Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA-ul anul viitor”. De ce a început să râdă, când a fost întrebat despre cursul euro

2 minute de citit Publicat la 11:53 14 Noi 2025 Modificat la 12:19 14 Noi 2025

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. Sursa foto: Agerpres

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat vineri raportul trimestrial asupra inflației. Potrivit acestuia, majorarea cotelor TVA din august s-a transmis aproape integral în prețurile la energie electrică, gaze naturale și servicii, în timp ce la legume, fructe și o parte din combustibili impactul asupra prețurilor a fost limitat.

BNR a revizuit în creștere prognoza de inflație, la 9,6% în decembrie 2025 (+0,8 puncte procentuale față de raportul anterior) și la 3,7% în decembrie 2026 (+0,7 puncte procentuale).

Potrivit lui Isărescu, rata anuală a inflației a accelerat în trimestrul 3, ca urmare a mai multor factori: eliminarea plafoanelor la energia electrică, creșterea cotelor TVA și a nivelului accizelor, precum și dinamica ridicată a costurilor cu forța de muncă, în special în industria alimentară și în sectorul serviciilor de piață. Totodată, anticipațiile inflaționiste pe termen scurt au continuat să crească.

Guvernatorul a subliniat că, în același timp, cererea de consum s-a temperat, iar cotațiile internaționale ale petrolului au evoluat echilibrat.

„Au scăzut consistent prețurile legumelor și fructelor”, a adăugat el.

Întrebat de jurnaliști dacă ar mai putea scădea cursul euro sub 5 lei, Isărescu a început să râdă. „Categoric nu”, a răspuns el.

Impactul creșterii TVA

Eliminarea plafoanelor la tarifele la electricitate, în iulie, a avut un impact direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflației. În privința TVA, majorarea din august s-a transmis în proporție de până la 85% la nivel agregat.

Isărescu a explicat că la legume și fructe, creșterea TVA nu s-a reflectat în prețuri, datorită condițiilor pieței: „Atunci când există supraofertă, cum se întâmplă în timpul verii, se pot majora taxele, dar nu se reflectă automat în creșteri de prețuri; producătorul caută să-și vândă produsele”.

Evoluții similare au fost observate și la combustibili, unde aproximativ jumătate din creșterea derivată din TVA s-a transmis la pompă.

În schimb, la energie electrică și gaze naturale, precum și la servicii și bunuri alimentare procesate, majorările au fost chiar mai mari decât cele care rezultă strict din TVA.

Guvernatorul BNR a precizat că nu crede că TVA-ul va mai crește în 2026.

Factori care temperează inflația

Guvernatorul a menționat că există și factori care reduc presiunile inflaționiste. Printre aceștia se numără tendința descendentă a dinamicii anuale a salariilor, inclusiv pe fondul înghețării veniturilor din sectorul public.

Potrivit acestuia, incertitudinile privind evoluția economiei determină companiile să fie prudente în angajări, iar accelerarea automatizării și robotizării reduce necesarul de forță de muncă.

Scădere evidentă a consumului populației

Isărescu a atras atenția asupra unei scăderi evidente a consumului populației, începută în trimestrul 2 și continuând în toamnă. Singurele segmente care mențin un nivel pozitiv vizibil sunt creditele noi pentru consum și creditele pentru locuințe.

Investițiile, în schimb, au înregistrat o cvasi-stagnare, ceea ce afectează perspectiva de redresare economică.

Guvernatorul a subliniat că absorbția fondurilor europene poate compensa scăderea investițiilor și a cererii de consum, oferind un impuls semnificativ, inclusiv pe partea de consum tehnologic. „Cifrele pentru anul viitor sunt considerabile: intrările potențiale de fonduri europene și impactul lor pot fi majore, mai ales în ceea ce privește creșterea economică”, a explicat Isărescu.