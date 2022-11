888poker, desemnat cel mai bun operator de poker al anului la Gala EGR 2022

888poker a fost desemnat cel mai bun operator de poker al anului la Gala EGR de la Londra, cel mai important eveniment dedicat operatorilor din industria jocurilor de noroc.

La această gală sunt recompensați anual cei mai inovatori și creativi operatori și afiliați din domeniul jocurilor online, iar câștigătorii sunt desemnați de o echipă de experți independenți, premiile fiind, de ani buni, un reper al excelenței.

Prezent și în România, 888poker pune mare accent pe inovații și serviciile de calitate oferite clienților de două decenii, iar premiile obținute la galele de top din industrie vin să confirme statutul de lider în domeniu.

"A fost un an plin de succese pentru 888poker, de la succesul continuat al platformei noastre Poker8 până la acorduri încântătoare cu noi ambasadori de poker precum Chris Eubank Jr, continuate cu această victorie semnificativă la Gala EGR. Aceasta este o recompensă a abilității, a muncii asidue și a determinării echipelor noastre, care fac tot posibilul și mai mult de atât pentru a le oferi jucătorilor noștri o experiență de joc de clasă mondială. Pe măsură ce sărbătorim cea de-a 20-a aniversare, abia așteptăm să vă arătăm ce pregătim în lunile următoare, deoarece ne consolidăm poziția de a fi unul dintre cei mai importanți operatori de poker din industrie", a afirmat Amit Berkovich, VP - Head of Poker la 888, citat de European Gaming .

Mai mult, încă o platformă din grupul 888 - 888casino, a înregistrat un succes important la gala EGR 2022. 888casino a fost desemnat așadar Cel mai bun operator de casino în 2022, în urma voturilor acordate de specialiștii din domeniu. 888casino este prezent și în România și le oferă utilizatorilor posibilitatea de a încerca cele mai tari sloturi de la furnizori de top din domeniu, jocuri de casino live și multe jackpot-uri.

De altfel, 888poker a fost premiată și anul trecut la Gala EGR, pentru cea mai bună campanie de poker, sub sloganul "Made to Play". Lansarea noii platforme a fost pe măsură, o campanie pe toate mediile de comunicare, de la cele tradiționale până la colaborări cu influenceri și cu ambasadori de brand. Simultan, 888poker a desfășurat o campanie CRM cu premii de 1 milion de dolari prin turnee freeroll, spinuri și ”premii instant”. În plus, în 2020 compania a primit distincțiile pentru ”Cel mai îmbunătățit software” și ”Cel mai bun software pentru jucătorii începători” în cadrul Premiilor Operatorilor din Poker.

Despre 888poker

888poker este o companie de top la nivel mondial în industria pokerului online. S-a remarcat ca fiind un operator care le oferă utilizatorilor o platformă de cinci stele, pe care se pot descurca intuitiv, indiferent că acum învață primele poker reguli ori sunt avansați, atât pe desktop cât și pe dispozitivele mobile. Pe 888poker, utilizatorii pot încerca un număr impresionant de mese și de turnee, de la Texas Hold'em și Omaha, până la variante mai noi și spectaculoase precum BLAST ori SNAP.

888poker face parte din Grupul 888, prezent în țara noastră și cu 888casino și 888sport. Obiectivul companiei este să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a se distra în deplină siguranță. Astfel, 888 depune eforturi pentru a facilita un mediu de joc sigur și plăcut. Utilizatorii 888 au parte de transparență totală, iar tehnologia AI folosită pe platformele companiei detectează și preîntâmpină obiceiurile de joc nesănătoase.

Despre 888 Holdings Plc

888 Holdings Plc este unul dintre liderii industriei mondiale de pariuri și jocuri de noroc. Misiunea grupului este să le ofere utilizatorilor produse de ultimă generație, prin care să le asigure un mediu distractiv, corect și protejat. Pune accent în mod constant pe jocul responsabil și a dezvoltat campania "Mai Sigur. Mai Bine. Împreună".

Grupul a fost înființat în 1997 și a devenit unul dintre cei mai importanți operatori din industria de jocuri de noroc online, reușind să dezvolte o tehnologie patentată de talie mondială, ce este apreciată atât de jucători cât și de partenerii B2B.

În ultimii ani, eforturile grupului de a oferi servicii de calitate pentru utilizatori au fost răsplătite prin premii la cele mai cunoscute gale din domeniu, așa cum se întâmplă și cu cele mai recente de la Gala EGR 2022 - Cel mai bun operator de poker al anului și Cel mai bun casino.