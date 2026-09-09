Rivalul McDonald’s din Ungaria deschide primul restaurant în România. Unul din primii clienți va primi burgeri gratuit timp de un an

Tóth Simon este fondatorul lanțului de restaurante FOTO: Linkedin

Simon’s Burger, unul dintre cele mai importante lanțuri de burgeri din Ungaria și un competitor al McDonald’s și Burger King, își face debutul pe piața românească. Compania va inaugura pe 12 septembrie primul său restaurant din România, la Cluj-Napoca, iar deschiderea vine cu oferte pentru primii clienți.

Restaurantul, care va avea statut de flagship și o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, își va deschide oficial porțile pe 12 septembrie. Pentru primii 1.000 de clienți, compania a pregătit câte un cheeseburger gratuit. În plus, unul dintre primii 20 de clienți va fi desemnat câștigător al unui voucher care îi oferă posibilitatea de a primi, timp de un an, câte un meniu în fiecare zi la Simon’s Burger din Cluj-Napoca, potrivit Economica.

Extinderea în România se realizează în regim de franciză și este coordonată de Grüman Róbert și Oltean Csongor, cofondatorii StartUp HUB.

De la burgeri făcuți pentru familie la un lanț internațional

Povestea Simon’s Burger a început în Ungaria, după ce fondatorul Tóth Simon a descoperit în Statele Unite conceptul de smashed burgers și a decis să îl aducă pe piața maghiară. Primele produse au fost pregătite chiar de el și erau destinate familiei și apropiaților. Ulterior, succesul acestora a dus la deschiderea primului restaurant și, mai apoi, la dezvoltarea brandului în afara Ungariei.

Investiția inițială într-un restaurant a fost de 25.000 de euro, în 2022. Afacerea a crescut rapid. De la venituri de aproximativ 400.000 de euro, grupul Simon’s Burger a ajuns la o cifră de afaceri de circa 20 de milioane de euro în 2025.

În prezent, compania are peste 30 de restaurante în trei țări și ocupă locul al treilea în topul lanțurilor de burgeri din Ungaria, după McDonald’s și Burger King. Totodată, Simon’s Burger a făcut pasul către piața americană, deschizând la New York primul restaurant QSR maghiar din Statele Unite.

Coadă încă din timpul nopții la deschiderile din Ungaria

Interesul pentru noile restaurante Simon’s Burger a fost demonstrat și la cea mai recentă inaugurare din Ungaria. Peste 1.000 de persoane au venit la deschidere, iar timpul de așteptare la coadă a ajuns la aproximativ trei ore. Primul client s-a așezat la coadă încă de la ora 1:30 noaptea.

Reprezentanții companiei se așteaptă ca și deschiderea de la Cluj-Napoca să atragă un număr mare de clienți. Miza este cu atât mai mare pentru primii 20 de oameni care vor ajunge la restaurant, întrucât printre aceștia va fi desemnat câștigătorul voucherului valabil un an. Acesta îi va permite să primească zilnic câte un meniu la restaurantul Simon’s Burger din Cluj-Napoca.

Compania are planuri ambițioase pentru piața locală și estimează că, în următorii ani, rețeaua Simon’s Burger din România ar putea ajunge la 25 de restaurante.