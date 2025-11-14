Profitul net al Transgaz a crescut de aproape cinci ori în primele nouă luni din an și a ajuns la 681,9 milioane de lei

Profitul net al Transgaz în primele nouă luni din 2025 a crecsut de cinci ori față de anul trecut. Sursa foto: Agerpres Foto

Transgaz a obţinut, în primele nouă luni din 2025, un profit net de 681,94 milioane de lei, în creştere cu 471% faţă de cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, potrivit rezultatelor companiei, remise joi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Anunțul vine chiar în ziua în care guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că, la energie electrică și gaze naturale, scumpirile din trimestrul trei al acestui ani au fost mai mari decât cele care rezultau strict din majorarea TVA.

Conform sursei citate, profitul brut este cu 538,15 milioane lei superior celui prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli (BVC), înregistrând o creştere de 381%, iar profitul net este cu 488,61 milioane lei superior celui prevăzut în BVC, înregistrând o creştere de 454%.

Din Grupul Transgaz fac parte Societatea Naţională de Transport al Gazelor Naturale Transgaz, societatea Eurotransgaz, Vestmoldtransgaz, Petrostar şi alţi acţionari.

Potrivit raportului, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025, Vestmoldtransgaz SRL din Republica Moldova a prestat servicii de livrare a gazului natural în valoare de 193,071 milioane lei.

„Începând cu data de 1 octombrie 2024 s-au aplicat tarifele de transport gaze naturale aprobate prin Ordinul Presedintelui ANRE 17 din 29 mai 2024”, se mai precizează în document. Astfel, venitul reglementat aprobat aferent transportului gazelor naturale în perioada 1 octombrie 2024 - 30 septembrie 2025 este de 2 miliarde lei.

„Cheltuielile de exploatare înainte de echilibrare şi de activitatea de construcţii conform cu IFRIC12 înregistrează o creştere de 109% faţă de 30 septembrie 2024, nivelul acestora fiind cu 115,17 milioane lei mai mare”, se menţionează în raport.

SNTGN Transgaz SA este unicul operator al Sistemului National de Transport Gaze Naturale (SNT) care asigură transportul a peste 90% din gazul natural consumat în România. Acţionarul principal al companiei este Statul Român, prin Secretariatul General al Guvernului.