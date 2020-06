Gigantul din industria articolelor sportive a lansat o campanie publicitară în care celebrul "Just Do It" devine "Don't do it" pentru a mai reduce tulburările sociale care devastează de cateva zile SUA.

„De data asta,

Nu o face.

Nu te preface că nu există o problemă în America.

Nu întoarce spatele rasismului.

Nu accepta să ne fie luate vieţi nevinovate.

Nu inventa alte scuze.

Nu te gândi că asta nu te afectează.

Nu sta nepăsător.

Nu te gândi că nu poţi face parte din schimbare.

Hai să fim cu toţii o parte din schimbare”, este mesajul companiei Nike.

Mesajul companiei Nike după violențele din Statele Unite