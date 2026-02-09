O cunoscută franciză românească deschide cafenele în Irlanda, Bulgaria și Rep. Moldova: Prima locație din Dublin e inaugurată joi

Din 12 februarie, prima cafenea 5 to go din Dublin îşi va deschide porţile. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Facebook/ 5 to go

Franciza românească 5 to go vizează atingerea unei cifre de afaceri de 72 de milioane de euro până la finalul anului, extinderea reţelei la 15 locaţii în Bulgaria, 10 în Republica Moldova, dublu faţă de câte există în prezent, şi două în Irlanda, precum şi un total de o mie de cafenele deschise până în martie 2028.

Potrivit unui comunicat al companiei, din 12 februarie, prima cafenea 5 to go din Dublin îşi va deschide porţile într-un spaţiu de 140 de metri pătraţi, cu un concept adaptat pieţei locale. Tot în februarie a fost inaugurată prima cafenea din Sofia, Bulgaria, iar alte două locaţii sunt în pregătire pentru lansare în luna mai, la Varna, în completarea celor două unităţi deja deschise la Ruse.

În România, franciza ţinteşte o sută de locaţii noi pe an, ceea ce înseamnă, în medie, deschiderea unei cafenele 5 to go la fiecare 60 de ore.

Dezvoltarea comunităţii de francizaţi rămâne un pilon strategic pentru brand, oraşele cu cea mai mare dinamică în acest moment fiind Braşov, Iaşi, Cluj, Constanţa şi Sibiu, centre urbane care concentrează comunităţi mari de antreprenori şi generează un consum constant.

Astfel, în prima parte a anului 2026, Cluj va fi o zonă de accelerare a investiţiilor, concretizată prin deschiderea unui nou birou regional de franciză, care se adaugă celui din Iaşi, activ din 2024, iar pentru anul 2027 este planificată inaugurarea unui al treilea birou de franciză, la Timişoara.

Tot la Cluj, în luna aprilie, va fi deschisă Academia 5 to go, a doua din reţea, după cea din Bucureşti, un centru de training dedicat barista şi francizaţilor.

Brandul pregăteşte lansarea unei locaţii sub conceptul Matcha Bar

În 2026, compania îşi păstrează direcţia de inovare şi răspunde tendinţelor pieţei în materie de ingrediente, gusturi şi beneficii funcţionale prin dezvoltarea unor produse inedite sub umbrela 5 to go Bakery, care vor fi disponibile în cornere dedicate din cafenelele 5 to go, acolo unde spaţiul va permite.

Totodată, brandul pregăteşte lansarea unei locaţii sub conceptul Matcha Bar, un „laborator” dedicat matcha, conceput pentru explorarea de reţete şi produse, de la băuturi la produse de patiserie, dezvoltate în jurul acestui ingredient aflat pe un trend ascendent de consum.

În paralel, brandul va continua extinderea în zona de retail, prin noi parteneriate strategice şi va dezvolta portofoliul de produse destinate consumului acasă, cum este brandul Cafeneaua Parcului Sinaia 1905, un blend de cafea şi ciocolată caldă artizanală.

5 to go a luat naştere în 2015 şi a depăşit în prezent 720 de unităţi deschise, fiind cel mai mare lanţ de cafenele din Europa de Est, dar şi cea mai accesată franciză din România. Fondatorii companiei sunt Radu Savopol şi Lucian Bădilă.