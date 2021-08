Care sunt cele mai productive maşini de cuburi de gheaţă

Unul dintre cei mai importanti factori care trebuie luati in calcul este productivitatea respectivului echipament, cu alte cuvinte capacitatea acestuia de a face fata unui flux mare de clienti, poate chiar mai numeros decat cel existent in realitate.

Pana la urma, orice local are un anumit potential de crestere neexplorat, iar un succes mai mare decat cel scontat este intotdeauna bine-venit si trebuie intampinat asa cum se cuvine.

Concret, daca aveti nevoie de "ajutorul" unei masini cuburi gheata in restaurantul, barul sau cafeneaua pe care o detineti sau administrati, unul dintre criteriile cele mai importante de analizat este reprezentat de capacitatea sa de productie, care se masoara in kilograme de gheata per 24 de ore de functionare continua.

Din acest punct de vedere, aceste masini de cuburi de gheata sunt impartite in patru categorii, in oferta furnizorilor profesionisti, asa cum este Fresco Expert, care sustine geniul in bucatariile profesionale din Romania inca din anul 1992: 0-30 de kilograme/24 de ore; 31-60 de kilograme/24 de ore; 61-90 de kilograme/24 de ore si 91-500 de kilograme/24 de ore.

Bineinteles, in continuare vom vorbi despre masinile de cuburi de gheata din cea de-a treia categorie. In oferta furnizorului amintit anterior, exista numai echipamente care provin de la branduri renumite la nivel international, ceea ce le garanteaza fiabilitatea, durabilitatea, usurinta in utilizare, dar si un consum energetic relativ redus, comparativ cu randamentul lor.

Cea de-a patra categorie de productivitate include modele cu preturi cuprinse intre putin sub 10.000 de lei si putin peste 20.000 de lei, insa, avand in vedere capacitatea lor, acestea isi vor dovedi cu siguranta profitabilitatea in cel mai scurt timp.

Iata, mai jos, trei exemple de astfel de produse:

Masina de cuburi de gheata (130 de kilograme in 24 de ore) - 11.000 de lei

Dimensiuni: 84x74x108,6 centimetri / Greutate: 102 kilograme / Temperatura ambientala: +43 de grade Celsius / Gaz refrigerant: R290 (145 de grame) / Capacitate de stocare: 65 de kilograme;

Masina de cuburi de gheata (155 de kilograme in 24 de ore) - 11.416 lei

Dimensiuni: 86,2x55,5x72 de centimetri / Greutate: 118 kilograme / Temperatura ambientala: +43 de grade Celsius / Gaz refrigerant: R452A (700 de grame);

Masina de cuburi de gheata (300 de kilograme in 24 de ore) - 20.352 de lei

Dimensiuni: 125x58x84,8 centimetri / Greutate: 152 de kilograme / Temperatura ambientala: +43 de grade Celsius / Gaz refrigerant: R452A (1.600 de grame).

Toate cele trei modele de masini de cuburi de gheata mentionate mai sus vin cu garantie Base Care inclusa in pret (montaj, 12 luni piese de schimb si manopera). Suplimentar, puteti opta, contra cost, pentru Performance Care (Base Care + o revizie anuala in ultimele 2 luni din perioada de garantie, training utilizare, Service Level Agreement in 72 de ore) sau Premium Care (Performance Care + extinderea perioadei la piese de schimb si manopera la 24 de luni, SLA in 48 de ore).

