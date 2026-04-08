Programul magazinelor de Paște 2026. Când e deschis la Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș

Românii caută deja programul magazinelor pentru Paște 2026 și își organizează cumpărăturile din perioada sărbătorilor. Marile lanțuri de supermarketuri și hypermarketuri și România și-au anunțat deja orarul de funcționare.
Program Kaufland de Paște 2026
Magazinele Kaufland vor avea program prelungit în zilele dinaintea Paștelui, pentru a face față fluxului mare de clienți.
În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie 2026, programul va fi redus, în general până în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise, iar în a doua zi, 13 aprilie, vor funcționa cu program scurt, urmând ca ulterior să revină la program normal.
Program Lidl de Paște 2026
Magazinele Lidl vor funcționa după un program similar.
În perioada premergătoare sărbătorilor, programul va fi extins, iar în Sâmbăta Mare (11 aprilie) unitățile se vor închide mai devreme, în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, 12 aprilie, magazinele vor fi închise, iar în a doua zi, 13 aprilie, Lidl va rămâne, de asemenea, închis.
Program Penny de Paște 2026
Rețeaua Penny va funcționa după un program special în perioada Paștelui:
- 1 – 2 aprilie 2026: program standard
- 3 – 4 aprilie 2026: 07:00 – 22:00
- 5 aprilie 2026: 08:00 – 21:00
- 6 – 10 aprilie 2026: 07:00 – 22:00
- 11 aprilie 2026: program redus, 07:00 – 18:00
- 12 aprilie 2026: închis la nivel național
- 13 aprilie 2026: program special, 10:00 – 18:00
- 14 – 19 aprilie 2026: program standard
Programul poate varia ușor în funcție de magazin și localitate
Când sunt deschise magazinele Auchan de Paște 2026
Magazinele Auchan din România ar putea funcționa după următorul program:
- Vineri, 10 aprilie 2026 (Vinerea Mare): program normal, în general între 07:00 – 21:00 / 22:00, în funcție de magazin
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026 (Sâmbăta Mare): program redus, de regulă între 07:00 – 18:00 sau 19:00
- Duminică, 12 aprilie 2026 (Prima zi de Paște): închis
- Luni, 13 aprilie 2026 (A doua zi de Paște): închis sau program redus, în funcție de oraș și de tipul magazinului
În mod tradițional, în Sâmbăta Mare, magazinele Auchan își reduc programul pentru a permite angajaților să petreacă sărbătorile alături de familie. După prima zi de Paște, activitatea este reluată treptat, unele unități rămânând închise și în a doua zi.
Program Profi de Paște 2026
Rețeaua Profi va funcționa după un program special în perioada Paștelui:
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program redus, cu închidere în jurul orei 19:00
- Duminică, 12 aprilie 2026: închis la nivel național
- Luni, 13 aprilie 2026: program special, în general între 10:00 – 18:00
Programul poate varia ușor în funcție de localitate, însă, de regulă, rețeaua păstrează un orar similar la nivel național. Este recomandat ca achizițiile să fie făcute din timp, pentru a evita aglomerația din ajun.
Program Carrefour de Paște 2026
Pentru magazinele Carrefour, programul estimat este similar cu cel al altor retaileri:
- Vineri, 10 aprilie 2026: program normal
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program redus, până în jurul orei 18:00
- Duminică, 12 aprilie 2026: închis
- Luni, 13 aprilie 2026: program redus sau închis, în funcție de unitate
Program La Cocoș de Paște 2026
Rețeaua La Cocoș va funcționa după un program special în perioada Paștelui:
- 16 martie – 5 aprilie 2026: program normal
- 6 – 10 aprilie 2026: 07:30 – 21:30
- 11 aprilie 2026 (sâmbătă): 07:30 – 16:00
- 12 aprilie 2026 (duminică): închis la nivel național
- 13 aprilie 2026 (luni): 10:00 – 18:30
- 14 – 30 aprilie 2026: program normal
Programul poate varia ușor în funcție de magazin și localitate.
Program Mega Image de Paște 2026
Și magazinele Mega Image vor avea, în mare parte, un program special în perioada sărbătorilor:
- Vineri, 10 aprilie 2026: program normal
- Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program redus, cu închidere în jurul orei 18:00
- Duminică, 12 aprilie 2026: închis
- Luni, 13 aprilie 2026: program redus sau închis, în funcție de locație
Reluarea completă a activității pentru majoritatea supermarketurilor este estimată începând cu 14 aprilie 2026.