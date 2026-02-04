Sondaj: Peste 90% dintre directorii financiari ai companiilor din România se aşteaptă la noi creşteri de taxe în 2026

Mediul de afaceri din România se așteaptă la noi măsuri fiscale în 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Percepţia aproape unanimă a mediului de afaceri este aceea a unei înăspriri a fiscalităţii în 2026, combinată cu sentimentul că soluţiile alternative la majorarea taxelor sunt insuficient valorificate de autorităţi, iar firmele percep schimbările fiscale mai degrabă ca măsuri reactive, de acoperire a deficitului bugetar-record înregistrat în ultimii ani, conform unui sondaj realizat de EY România, citat de Agerpres.

„Totul vine în urma unui 2025 care a marcat schimbări esenţiale în fiscalitatea românească, iar anul în curs, dar şi 2027, se anunţă cel puţin la fel de provocatori. Percepţia aproape unanimă a mediului de afaceri este aceea a unei înăspriri a fiscalităţii în 2026, combinată cu percepţia că soluţiile alternative la majorarea taxelor sunt insuficient valorificate de autorităţi”, arată sondajul privind modificările fiscale, realizat de EY România în ianuarie 2026.

91% dintre directoriii financiari anticipează creşteri de taxe în 2026

Conform studiului, 91% dintre respondenţi anticipează creşteri de taxe în 2026, ceea ce indică „o lipsă acută de încredere în stabilitatea cadrului fiscal”.

„Pentru directorii financiari, această perspectivă se traduce direct în dificultăţi de planificare bugetară, creşterea costurilor de conformare şi incertitudine în deciziile de investiţii. De altfel, lipsa de perspectivă se traduce prin lipsa mult-cerutei predictibilităţi (fiscale şi de afaceri), atât de necesară dezvoltării sustenabile a unei companii. Sunt şi optimişti, puţini, doar 9%, care mizează pe reduceri fiscale. Acest procent mic sugerează că mediul de afaceri nu percepe semnale credibile de relaxare fiscală”, susţin autorii cercetării.

Potrivit rezultatelor studiului, majoritatea respondenţilor (85%) indică reforma fiscală drept principala cauză a creşterilor de taxe, urmată de inflaţie (32%) şi, la mare distanţă (22%), creşterea activităţii companiilor.

Percepția că statul nu colectează eficient taxele și impozitele

Firmele percep schimbările fiscale mai degrabă ca măsuri reactive, de acoperire a deficitului bugetar-record înregistrat în ultimii ani, decât ca parte a unei strategii coerente pe termen lung a statului român. Aproape un sfert dintre directorii financiari consideră că aceste creşteri ar fi putut fi evitate, ceea ce semnalează nemulţumiri legate de modul în care politicile fiscale sunt concepute şi implementate, susţin consultanţii EY România.

„O temă recurentă în răspunsuri este percepţia că statul nu exploatează suficient potenţialul de colectare existent. Cei mai mulţi respondenţi (84%) au menţionat îmbunătăţirea colectării şi combaterea evaziunii fiscale ca principale alternative la majorarea taxelor. Creşterea conformării voluntare a contribuabililor, inclusiv prin implicarea autorităţilor în creşterea educaţiei fiscale (52%) şi utilizarea platformelor automatizate de raportare (51%), care simplifică declararea şi cresc transparenţa fiscală sunt alte două alternative pe care respondenţii le consideră importante în demersul de colectare eficientă”, mai arată analiza.

Totodată, mediul de afaceri consideră problema mai degrabă una de administrare şi guvernanţă fiscală, decât de nivel al taxării.

Contextul acestei percepţii este acela în care, practic, în 2025, o singură taxă a fost majorată, de la 19 la 21%, dar pentru 2026 au fost anunţate şi aprobate deja creşteri ale nivelului de impozitare pe segmente cu nivele mai mici în anii trecuţi (dividende, venituri din tranzacţii crypto, impozite pe imobile şi auto).

Ce își doresc directorii de companii de la statul român

Peste jumătate (54%) dintre directorii financiari subliniază importanţa creşterii conformării voluntare şi a digitalizării proceselor de raportare, ceea ce indică o nevoie clară de simplificare administrativă şi de reducere a poverii birocratice.

O altă concluzie a sondajului este aşteptarea din partea companiilor cu privire la modernizarea administraţiei fiscale, unde majoritatea (91%) consideră esenţială digitalizarea ANAF şi îmbunătăţirea pregătirii inspectorilor fiscali.

De asemenea, cei mai mulţi CFO (80%) văd utilizarea mai eficientă a datelor deja colectate drept o prioritate, iar 75% cer mai multă transparenţă în selecţia contribuabililor pentru control, aspecte direct legate de predictibilitate, reducerea controalelor arbitrare sau interpretări neunitare ale legislaţiei.

Referitor la aspecte punctuale, precum contribuţiile sociale şi impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), percepţia generală este de impact redus, însă aproape o treime dintre respondenţi anticipează efecte semnificative. Aproape jumătate dintre companii nu anticipează un impact direct în privinţa modificărilor IMCA, însă peste o treime se aşteaptă la presiuni pe profitabilitate, ceea ce indică un potenţial risc de diferenţe competitive între modele de business.

Despre implementarea SAF-T şi utilizarea sistemelor digitale fiscale, aproape jumătate (40%) dintre respondenţi au declarat că nu efectuează verificări interne ale datelor raportate. Şi în cazul Decontului TVA precompletat, o treime dintre respondenţi au menţionat că nu realizează nicio verificare, ceea ce pentru directorii financiari reprezintă o presiune şi indică o nevoie crescută de automatizare şi expertiză fiscală.

„Deşi controalele inopinate au avut o vizibilitate publică ridicată, impactul lor concret asupra companiilor din eşantion este limitat. Doar 14% dintre respondenţi au spus că au fost vizaţi direct, iar un procent şi mai mic a ajuns efectiv în inspecţie fiscală. Acest lucru sugerează că, din perspectiva directorilor financiari, presiunea reală nu vine atât din controale punctuale, cât din acumularea obligaţiilor de raportare şi din incertitudinea legislativă”, mai arată analiza.

Nu cuantumul taxelor, nici chiar numărul acestora, ori birocraţia statului, sunt problema numărul unu

În concluzie, sondajul relevă faptul că principala problemă rămâne lipsa de predictibilitate, complexitatea conformării şi percepţia unei administrări fiscale ineficiente. În absenţa unor schimbări structurale, mediul de afaceri consideră că presiunea fiscală va continua să crească, cu efecte directe asupra investiţiilor şi competitivităţii economice.

„Pare că, acum mai mult ca oricând în anii anteriori, predictibilitatea primează, lipsa acesteia fiind invocată de majoritatea covârşitoare a responsabililor financiari din companii. Nu cuantumul taxelor, nici chiar numărul acestora ori birocraţia statului sunt acea problemă numărul unu, ci măsurile care să dea siguranţă companiilor că îşi pot susţine pe termen lung afacerile. Predictibilitatea şi transparenţa sunt bazele unui parteneriat win-win între stat şi contribuabil, ceea ce trebuie să fie obiectivul oricărei reforme fiscale în România”, a concluzionat Alex Milcev, partener, liderul Departamentului de Asistenţă Fiscală şi Juridică EY România, citat în comunicat.

Studiul a fost realizat în ianuarie 2026, peste jumătate (55%) dintre respondenţi provenind din companii cu cifra de afaceri de peste 30 milioane euro, iar restul din companii cu cifra de afaceri sub acest prag. Peste jumătate (57%) dintre companii au mai mult de 100 de angajaţi, iar peste o cincime (22%) mai mult de 1.000 de angajaţi.

EY furnizează, prin intermediul celor peste 1.000 de angajaţi din România şi Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, juridică, strategie şi tranzacţii, consultanţă către companii multinaţionale şi locale.