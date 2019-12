PRIMER: “Fabricile de medicamente din Romania sunt tinta unor interese care, prin manipularea “taxei clawback”, urmaresc inchiderea lor si disparitia acestui sector strategic din Romania”

Solicitam Guvernului Orban sa isi asume raspunderea si sa abroge imediat OUG 77/2011, totodata sa implice serviciile statului roman pentru urmarirea si stoparea fenomenului disparitiei medicamentelor romanesti”

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 19 situri de fabricatie din tara – atrage inca o data atentia asupra deteriorarii competitivitatii fabricilor de medicamente care au o cota de piata de sub 4% si crestere de sub 2% (in atasament), in conditiile in care importurile de medicamente cresc cu peste 20%

“Stagnarea evolutiei producatorilor de medicamente din Romania este efectul fiscalitatii paradoxale generate de “taxa clawback” care s-a dublat in ultimii 4 ani, obligand site-urile de fabricatie din tara sa plateasca bani pentru venituri realizate de alti jucatori din piata farmaceutica” a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. Este evident ca in conditiile in care acest segment economic face obiectul unor reglementari absurde, care denatureaza competitia libera, producatorii de medicamente nu pot sa se dezvolte, trebuind sa elimine medicamente din portofoliu si sa se orienteze tot mai mult catre productia de lohn. “PRIMER a fost singura asociatie profesionala care a aratat in ultimii 3 ani ca exista interese ca, prin cresterea “taxei clawback”, Romania sa devina captiva importurilor, in defavoarea pacientilor si a economiei nationale” a mai spus Damian.

In acest context solicitarea PRIMER catre Premierul Ludovic Orban este de a abroga imediat OUG 77/2011 (Ordonanta clawback) si de a implica serviciile statului roman pentru a verifica cum se poate ca, in decurs de 4 ani si in ciuda suplimentarii bugetului pentru medicamente, taxa sa sara de la 12,35% la 26,49% si nici o autoritate sa nu faca nimic pentru corectia acestei anomalii si mai ales, fara ca pacientii sa aiba un acces mai bun la medicamentele ieftine, din productie autohtona.

“A venit momentul sa nu se mai traga de timp periclitand astfel un sector economic strategic pentru orice tara, ci sa se ia masuri serioase, asta incluzand si o investigatie a serviciilor statului roman in acest sector. Efectul “taxei clawback” este mai distructiv decat al OUG 114, pentru ca preturile la medicamente sunt controlate, astfel incat medicamentele fabricate in tara sunt nerentabile. S-a demonstrat in ultimii 4 ani ca este falsa ipoteza conform careia “taxa clawback” este o sursa de venituri bugetare si o forma de a stopa utilizarea medicamentelor scumpe, aceasta devenind de fapt o parghie pentru inchiderea fabricilor din tara si transformarea Romaniei intr-un stat captiv importurilor” a spus oficialul PRIMER.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 19 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, FITERMAN PHARMA, GEDEON-RICHTER, INFOMED FLUIDS, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, TERAPIA-SUN PHARMA, TIS PHARMACEUTICAL, VIM SPECTRUM, ZENTIVA