Cum surprind marile companii clienții de ziua lor

Așadar, nu doar de sărbătorile generale, ci mai ales de ziua de naștere - un moment unic anual pentru client, când acesta va primi cadouri nu doar de la persoanele apropiate, ci și de la companiile cu care are relații de consum. Este plăcut să știi că ești important pentru un furnizor și că acesta prețuiește relația cu tine astfel încât "să își amintească" de ziua ta.

Unele companii din domeniul telecomunicațiilor oferă clienților beneficii extra de ziua lor. Spre exemplu, prin programul Thank You, Orange oferă la aniversarea clientului 1 lună de internet nelimitat plus voucher cu 10% reducere pentru accesoriul dorit din magazinul online. Bonusul se activează automat de ziua de naștere, iar voucherul este oferit la abonamentele de internet nelimitat, în fiecare an.

În domeniul financiar, băncile, IFN-urile și alți prestatori de servicii pot oferi cadouri constând în avantaje la partea de taxe și comisioane. Spre exemplu, la OTP Bank, ai bonus 0,10% peste dobânda standard a băncii, pentru depozitele în lei și comisioane zero de deschidere, lichidare și retragere numerar la depozitele aniversare, în condițiile menționate pe website-ul băncii. O companie din domeniul brokerajului financiar, Tradeville, oferă clienților discount la comisionul de tranzacționare pe bursă de ziua lor de naștere.

O mulțime de magazine oferă beneficii clienților de ziua lor, online și offline

Cele mai multe avantaje vin de la retaileri, așa cum era de așteptat. Există surprize de aniversare atât în magazine online, cât și în magazine offline. Cei de la Takko Fashion (magazin de îmbrăcăminte cu rețea vastă la nivel național) au un program pentru clienții fideli și promit surpriză cu ocazia zilei de naştere - prin e-mail, reducere exclusivă.

Discounturi și vouchere sunt oferite de multe alte magazine, special de ziua de naștere a clienților. Cei de la Profi (retailer din domeniul alimentar cu cea mai amplă rețea din România în comerțul modern) oferă clienților cadou de ziua lor , printre avantajele programului cu card de fidelitate. Penny Market, evoMag.ro, Pupa Milano, Sephora, Ecco, Bigotti, Optiblu, Orsay, Nala sunt alte branduri care oferă avantaje speciale clienților, de ziua de naștere, prin programe de fidelizare, conform datelor existente în mediul online pe website-urile acestor companii.

La Philips, menționezi când e ziua ta și primești un voucher de 25% reducere de folosit în magazinul online oficial. Primești voucherul pe email-ul cu care te-ai înregistrat în Comunitatea Philips sau cu care ți-ai făcut cont MyPhilips. În limita stocurilor disponibile, poți beneficia de discount la orice produse din magazinul online.

Bonusuri primesc de ziua lor și clienții unor cazinouri online. De obicei este vorba despre extra avantaje la partea de divertisment online, adica sunt cazinouri care ofera bonus aniversar , constând în rotiri gratuite sau bani fără depunere. Bonusul de ziua ta la casino online Superbet se acordă doar dacă ai activitate pe site în ultimele 3 luni. La Winbet, cei 50 de RON bonus aniversar se obțin foarte simplu – trebuie doar să ai contul verificat și să soliciți bonusul prin Live Chat sau prin e-mail. NetBet, Unibet, Vlad Cazino sunt alte cazinouri online care își "răsfață" clienții cu tratament preferențial de ziua lor de naștere.

Astfel de mecanisme sunt firești în retailul de produse și servicii și avantajează ambele părți: clientul și furnizorul. Pentru client, evident că orice beneficiu este bine primit. Cine nu se bucură de gratuități și reduceri, mai ales în momente festive din viața sa?! Pentru furnizorul de produse / servicii, este o metodă de fidelizare foarte eficientă, căci transmite clientului un mesaj puternic de prețuire a relației, de mulțumire pentru colaborarea de până în acel moment.

O astfel de acțiune este de fapt foarte simplă pentru companie, care își poate implementa un sistem automat de trimitere de cadouri, vouchere, bonusuri, reduceri, de ziua de naștere a clienților. În mediul online, unde există conturi virtuale ale clienților în mod standard în relația de consum, sistemul este mai simplu de implementat, pentru că furnizorul are de obicei acces la datele personale - inclusiv datele de naștere ale celor ce efectuează cumpărături sau care accesează serviciile puse la dispoziție.

