Un important om de afaceri avertizează că România intră în criză. Ostahie: „O să apară perioada de jale”

Dan Ostahie, fondatorul și directorul general al Altex România. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

România a intrat într-o criză, dar nu avem încă cifre care să ne spună că suntem acolo, a declarat, miercuri, Dan Ostahie, fondatorul și directorul general al Altex România, la un eveniment de specialitate.

„Cred că experiența mea e legată de piața românească. Și cred că, în momentul de față, ne îndreptăm spre o criză în care am și intrat, dar nu avem cifre care să ne spună că suntem acolo. Vor apărea probabil și cifre, după care o să apară perioada de jale. O să realizăm că suntem în criză și, în funcție de viteza cu care măsurile macroeconomice vor fi implementate, vom ieși mai repede sau mai târziu din această criză”, a declarat Dan Ostahie, la un eveniment de analiză a pieței românești de fuziuni și achiziții din 2025, organizat de EY România, potrivit Agerpres.

Întrebat despre viitorul companiei, el a afirmat că Altex România se află în industria de consum și crește și scade în funcție de evoluția acesteia. Pe de altă parte, acesta consideră că economia va reporni pe măsură ce se va reuși reducerea inflației iar reducerea inflației va fi posibilă atunci când statul va reuși să scadă costurile de administrare.

„E un lucru pe care l-am mai exersat și l-am exersat într-o perioadă cu tulburări mult mai severe. Adică, dacă facem o comparație cu ce s-a întâmplat în 2009 și 2010, ce se întâmplă acum e o ploaie de primăvară. Atunci chiar a fost furtună și ținem minte că, în primul rând, băncile nu au fost pregătite, statul nu a fost pregătit, companiile nu au fost pregătite. S-au comis multe erori, au dispărut multe companii. Acum cred că toți acești factori sunt mult mai bine pregătiți. Deci, cu cât statul va reuși să-și taie din costurile de administrare mai repede, cu atât vom reduce inflația. Cu cât reușim să reducem inflația, cu atât reușim să repornim economia. Vom conștientiza faptul că prețul energiei este un bun național și un postament pentru creșterea economică industrială; atunci vom reduce costul la curentul electric și la gaz și vom reporni economia”, a spus Dan Ostahie.

Întrebat despre măsurile luate, el a menționat că România are o cotă de TVA sub media din Uniunea Europeană iar majorarea de la 19% la 21% nu reprezintă o diferență dramatică. Totodată, însă, omul de afaceri a pledat pentru aducerea costului utilităților la un standard sub media europeană.

„Din punctul meu de vedere, două elemente sunt esențiale: reducerea inflației și aducerea costului utilităților la un standard sub media europeană, pentru că România este un hub de producție care nu poate să-și valorifice potențialul forței de muncă atâta timp cât costul energiei este peste cel din Germania. Imposibil. Deci, aceste două lucruri simple, după care se poate nuanța mult, dar pe acestea le văd ca fiind majore. Dacă vorbim de măsurile care s-au luat, acum, TVA - noi ne-am obișnuit cu un TVA care e totuși sub media europeană. De la 19 la 21 nu văd o diferență dramatică”, a declarat Dan Ostahie.

De asemenea, el a fost întrebat despre situația creată în jurul deciziei privind pensiile magistraților, în condițiile în care Curtea Constituțională a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților. În context, Dan Ostahie a subliniat faptul că Justiția ar trebui să fie un pilon, un model pentru societate, dar nu este, iar acest lucru înseamnă că instituțiile statului nu funcționează.

„E evident că e un ping-pong între Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție, care așteaptă una decizia celeilalte ca să o suspende în funcție de decizie. E greu de acceptat ce se întâmplă. Foarte greu de acceptat. Adică Justiția cred că ar trebui să fie un pilon și un exemplu, un model pentru societate. Și nu este. Deci asta înseamnă că instituțiile statului nu funcționează. Instituțiile statului trebuie să funcționeze. Și un stat puternic înseamnă un stat în care instituțiile funcționează. Iar a funcționa înseamnă să iei decizii. Poate să fie și o decizie negativă, dacă într-adevăr există argumente. Nu cred că există argumente”, a mai spus Dan Ostahie.