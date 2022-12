Cât de performante au devenit smartphone-urile în 2022 aflăm de la Călin Clej, Marketing director Honor România şi Bulgaria. Totodată, acesta ne spune şi ce aduce nou telefonul Honor Magic 4 Pro, cel mai premiat telefon la Mobile World Congress Barcelona 2022.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"Anul acesta a fost un an diferit de ultimii doi, trei ani. Asta probabil și din prisma diminuării efectelor COVID-19 şi a limitărilor de mobilitate preponderent.



Am văzut practic lansări de produse din segmente medium, care au adoptat funcționalități care până anul trecut erau prezente doar pe segmentele scumpe.



Cu siguranță partea de fotografie și videografie este principalul, dacă vreți, teritoriu al inovațiilor în 2022.



Anul acesta compania Honor a lansat operaţiunile comerciale în România undeva în luna mai și am încercat să lansăm chiar în primul val de produse pentru piața românească.

"Telefonul Honor Magic 4 Pro, cel mai premiat telefon la Mobile World Congress Barcelona 2022. Este un telefon din zona premium, care a adus ca inovație globală la vremea respectivă, prima filmare 4K HDR 60 FPS.





Calitatea înregistrării video este pretabilă la a fi difuzată inclusiv într-un cinematograf cu tehnologie Imax.



În acelaşi timp, am adus și o detaliere a tot ce înseamnă zoom-ul optic și hibridizare către zoom digital, de la 3 punct 5 în optic la 100 X în digital, ceea ce iar a fost un pas extrem de important la nivelul experiențelor diferite pe care consumatorii pot să le găsească la acest telefon.



Am adus și zona de privacy, de security, ca și una dintre diferențiatoarele de bază ale acestui telefon. Zona de de privacy a devenit extrem de importantă în momentul în care fiecare utilizator a înțeles ce înseamnă valoarea datelor personale.



Noi, în segmentul flagship, am adus un sistem de management al datelor separat de chipset-ul de bază. Avem dedicate chipset-uri separate, atât pentru zona de videografie, cât și pentru zona de de securitate. Românii cred că acceptă pur și simplu dinamica globală la nivel de protejare a datelor personale.



E foarte important să înțelegem că absolut toate noile schimbări în în dinamica conectivității și interacțiunii sociale, acest metavers care din ce în ce mai mult pasionează pe toată lumea, și partea de conținut produs în metavers, ca proprietate intelectuală a fiecărui utilizator, va deveni din ce în ce mai importantă.



Ca atare, și telefoanele noastre au aceste sisteme sau supra-sisteme de securitate a datelor, atât scriptice, audio, cât și video. Și cu siguranță și pentru anul următor una dintre diferențiatoarele de bază în zona asta vor fi aceste telefoane care pot practic să garanteze securitatea absolută a datelor care există pe acel telefon.



Cu certitudine vom asigura o continuitate la ce înseamnă aceste inovații extrem de atractive pe care noi le-am lansat anul acesta. Deci, pe zona de videografii și camere vom veni practic cu blocuri optice și cu sisteme de management integrate superioare a ceea ce am lansat anul acesta.", a mai spus Cătălin Clej, învitat în cadrul emisiunii 24 IT.