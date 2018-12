PRIMER: “Declinul continua inacceptabil in productia de medicamente din Romania”

„In conditiile in care piata farmaceutica a crescut in ultimul an cu peste 11%, avansul pentru medicamentele fabricate in tara este de doar 2% in numar de cutii. Solicitam din nou Ministrului Sanatatii Sorina Pintea si Ministrului de Finante Eugen Teodorovici sa intervina in reglementarea acestui domeniu pentru ca altfel, in 3 ani, Romania ramane fara medicamente din productie interna”.

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – atrage atentia ca datele recent aparute cu privire la cresterea pietei farmaceutice cu 11% trebuie privite cu maxima rezerva, in conditiile in care cresterea medicamentelor care costa sub 25 lei este de sub 4% iar avansul medicamentelor fabricate in tara este putin peste 3% in valoare si sub 2% in numar de cutii. PRIMER mentioneaza de asemenea ca peste 95% din medicamentele care costa sub 25 lei, folosite de peste 8 milioane de pacienti, sunt fabricate in tara.

“Stagnarea evolutiei producatorilor de medicamente din Romania este efectul fiscalitatii paradoxale generate de “taxa clawback” care s-a dublat in ultimii 2 ani obligand site-urile de fabricatie din tara sa plateasca bani pentru venituri realizate de alti jucatori din piata farmaceutica” a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. Este evident ca in conditiile in care acest segment economic face obiectul unor reglementari absurde, care denatureaza competitia libera, producatorii de medicamente nu pot sa se dezvolte. “Metodologia de calcul a pretului la medicamente, discriminatorie pentru cele ieftine, “taxa de raft” de peste 20% care trebuie platita pentru accesul pe canalele comerciale si “taxa claw-back”, care se asteapta sa ajunga la 30% pana la sfarsitul anului au un impact negative asupra fabricilor de medicamente din tara, care s-au oprit din numeroase proiecte de dezvoltare de medicamente, modernizare si re-tehnologizare”, a completat Damian.

Cresterea de peste 11% din ultimul an al pietei farmaceutice nu este resimtita de fabricantii din tara, care sunt obligati sa platesca aproape 50% din cifra de afaceri sub forma de taxe si impozite in loc sa investeasca pentru a asigura nevoile de medicamente uzuale pentru pacientii romani. Fabricile din Romania supravietuiesc doar pentru ca s-au orientat pe productia in lohn, pe suplimente alimentare sau pe exporturi, pentru ca medicamentele care fac obiectul “taxei claw-back”, folosite de peste 8 milioane de pacienti, sunt nerentabile si ar trebui scoase din portofoliu.

“Tocmai de aceea solicitam din nou Domnei Ministru Sorina Pintea si Domnului Ministru Eugen Teodorovici sa dialogheze cu fabricantii din tara si sa se implice in continuare in solutionarea problemelor aprovizionarii cu medicamente din productia interna. Cresterea cu rata inflatiei a bugetului destinat medicamentelor nu este de natura sa rezolve problemele fabricantilor din tara; fara excluderea de la plata “taxei claw-back” a medicamentelor sub 25 lei, acestea vor trebui scoase din portofoliu, adancind problemele create prin disparitia in ultimii ani a peste 2000 de medicamente ieftine. Altfel, peste 3 ani, vom continua sa ne intrebam de ce nu au pacientii medicamente, de ce trebuie sa aducem din import medicamente uzuale pe nevoi speciale si de ce se inchid fabricile din tara”, a concluzionat reprezentantul PRIMER.

PRIMER reaminteste ca semnaleaza de peste doi ani problemele care au aparut prin cresterea “taxei clawback” si ca singura masura care poate frana disparitia din spitale si farmacii a medicamentelor ieftine este scutirea de “taxa clawback” a medicamentelor care costa mai putin de 25 lei .

Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.