Noi concedieri în masă la Meta: 600 de angajați din departamentul AI rămân fără loc de muncă

Meta va concedia sute de angajați din cadrul diviziei sale de inteligență artificială. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Jens Büttner

Meta va concedia aproximativ 600 de angajați din cadrul diviziei sale de inteligență artificială, întrucât compania dorește să reducă nivelurile ierarhice și să opereze mai eficient, a confirmat un purtător de cuvânt pentru CNBC miercuri.

Compania a anunțat disponibilizările într-un memo intern semnat de directorul său de AI, Alexandr Wang, angajat în iunie ca parte a investiției de 14,3 miliarde de dolari a Meta în Scale AI. Angajații din cadrul unităților de infrastructură AI ale Meta, din unitatea de Cercetare Fundamentală în Inteligență Artificială (FAIR) și din alte roluri legate de produse vor fi afectați.

Totuși, disponibilizările nu au vizat angajații din cadrul TBD Labs, care include mulți dintre specialiștii de top în AI aduși în compania de social media în această vară, au declarat surse familiare situației pentru CNBC. Acei angajați, coordonați de Wang, au fost cruțați de concedieri, subliniind astfel pariul făcut de CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, pe noile sale angajări costisitoare, în detrimentul angajaților vechi, au spus sursele.

În interiorul Meta, unitatea de AI era considerată supradimensionată, cu echipe precum FAIR și alte grupuri orientate spre produse care adesea concurau pentru resurse de calcul, au mai spus aceleași surse. Concedierile reprezintă o încercare a companiei de a continua restructurarea departamentului și de a consolida rolul lui Wang în definirea strategiei AI a companiei.

Meta și-a schimbat agresiv abordarea față de AI în ultimele luni, încercând să țină pasul cu rivalii săi, precum OpenAI și Google, investind miliarde de dolari în proiecte de infrastructură și recrutare.

După concedieri, numărul angajaților din cadrul Meta Superintelligence Labs este acum de puțin sub 3.000, potrivit surselor.

Ce notificare au primit angajații Meta concediați

Meta a notificat miercuri cel puțin o parte dintre angajați că 21 noiembrie va fi ultima lor zi de muncă, iar până atunci aceștia se află într-o „perioadă de preaviz fără activitate”.

„În această perioadă, accesul dumneavoastră intern va fi revocat și nu trebuie să mai efectuați nicio muncă suplimentară pentru Meta”, se arată în mesajul vizualizat de CNBC. „Puteți folosi acest timp pentru a căuta un alt rol în cadrul Meta.”

Compania a mai anunțat că va plăti 16 săptămâni de salariu compensatoriu, plus două săptămâni pentru fiecare an complet de serviciu, „minus perioada de preaviz”.

CEO-ul Mark Zuckerberg s-a declarat frustrat de progresele Meta în domeniul AI, mai ales după ce modelele Llama 4, lansate în aprilie, au primit o reacție călduță din partea dezvoltatorilor.

După investiția majoră a Meta în Scale AI, Zuckerberg a prezentat o nouă unitate numită Meta Superintelligence Labs, alcătuită din cei mai buni cercetători și ingineri în AI. Grupul este condus de Wang și de fostul CEO al GitHub, Nat Friedman.

În cadrul apelului privind rezultatele din al doilea trimestru, în iulie, Meta a declarat că se așteaptă ca cheltuielile totale pentru 2025 să se situeze între 114 și 118 miliarde de dolari, ridicând limita inferioară a estimărilor anterioare. Această sumă este așteptată să crească, deoarece Meta a spus că inițiativele sale AI vor „determina o creștere a cheltuielilor în 2026 mai mare decât cea din 2025”.

Meta urmează să raporteze rezultatele pentru al treilea trimestru săptămâna viitoare.

Marți, Meta a anunțat un acord de 27 miliarde de dolari cu Blue Owl Capital pentru finanțarea și dezvoltarea uriașului său centru de date Hyperion dintr-o zonă rurală a Louisianei. Centrul de date este de așteptat să fie suficient de mare încât să acopere „o parte semnificativă din suprafața Manhattanului”, a spus Zuckerberg într-o postare din iulie.

La începutul anului, Meta anunța că va renunţa la aproximativ 5% dintre angajaţii săi cu performanţe scăzute

Meta Platforms Inc, firma-mamă a WhatsApp, Facebook şi Instagram, anunțat în ianuarie 2025 că renunţa la aproximativ 5% dintre angajaţii săi cu performanţe scăzute şi intenţionează să facă noi angajări pentru acele posturi, conform unui memoriu intern trimis întregului personal.

În septembrie 2024, Meta avea aproximativ 72.000 de angajaţi, astfel că o reducere de 5% însemna aproximativ 3.600 locuri de muncă.