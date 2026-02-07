Oana Gheorghiu spune că guvernul caută soluții pentru a salva TAROM: „Trebuie să existe, vom găsi formule care să-i asigure eficiența”

Oana Gheorghiu a anunţat ce planuri are Guvernul cu Tarom. Foto: Agerpres

Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a declarat, într-o interviu la Antena 3 CNN, că guvernul analizează situația companiei TAROM și că are în vedere eficientizarea activității acesteia în loc de privatizare pentru că este o companie „cu impact emoțional” pentru români. „TAROM trebuie să existe dar trebuie să găsim niște formule care să-i asigure eficiența”, a spus ea.

„Eu nu știu care e varianta cea bună (pentru TAROM - n. red.). O să reiasă din niște analize. Cred că dacă noi continuăm să facem aceleași lucruri pe care le-am făcut în ultimii 10 ani cu o companie și ne așteptăm să avem alte rezultate, ceva nu e în regulă. Adică nu poți să continui să bagi bani într-o companie fără să schimbi ceva și să speri că va ajunge bine.

Eu știu că TAROM este o companie cu impact emoțional. Oamenii, poporul român își dorește să aibă o companie de transport. Alte țări au și-au dat seama că aceste companii, produc pierderi și au renunțat la ele și Ungaria, și Italia, mai, nu știu dacă e cazul nostru, probabil că nu e cazul. TAROM trebuie să existe, dar trebuie să găsim niște formule care să-i asigure eficiența.

Felul în care astăzi funcționează TAROM ne arată că nu e bine, pentru că ea produce pierderi de cel puțin cinci, șase, zece ani. Știu că a avut într-un singur an profit, dar nu pentru că a lucrat mai bine, ci pentru că și-a vândut niște aeronave. Desigur, sunt decizii politice, dar noi la nivel tehnic, vom veni cu o cu o analiză și cu o recomandare”, a spus Oana Gheorghiu.