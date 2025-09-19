Raport realizat de EY-Parthenon, la solicitarea Philip Morris International

RAPORT: Amprentă economică de 290 miliarde de euro în Uniunea Europeană pentru Philip Morris International Un nou raport realizat de EY-Parthenon, la solicitarea Philip Morris International, arată că impactul economic total al companiei în Uniunea Europeană a atins aproape 290 miliarde de euro în perioada 2019–2023. Studiul detaliază contribuțiile la PIB, locurile de muncă generate, investițiile în inovație și rolul jucat de rețelele de furnizori și retaileri.

Această contribuţie reprezintă aproape 0,4% din PIB-ul Uniunii Europene. Din această sumă:

- 181,3 miliarde de euro reprezintă taxe colectate din activitatea PMI, în special din accize și TVA.

- 94,1 miliarde de euro sunt generate prin activitățile de business (valoare directă, indirectă și indusă).

- 13,7 miliarde de euro reprezintă valoare adăugată pentru retaileri.

În această perioadă de cinci ani, PMI a jucat un rol semnificativ nu numai ca întreprindere comercială, ci și ca factor care a contribuit la capitalul economic, social și cognitiv mai larg din întreaga UE. Analiza acoperă amprenta totală a PMI în Uniunea Europeană, în 27 de țări, și oferă o imagine cuprinzătoare a impactului său în trei dimensiuni distincte. În primul rând, capitalul economic, și anume valoarea monetară directă și indirectă generată de operațiunile PMI. Al doilea este capitalul social, adică locurile de muncă și dezvoltarea forței de muncă facilitate de PMI. Iar a treia este capitalul cognitiv, și anume investițiile companiei în cercetare și dezvoltare și în formare. Fiecare dintre aceste categorii este explorată prin metodologii riguroase și surse de date verificabile. În ceea ce privește veniturile fiscale, este vorba de o sumă uriașă de 181 de miliarde de euro, provenind în principal din accize, dar incluzând și TVA, impozite pe profit și două impozite indirecte: impozitul indirect pe venit din crearea de locuri de muncă, pe de o parte, și impozitele indirecte pe profit din activitățile furnizorilor și comercianților cu amănuntul, pe de altă parte. BART DECKERS, Partner EY Parthenon Belgium

De altfel, în ultimii cinci ani, PMI a investit 43,4 miliarde de euro în Uniunea Europeană:

- 19,6 miliarde de euro în rețeaua de furnizori, care include peste 45.000 de IMM-uri.

- 625 milioane de euro pentru achiziția de frunze de tutun din Europa, sprijinind comunitățile agricole.

- 2,3 miliarde de euro în cercetare și dezvoltare pe continent, cu accent pe produse fără fum și tehnologii inovatoare.

Un alt indicator semnificativ este contribuția PMI la exporturile Uniunii Europene. Aceasta a fost estimată la 33,4 miliarde de euro, dintre care 8,4 miliarde de euro doar în 2023. Astfel, studiul estimează că compania a susținut direct și indirect aproximativ un milion de locuri de muncă, din care21.500 de angajați direcți, peste 80.000 de locuri de muncă în lanțul de aprovizionare şi alte 30.000 de locuri de muncă induse prin consumul și cheltuielile generate de angajați. În total, multiplicatorul de ocupare atinge 6,15, ceea ce înseamnă că pentru fiecare job creat direct de PMI, se mai creează peste cinci joburi suplimentare în economie.

Cred că pentru a face lucrurile pe care trebuie să le facem în Europa, este nevoie de un dialog mult mai constructiv. Apelul lui Mario Draghi pentru o nouă eră de colaborare mai bună între sectorul public și cel privat este real. Nimeni nu ar trebui să fie exclus din această colaborare. Pentru a rezolva probleme care există de zeci de ani, este nevoie de oricine poate veni la masa negocierilor și este nevoie ca sectorul privat să se implice. Vedem acest lucru în domeniul mobilității. Soluția la problemele create de motoarele cu ardere internă nu vine de la guverne, ci de la companiile care investesc și dezvoltă tehnologii. Ei bine, soluția la problema creată de țigări poate foarte bine să vină din industrie și, în special, de la o companie ca a noastră, care a investit înaintea oricărei alte companii. Ne ocupăm de acest lucru de mai bine de 20 de ani. Am investit peste 14 miliarde în ultimii ani pentru a face tot ce este necesar pentru a avea înțelegerea științifică necesară pentru tehnologia care permite apariția acestor produse, pentru a construi produsele și inovația și, nu în ultimul rând, pentru a le aduce consumatorilor și a crea schimbarea comportamentală necesară pentru adoptarea unui lucru nou. MASSIMO ANDOLINA, President Europe Region, PMI

În acest moment, compania este în plină tranziție către un viitor fără fum. PMI își repoziționează treptat modelul de business pentru a reduce dependența de țigările tradiționale. În 2025, produsele „smoke-free” (printre care se numără dispozitivele cu tutun încălzit și pliculeţele cu nicotină) reprezintă 41% din veniturile nete globale. Cu începere din 2018, peste 14 miliarde de dolari au fost investite la nivel global în cercetare, fundamentarea științifică și dezvoltarea alternativelor inovatoare fără fum pentru a sprijini această tranziție.

Raportul EY confirmă rolul semnificativ al PMI ca investitor în Europa și partener pentru IMM-uri și agricultori, dar și provocările de imagine și de reglementare cu care se confruntă industria tutunului. Cu toate acestea, dimensiunea contribuției economice – atât în PIB, cât și în taxe și locuri de muncă – face ca PMI să fie un actor economic important în cadrul Uniunii Europene, mai ales în contextul tranziției spre produse fără fum și al obiectivelor de sănătate publică.