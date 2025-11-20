Un dezvoltator român de software a construit o rachetă de croazieră autonomă, integrată cu AI. Ce poate să facă „Sahara”

3 minute de citit Publicat la 11:18 20 Noi 2025 Modificat la 07:17 21 Noi 2025

O companie românească a dezvoltat o rachetă de croazieră autonomă integrată cu AI. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Oves Enterprise via Youtube

O companie românească, specializată în crearea de soluţii software, a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă care integrează Nemesis AI în sistemele de control şi funcţionare.

Potrivit unui comunicat de presă al Oves Enterprise, transmis joi Agerpres, racheta este capabilă să opereze la altitudine joasă şi în zone cu navigaţie perturbată, iar primele teste au fost efectuate, demonstraţiile oficiale fiind programate pentru anul 2026, în timp ce prezentarea completă a capabilităţilor este prevăzută pentru finalul anului viitor.

Investiţia în acest nou proiect a depăşit un milion de euro, în timp ce pentru etapele de optimizare şi testare este prevăzut un buget suplimentar de aproximativ două milioane de euro.

Racheta dezvoltată intern sub numele Sahara Autonomous System a fost concepută ca un ansamblu complet, în care arhitectura hardware şi Nemesis AI sunt proiectate împreună. Astfel, Nemesis AI rulează în modul on-premise, permiţând configurarea rapidă a modelelor AI, a profilurilor de zbor şi a parametrilor operaţionali în facilităţile care operează sistemul.

De asemenea, racheta poate fi încărcată cu un model AI pregătit pentru fiecare misiune, având capacitatea de a adapta traiectoria şi reacţia în timp real.

Ce arată primele teste

„Am construit acest proiect ca un sistem complet, pentru că autonomia reală nu poate fi obţinută altfel. Modul în care funcţionează Nemesis AI este strâns legat de arhitectura hardware pe care o controlăm integral: electronica, unităţile de procesare, flight controller-ul şi structura pe care rulează algoritmii.

Acest nivel de integrare este esenţial în scenarii în care navigaţia prin satelit este perturbată prin jamming (bruiaj intenţionat) sau spoofing (trimiterea de semnale false). În astfel de situaţii, racheta trebuie să-şi păstreze stabilitatea, direcţia şi capacitatea de a îndeplini misiunea.

Primele teste ne arată că această abordare este corectă, iar demonstraţiile din 2026 vor evidenţia maturitatea tehnologiei”, a explicat, în comunicat, Mihai Filip, CEO-ul companiei dezvoltatoare.

Sahara este proiectată să zboare la altitudini joase, la aproximativ 50 de metri, cu o traiectorie adaptată la relief pentru reducerea detecţiei radar.

„La intervale de 200 de milisecunde, AI-ul verifică integritatea semnalelor”

„Cu excepţia motorului turbojet şi a senzorilor optici, toate componentele interne sunt dezvoltate de OVES Enterprise: fuselajul, plăcile electronice, unităţile de procesare, sistemele de control şi infrastructura pe care rulează Nemesis AI. Racheta utilizează un sistem avansat de fuziune a datelor - Super Sensor Fusion - prin care Nemesis AI corelează permanent informaţii provenite din mai multe sisteme globale de navigaţie prin satelit şi din senzorii de bord.

La intervale de aproximativ 200 de milisecunde, AI-ul verifică integritatea semnalelor pentru a identifica tentativele de bruiaj sau de trimitere de semnale false. Dacă navigaţia devine imposibilă, racheta comută automat pe un mod de zbor care foloseşte datele oferite de sistemul intern de măsurare a mişcării şi orientării (IMU), menţinând stabilitatea şi direcţia de deplasare”, se menţionează în comunicat.

Noua rachetă de croazieră cântăreşte 50 de kilograme, dintre care 10 kilograme reprezintă încărcătura utilă, în timp ce motorul turbojet instalat furnizează o tracţiune de 310 newtoni, iar cele 20 de kilograme de combustibil permit o autonomie estimată la aproximativ 200 de kilometri în versiunea actuală. Totodată, viteza proiectată poate atinge 0,85 Mach, în funcţie de configuraţia finală a fuselajului.

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri şi cercetători

Reprezentanţii constructorului precizează că în etapele următoare sunt planificate versiuni cu distanţă medie de operare (aproximativ 500 - 600 km) şi distanţă lungă (aproximativ 900 - 1.100 km).

Proiectul este dezvoltat de o echipă de 25 de ingineri şi cercetători specializaţi în inteligenţă artificială, avionică, hardware, sisteme de zbor şi testare.

Oves Enterprise este o companie românească de dezvoltare de software, cu expertiză în crearea de soluţii software complexe şi inovaţii AI destinate industriilor aerospaţiale, de apărare şi de securitate cibernetică, înfiinţată în 2015 la Cluj-Napoca.

Începând cu anul 2019, strategia companiei a inclus oferirea de servicii mai complexe de software development pentru proiecte din zona automotive, eCommerce, fintech, telecom, instituţii guvernamentale internaţionale etc., compania devenind partener tehnologic pentru proiecte complexe şi sofisticate din punct de vedere tehnologic. Anul trecut, Oves Enterprise şi-a extins activitatea cu o nouă linie de business, axată pe producţia de drone.

În prezent, peste jumătate din cifra de afaceri a companiei, ce are mai mult de 200 de angajaţi şi birouri în România, Germania, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, SUA şi Norvegia, este generată de proiecte din afara României, ce integrează tehnologii noi din sfera inteligenţei artificiale şi big data.