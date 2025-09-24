Un tribunal francez a blocat planurile Auchan de a concedia 2.400 de angajați. Anunțul făcut de retailer după decizia instanței

Lanțul de magazine Auchan anunțase mii de concedieri. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Un tribunal francez a blocat marți planurile retailerului Auchan de a elimina 2.400 de posturi, citând o serie de nereguli procedurale, potrivit Agerpres.

Tribunalul administrativ din orașul Lille a decis că planul de restructurări anunțat de conducerea companiei ar fi trebuit convenit cu reprezentanții sindicatelor care îi reprezintă pe angajații din cele cinci divizii ale grupului. De asemenea, tribunalul a anunțat că a descoperit o serie de nereguli procedurale în ceea ce privește consultările cu comitetele angajaților de la Auchan.

În replică, grupul Auchan, care are peste 50.000 de angajați în Franța, a informat într-un comunicat de presă că a decis să depună o contestație la decizia tribunalului.

Grupul Auchan, controlat de familia Mulliez, se confruntă de mai mulți ani cu importante dificultăți economice. Această situația a obligat grupul să anunțe, la finele anului 2024, un vast plan social care includea închideri de magazine și eliminarea a 2.400 de posturi în Franța.

În România, în luna octombrie a anului trecut, Auchan deținea în portofoliu peste 430 de magazine. Auchan România a avut în 2023 o cifră de afaceri cu taxe de peste 1,6 miliarde de euro.