(P) 5 motive sa bei prosecco, vedeta zilelor efervescente de vara!

Daca iti place aceasta bautura rafinata cu bule si simti ca te racoreste exact cat trebuie, atunci a venit momentul sa afli de ce este atat de apreciata printre licorile spumoase. Pe langa faptul ca este absolut delicioasa, se potriveste cu o gama larga de preparate si mancaruri si poate fi consumata cu orice ocazie.

Asadar, iata cateva motive care te vor face sa o bei cu moderatie in orice moment al verii!

Are un gust delicios

Principalul motiv pentru care ar trebui sa bei mai des acest tip de vin cu specific italian este tocmai gustul sau incredibil de bun. Cele mai multe sortimente au arome de flori de camp, citrice, mere verzi si pere. Insa ceea ce il face cu adevarat special este faptul ca este foarte racoritor si acidulat, fiind ideal pentru momentele de relaxare de dupa munca sau pentru zilele calduroase de weekend.

Produs prin Metoda Charmat (prin fermentare naturala in recipiente mari, presurizate, din inox), prosecco poate fi spumante, cu un continut ridicat de dioxid de carbon, sau frizzante cu un continut mai scazut de dioxid. Este produs din soiul Glera, iar alte soiuri sunt admise in proportie de maximum 15%.

Nu este doar un aperitiv

Chiar daca multi obisnuiesc sa bea un pahar inaintea pranzului sau a cinei, aceasta bautura poate fi asociata cu orice tip de mancare. Spre exemplu, poti manca o pizza delicioasa cu trufe si burrata sau o portie savuroasa de paste cu fructe de mare si, apoi, te poti bucura de efervescenta unei astfel de bauturi care arata incredibil de bine in paharele speciale.

Are putine calorii

Spre deosebire de vinul rosu sau cel alb, prosecco este mult mai slab in calorii, ceea ce inseamna ca poate fi consumat chiar si zilnic, la mesele de pranz si seara. Spre exemplu, un pahar are in jur de 80 de calorii. Astfel, te vei putea bucura la orice masa de bautura ta preferata, fara sa iti mai faci griji ca ingrasa sau ca iti poate afecta stilul de viata sanatos.

Este bun pentru inima

Chiar daca cele mai multe studii arata ca vinul rosu este foarte bun pentru inima, gratie faptului ca acesta contine resveratrol si antioxidanti, se pare ca si prosecco este la fel de recomandat. Specialistii au gasit in componenta sa numerosi antioxidanti care ajuta la imbunatatirea fluxului sanguin si la prevenirea formarii cheagurilor de sange.

Ideal pentru piele

Femeile care beau prosecco au o piele mai sanatoasa! Aceasta este concluzia multor experti care si-au dat seama de beneficiile acestei bauturi asupra pielii. Strugurii folositi la productia acestui tip de vin ajuta la combaterea imbatranirii, prin urmare consumul regulat este mai mult decat indicat.

Cu cateva pahare pe saptamana, nu doar ca vei avea un ten intinerit, dar vei incetini aparitia ridurilor si te vei bucura de o piele stralucitoare si ferma in fiecare zi.

