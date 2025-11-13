Tinmar Energy se apără în scandalul subvenţiilor: "Am respectat în totalitate legea şi regulile pieței. S-a cumpărat cu preţul la zi"

4 minute de citit Publicat la 16:15 13 Noi 2025 Modificat la 16:19 13 Noi 2025

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Compania Tinmar Energy a reacţionat joi în scandalul în care este acuzată de manipularea pieței pentru obținerea de subvenții uriașe de la stat. Aceasta susţine, într-un comunicat de presă, că "toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat ı̂n limitele și condițiile impuse de lege, la prețurile de piață valabile la acel moment". Polițiștii și jandarmii au descins, pe 6 noiembrie, la sediul Tinmar Energy și a altor trei firme din București și la locuințele patronilor companiilor.

Tinmar spune că societăţile Solprim şi Eye Mall sunt active pe piaţă, drept producători, din 2012, iar din 2013 vinde energie către Tinmar "în baza unor contracte pe termen lung".

"Incheierea acestor contracte a reprezentat o condiție esențială pentru obținerea finanțărilor bancare necesare dezvoltării activității de producție, iar ı̂ncasările aferente acestor contracte au reprezentat sursa de restituire a ı̂mprumutului către bănci, motiv pentru care instituțiile de credit au analizat ı̂n mod constant fluxurile comerciale, modul de funcționare al relației contractuale și trasabilitatea energiei livrate", se arată în comunicat.

În plus, Tinmar spune că energia cumpărată de la cele două societăţi "reprezintă un procent nesemnificativ din consumul total al clienților finali din perioada aprilie–decembrie 2022".

Compania susţine că livrează energie, atât din producţia proprie cât şi din cea venită de la Solprim şi Eye Mal, şi către partenerii externi pe piețele centralizate OPCOM (PCCB NC și PCCB LE).

"Aceste volume nu puteau fi revândute către companii din grup, având deja o destinație contractuală clară. Subliniem faptul că energia achiziționată de la Solprim și Eye Mall nu putea fi vândută de două ori, deoarece acest lucru nu ar fi fost posibil, raportat la principiile pieței de energie privind corelarea cantităților intrate și ieșite", arată Tinmar.

Mai mult, Solprim şi Eye Mall "și-au extins activitatea ca o necesitate economică impusă de modul particular de funcționare al pieței energetice ı̂n anul 2022". Tinmar susţine că măsurile de protecție a consumatorilor finali "au fost ı̂nsoțite de reguli noi, complexe și dificil de implementat pentru furnizori".

"Prețul energiei era plafonat, furnizorii trebuind să factureze la un preț reglementat și nu la cel contractual, toate sumele aferente acestui mecanism trebuiau ı̂ncasate ı̂ntr-un singur cont, deschis la Trezorerie, iar procedura de restituire a sumelor de la stat era neclară, generând ı̂ntârzieri semnificative ı̂n procesul de decontare", argumentează compania.

Tinmar spune că a căutat soluţii alternative de finanţare "care să asigure acoperirea necesarului de lichidități pe perioada cuprinsă ı̂ntre data scadenței obligației de plată a energiei achiziționate și momentul decontării efective a sumelor de la bugetul de stat". Chiar şi aşa, decontările au şi acum întârzieri de aproximativ doi ani.

Pentru a obţine aceste finanţări, Tinmar afirmă că "au fost constituite garanții asupra creanțelor de ı̂ncasat de la stat, provenite din schema de plafonare, distribuite pe mai multe conturi de trezorerie, la nivelul mai multor societăți din grup". Compania susţine că au fost purtate mai multe discuţii cu băncile, iar soluţia găsită a fost "împărţirea riscului pe mai multe societăţi".

"Era cea mai viabilă soluție, pentru că permitea existența mai multor conturi de trezorerie aparținând mai multor societăți din grup. Creanțele plătite de stat, care s-au ı̂ncasat ı̂n aceste conturi de trezorerie, au constituit garanții ı̂n favoarea băncilor creditoare și au permis finanțări suplimentare pentru fiecare dintre societățile din grup, astfel grupul fiind ı̂n măsură să ı̂și continue activitatea de furnizare către clienții finali", se arată în comunicat.

Contractele de achiziție negociate direct de către Solprim şi Eye Mall cu Lord Energy, de la care au cumpărat energie, au fost încheiate cu prețul de tranzacționare de pe piața pentru ziua următoare (PZU). Același indicator este folosit şi de legislația privind plafonarea prețului la consumatorii finali, pentru stabilirea prețului mediu de decontare. Astfel, prețul contractual reflecta fidel evoluțiile reale ale pieței.

"Prețurile din contractele ı̂n discuție s-au situat ı̂ntotdeauna ı̂n limitele prețurilor de piață. Acest aspect a fost și va fi clar demonstrat, prin documente justificative, ı̂n fața autorităților competente", mai transmite compania.

Astfel, "o altă neînţelegere care a generat confuzii" este că s-a presupus că toată energia livrată de cele două societăţi, către consumatorii finali, ar fi fost cumpărată de la Lord Energy.

Realitatea însă este alta, susţine compania.

"Eye Mall și Solprim au cumpărat de la Lord Energy, la prețuri de piață, cantități de energie extrem de mici prin raportare la totalul energiei furnizate clienților finali din propriul portofoliu ı̂n perioada aprilie–decembrie 2022, volumele neputând fi considerate relevante", spun reprezentanţii.

Astfel, Tinmar susţine că tranzacțiile intragrup au fost o parte nesemnificativă din totalul operațiunilor comerciale. Compania a pus la dispoziţia autorităţilor toate documentele contabile, care pot întâri şi susţin afirmaţiile.

"Ele confirmă fără echivoc că nu a existat nicio «rotire a cantităților de energie» și că așa-numitul «circuit fictiv» menționat ı̂n unele relatări nu are fundament real. Menționăm că nu au existat operațiuni de «revânzare» ı̂n cadrul grupului", transmite compania.

În încheiere, Tinmar Energy susţine că "toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat ı̂n limitele și condițiile impuse de lege, la prețurile de piață valabile la acel moment".

În plus, toate documentele depuse pentru decontari au fost verificate de ANRE, atât la momentul aprobării sumelor care urmau să fie decontate, cât și ulterior, ı̂n cadrul controlului efectuat de Autoritate.

Pocurorii acuză faptul că în perioada aprilie – august 2022, societățile din grupul Tinmar ar fi desfășurat o serie de operațiuni pe piața energiei electrice care au generat profituri semnificative, printr-un mecanism coordonat între societățile din cadrul grupului.

Obiectivul principal al acestor operațiuni a fost maximizarea sumelor compensate de la bugetul de stat. Pentru a beneficia la maximum de acest mecanism, societățile au căutat să crească artificial prețul mediu de achiziție pe care îl raportau autorităților.

Astfel, energia era vândută între firmele din grupul Tinmar, ajungându-se ca firma care inițial a vândut să recumpere megawatul la prețuri și cu 778% mai mari.