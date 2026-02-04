Proiectul Neptun Deep avansează. Prima producție de gaze este așteptată în 2027

Construcţia staţiei de măsurare a gazului este în plină desfăşurare. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Proiectul Neptun Deep avansează, iar prima producţie de gaze este aşteptată în 2027, a anunţat miercuri directorul general al OMV Petrom, Christina Verchere, menţionând că au fost forate patru sonde pe zăcământul Pelican Sud, potrivit Agerpres.

„Proiectul Neptun Deep avansează, cu prima producţie de gaze aşteptată în 2027. Am forat patru sonde pe zăcământul Pelican Sud şi am finalizat microtunelul din Tuzla. Construcţia staţiei de măsurare a gazului este în plină desfăşurare.

În paralel, fabricarea platformei de producţie avansează, cu jacketul în Italia şi partea superioară în Indonezia”, a declarat Christina Verchere, în cadrul unei conferinţe de presă.

Proiectul avansează conform graficului

La rândul său, Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil pentru Explorare şi Producţie, a precizat că proiectul avansează conform graficului şi a prezentat etapele programate pentru acest an.

„Proiectul avansează conform graficului şi de asemenea este în buget. Suntem avansaţi cu lucrările la staţia de tratare a gazelor de la Tuzla. Subtraversarea de la plaja din Tuzla este realizată - microtunelul e practic în poziţie ca să putem trage conductele submarine prin el. Un lucru foarte important: am finalizat forajul în zona Pelican, suntem acum în zona Domino.

De asemenea, cablurile ombilicale - cele care transmit semnalele către sonde sunt executate în Scoţia şi aşteaptă să fie ridicate de către contractorul Saipem. Tot ce înseamnă partea de tubulatură pentru conductele submarine este executată. Mare parte din ele se află deja în Constanţa.

Pentru anul acesta, începem instalarea conductelor, finalizarea staţiei de măsurare şi transportul şi instalarea platformei de producţie”, a explicat Cristian Hubati.

OMV Petrom a încheiat anul 2025 cu un profit net de aproximativ 3,1 miliarde lei, în scădere cu 27% comparativ cu anul anterior, a anunţat, miercuri, compania.

Potrivit reprezentanţilor grupului, profitul a fost afectat de ajustări nete de depreciere de 2,2 miliarde lei, legate în principal de obligaţiile de abandonare conform principiilor convenite între OMV Petrom şi statul român, precum şi de ajustări de depreciere pentru activele din E&P (explorare şi producţie).