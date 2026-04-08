Programul magazinelor de Paște 2026. Când e deschis la Lidl, Carrefour, Mega Image, Auchan, Kaufland, Penny, Profi și La Cocoș

2 minute de citit Publicat la 14:18 08 Apr 2026 Modificat la 14:26 08 Apr 2026

Marile lanțuri de magazine din România și-au anunțat programul de Paște 2026.

Românii caută deja programul magazinelor pentru Paște 2026 și își organizează cumpărăturile din perioada sărbătorilor. Marile lanțuri de supermarketuri și hypermarketuri și România și-au anunțat deja orarul de funcționare.

Program Kaufland de Paște 2026

Magazinele Kaufland vor avea program prelungit în zilele dinaintea Paștelui, pentru a face față fluxului mare de clienți.

În Sâmbăta Mare, pe 11 aprilie 2026, programul va fi redus, în general până în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, pe 12 aprilie, toate magazinele vor fi închise, iar în a doua zi, 13 aprilie, vor funcționa cu program scurt, urmând ca ulterior să revină la program normal.

Program Lidl de Paște 2026

Magazinele Lidl vor funcționa după un program similar.

În perioada premergătoare sărbătorilor, programul va fi extins, iar în Sâmbăta Mare (11 aprilie) unitățile se vor închide mai devreme, în jurul orei 18:00. În prima zi de Paște, 12 aprilie, magazinele vor fi închise, iar în a doua zi, 13 aprilie, Lidl va rămâne, de asemenea, închis.

Program Penny de Paște 2026

Rețeaua Penny va funcționa după un program special în perioada Paștelui:

1 – 2 aprilie 2026: program standard

program standard 3 – 4 aprilie 2026: 07:00 – 22:00

07:00 – 22:00 5 aprilie 2026: 08:00 – 21:00

08:00 – 21:00 6 – 10 aprilie 2026: 07:00 – 22:00

07:00 – 22:00 11 aprilie 2026: program redus, 07:00 – 18:00

program redus, 07:00 – 18:00 12 aprilie 2026: închis la nivel național

închis la nivel național 13 aprilie 2026: program special, 10:00 – 18:00

program special, 10:00 – 18:00 14 – 19 aprilie 2026: program standard

Programul poate varia ușor în funcție de magazin și localitate

Când sunt deschise magazinele Auchan de Paște 2026

Magazinele Auchan din România ar putea funcționa după următorul program:

Vineri, 10 aprilie 2026 (Vinerea Mare): program normal, în general între 07:00 – 21:00 / 22:00, în funcție de magazin

program normal, în general între 07:00 – 21:00 / 22:00, în funcție de magazin Sâmbătă, 11 aprilie 2026 (Sâmbăta Mare): program redus, de regulă între 07:00 – 18:00 sau 19:00

program redus, de regulă între 07:00 – 18:00 sau 19:00 Duminică, 12 aprilie 2026 (Prima zi de Paște): închis

închis Luni, 13 aprilie 2026 (A doua zi de Paște): închis sau program redus, în funcție de oraș și de tipul magazinului

În mod tradițional, în Sâmbăta Mare, magazinele Auchan își reduc programul pentru a permite angajaților să petreacă sărbătorile alături de familie. După prima zi de Paște, activitatea este reluată treptat, unele unități rămânând închise și în a doua zi.

Program Profi de Paște 2026

Rețeaua Profi va funcționa după un program special în perioada Paștelui:

Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program redus, cu închidere în jurul orei 19:00

program redus, cu închidere în jurul orei 19:00 Duminică, 12 aprilie 2026: închis la nivel național

închis la nivel național Luni, 13 aprilie 2026: program special, în general între 10:00 – 18:00

Programul poate varia ușor în funcție de localitate, însă, de regulă, rețeaua păstrează un orar similar la nivel național. Este recomandat ca achizițiile să fie făcute din timp, pentru a evita aglomerația din ajun.

Program Carrefour de Paște 2026

Pentru magazinele Carrefour, programul estimat este similar cu cel al altor retaileri:

Vineri, 10 aprilie 2026: program normal

program normal Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program redus, până în jurul orei 18:00

program redus, până în jurul orei 18:00 Duminică, 12 aprilie 2026: închis

închis Luni, 13 aprilie 2026: program redus sau închis, în funcție de unitate

Program La Cocoș de Paște 2026

Rețeaua La Cocoș va funcționa după un program special în perioada Paștelui:

16 martie – 5 aprilie 2026: program normal

program normal 6 – 10 aprilie 2026: 07:30 – 21:30

07:30 – 21:30 11 aprilie 2026 (sâmbătă): 07:30 – 16:00

07:30 – 16:00 12 aprilie 2026 (duminică): închis la nivel național

închis la nivel național 13 aprilie 2026 (luni): 10:00 – 18:30

10:00 – 18:30 14 – 30 aprilie 2026: program normal

Programul poate varia ușor în funcție de magazin și localitate.

Program Mega Image de Paște 2026

Și magazinele Mega Image vor avea, în mare parte, un program special în perioada sărbătorilor:

Vineri, 10 aprilie 2026: program normal

program normal Sâmbătă, 11 aprilie 2026: program redus, cu închidere în jurul orei 18:00

program redus, cu închidere în jurul orei 18:00 Duminică, 12 aprilie 2026: închis

închis Luni, 13 aprilie 2026: program redus sau închis, în funcție de locație

Reluarea completă a activității pentru majoritatea supermarketurilor este estimată începând cu 14 aprilie 2026.