSMC din Taiwan, în 2022. Sursa foto: Hepta

Într-o lume obsedată de fondatori tineri, genii de 20–30 de ani și startup-uri „născute” în garaje, Morris Chang este o anomalie. Bill Gates avea 19 ani când a fondat Microsoft. Steve Jobs avea 21. Jeff Bezos și Jensen Huang aveau 30. Morris Chang, însă, avea 55 de ani.

La acea vârstă, în America corporatistă, era deja privit ca un executiv aflat la final de drum. După peste trei decenii petrecute în industria semiconductorilor din SUA, inclusiv la Texas Instruments, Chang a fost ocolit pentru funcțiile de top. Viziunea lui despre viitorul industriei nu mai coincidea cu direcția companiei. Mesajul era clar: „timpul tău a trecut”.

Refuzat în SUA, reinventat în Taiwan

În loc să accepte retragerea, Morris Chang a făcut un lucru rar întâlnit: a luat tot ce știa și a plecat la capătul lumii.

S-a mutat în Taiwan, o țară care, la mijlocul anilor ’80, nu era un centru global al tehnologiei. Acolo, la 55–56 de ani, a fondat de la zero Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, cunoscută azi sub numele de TSMC.

Ideea lui părea absurdă la vremea respectivă. Până atunci, toate marile companii de semiconductori își proiectau și își fabricau singure cipurile. Chang a venit cu un model radical: TSMC nu va proiecta nimic și nu va concura cu clienții săi. Va face un singur lucru, dar îl va face mai bine decât oricine: va fabrica cipuri pentru alții.

Astăzi, acest model este cunoscut drept „pure-play foundry”. Atunci, era considerat o nebunie.

Compania invizibilă fără de care lumea nu funcționează

Rezultatul a fost o revoluție industrială tăcută.

Astăzi, giganți precum Apple, Nvidia, AMD sau Qualcomm depind direct de TSMC. Peste 90% dintre cele mai avansate cipuri din lume sunt produse sub viziunea lui Morris Chang.

TSMC nu are produse cu logo, nu face reclame și nu este cunoscută publicului larg. Dar fără ea, iPhone-ul nu ar exista, inteligența artificială nu ar funcționa, iar mașinile moderne nu ar putea fi construite.

Așa cum scria Wall Street Journal în 2024, TSMC este compania de care americanii depind cel mai mult, dar despre care știu cel mai puțin. Iar Morris Chang nu este un nume cunoscut publicului larg, deși ar trebui să fie.

A reușit nu în ciuda vârstei, ci datorită ei

Wall Street Journal a subliniat un adevăr contraintuitiv: Morris Chang nu a avut succes în ciuda vârstei sale, ci datorită ei.

Avea în spate 30 de ani de experiență reală, o înțelegere profundă a industriei, relații solide și disciplina necesară pentru a executa un plan de o complexitate enormă. Mai mult, avea capacitatea rară de a vedea un model de business pe care fondatorii tineri nu îl puteau concepe.

Studiile citate arată că fondatorii de succes au, în medie, peste 40 de ani, iar cei de 50 de ani au aproape de două ori mai multe șanse să construiască companii de mare impact decât cei de 30. Cei mai puțin probabil să reușească sunt, paradoxal, cei foarte tineri.

Morris Chang însuși a spus limpede: „nu aș fi putut face acest lucru mai devreme. Nimeni nu ar fi putut. Am fost primul.”

De la un vis personal, la infrastructura lumii moderne și o avere de miliarde de dolari

TSMC a ajuns la o scară aproape imposibil de imaginat.

Primul microprocesor Intel avea aproximativ 2.000 de tranzistori. Un cip modern Nvidia are peste 200 de miliarde. Pentru a produce cipurile necesare unui singur model de iPhone, o fabrică TSMC trebuie să creeze, în câteva luni, mai mult de un cvintilion de tranzistori.

Într-un singur an, industria semiconductorilor produce mai mulți tranzistori decât toate celelalte industrii din istoria omenirii la un loc. Iar TSMC este coloana vertebrală a acestui sistem.

Morris Chang a deținut doar aproximativ 0,5% din companie, dar chiar și această mică participație valorează astăzi miliarde de dolari. Ironia este că el nu a urmărit niciodată marea avere. A urmărit doar siguranța financiară și dorința de a construi o companie cu adevărat mare.

Conform Forbes, averea netă a lui Morris Chang este în jur de aproximativ 7,5 miliarde de dolari (n.r. în 2026), reflectând schimbările din piața bursieră și valoarea participațiilor sale în acțiunile TSMC.

Știrea momentului: la 94 de ani, o apariție care a emoționat industria

Pe 2 februarie, industria tech a fost luată prin surprindere. După mai bine de un an de absență totală din viața publică, Morris Chang, ajuns la 94 de ani, a apărut la Taipei la o cină privată alături de Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, potrivit Yahoo Finance.

Chang lipsise de la toate evenimentele majore din 2025, inclusiv de la tradiționala Zi Sportivă TSMC, alimentând speculații legate de starea sa de sănătate. Apariția sa a devenit instantaneu un subiect major de interes.

A sosit la restaurant într-un scaun cu rotile, dar Jensen Huang a ținut să liniștească pe toată lumea, spunând că spiritul lui Morris este ridicat, iar mintea lui rămâne extrem de ascuțită. A adăugat că fiecare conversație cu el te obligă să gândești mai clar și mai profund.

Tech titans, lifelong friends! Jensen Huang continues his beautiful tradition of visiting Morris Chang before doing anything else in Taiwan.

★ https://t.co/O0Inbvd54b ★ pic.twitter.com/5kd5LMQmmR — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) January 30, 2026

Singura apariție publică a lui Chang din ultimul an fusese vocea sa într-un videoclip comun Nvidia–TSMC, realizat cu ocazia lansării producției cipurilor Blackwell la fabrica TSMC din Arizona. Un proiect de 165 de miliarde de dolari, care reprezintă împlinirea unui vis vechi.

„Când am fondat TSMC, visul meu era să construiesc fabrici în Statele Unite. Visul meu trăiește”, spunea el atunci.

„Bătrânul soldat” care încă susține lumea

Morris Chang s-a retras oficial în 2018, dar influența lui nu a dispărut. Lumea continuă să funcționeze pe infrastructura creată de el.

La finalul interviului cu Wall Street Journal, s-a descris cu o frază celebră: „soldații bătrâni nu mor niciodată, ei doar se retrag treptat din lumină”.

Poate că Morris Chang se retrage încet din atenția publică. Dar moștenirea lui este peste tot: în buzunarul tău, în cloud, în inteligența artificială și în viitorul tehnologic al omenirii.

Un om considerat prea bătrân, o idee considerată imposibilă, și compania de care depinde, astăzi, întreaga planetă.