Piaţa jocurilor de noroc din România

Odata cu reglementarea jocurilor de noroc online si infiintarea ONJN (Oficiul National pentru Jocuri de Noroc), industria de gambling a inceput sa contribuie anual cu sume importante de bani la bugetul de stat. Asadar, aceasta ramura a divertismenului online nu mai poate fi trecuta cu vederea de catre nimeni.

In acest articol iti voi prezenta cateva dintre cele mai importante informatii pe care trebuie sa le cunosti despre industria jocurilor de noroc in Romania, in special in ceea ce priveste mediul online.

Licente de functionare ONJN

Pana in anul 2015, romanii isi puteau deschide cont si puteau juca pe orice site de gambling. Odata cu infiintarea ONJN insa, aceasta institutie a stabilit reguli clare privind organizarea si participarea la jocuri de noroc online pe teritoriul tarii noastre.

Astfel, organizatorii de jocuri care doresc sa se adreseze clientilor romani trebuie acum sa obtina mai intai de toate o licenta de functionare din partea ONJN.

De asemenea, romanii pasionati de jocuri de noroc pe internet se pot inregistra doar pe platformele licentiate, altfel riscand sa primeasca o amenda de pana la 10.000 RON.

Aceste reguli nu sunt nicidecum impotriva jucatorilor, ci din contra, ele le asigura acestora un cadru legal si sigur in care se pot distra.

In plus, pe langa platformele de jocuri online propriu-zise, chiar si site-urile partenere care promoveaza site-urile de jocuri trebuie sa aiba o licenta din partea ONJN, precum si furnizorii de jocuri.

Toate aceste reglementari au facut posibila dezvoltarea neincetata a industriei de gambling din Romania incepand din anul 2015 si pana in prezent.

Jocurile de noroc disponibile

In ziua de astazi romanii au la dispozitie pe internet aproape orice joc de noroc isi doresc. Exista platforme licentiate care iti ofera acces la o multime de jocuri de noroc interesante, cum ar fi: pariuri pre-meci, pariuri live, pacanele, ruleta, poker, jocuri cu dealeri reali, loto, bingo, table si altele.

Beneficiezi si de servicii atractive precum streaming live al evenimentelor sportive, transmisiuni din cazinouri reale, extrageri loto in direct etc.

Mai mult decat atat, toate acestea pot fi accesate in cele mai bune conditii chiar si de pe telefonul mobil. Cei mai importanti organizatori de jocuri ofera aplicatii Android si iOS, in cadrul carora distractia este la cote maxime.

Asadar, oriunde te-ai afla si oricand doresti sa te distrezi poti face asta direct de pe mobil, prin doar cateva click-uri, atat timp cat ai o conexiune la internet.

Bonusuri si promotii

Indiferent de jocurile de noroc de care esti pasionat (pariuri sportive, pacanele, ruleta, loto sau altele), trebuie sa stii ca platformele licentiate online te vor intampina cu fel si fel de oferte promotionale.

De altfel, bonusurile de bun venit reprezinta o buna modalitate prin care site-urile de jocuri isi atrag clientii noi, astfel ca aceste oferte devin tot mai tentante.

Uneori poti incasa chiar si bonusuri fara depunere , prin intermediul carora sa te distrezi complet gratuit la jocurile preferate, fara sa scoti vreun ban din buzunar.

Bineinteles ca ofertele bonus sunt extrem de variate si vei intalni pariuri gratuite, pariuri fara risc, rotiri gratuite la pacanele, bonus la depunere, bonus de fidelitate, bonus la reincarcare etc. Nu ramane decat sa alegi oferta care ti se pare cea mai interesanta si sa te bucuri de beneficiile acesteia.

Taxe si comisioane la jocuri de noroc

In ceea ce priveste comisioanele, trebuie sa stii ca exista anumite taxe pentru toti cei implicati in aceasta industrie de gambling, incepand de la organizatorii de jocuri pana la site-urile partenere si jucatori.

Prin toate aceste taxe aplicate, Statul Roman obtine in fiecare an sume consistente, astfel ca industria de gambling reprezinta o ramura importanta in economia tarii noastre.

Romanii care aleg sa se distreze la jocuri de noroc online au de platit 2 taxe, ambele fiind retinute direct la sursa, adica de catre platforma care organizeaza jocurile.

Este vorba despre o taxa de 2% la fiecare depunere, denumita si “taxa de viciu” si o taxa la retragere, care variaza in functie de valoarea fiecarei retrageri in parte. Trebuie sa stii ca retragerile de pana la 10.000 RON sunt acum impozitate cu 3%, in timp ce sumele mai mari se impoziteaza mai mult.

Verificarea conturilor de joc

O alta regula impusa de catre ONJN si care ii vizeaza direct pe jucatori este reprezentata de verificarea contului. Astfel, in cel mult 30 de zile de la prima depunere sau 6 luni de la inregistrare, orice roman care si-a deschis cont pe un site licentat de jocuri de noroc va trebui sa si-l verifice.

Acest lucru este necesar din mai multe motive: se asigura astfel faptul ca persoana in cauza este majora, ca informatiile introduse la inscriere sunt corecte si ca este titularul de drept al contului.

De asemenea, trebuie sa mai stii ca la jocurile de noroc online poti sa depui bani doar prin metode de plata care iti apartin. In plus, pe site-urile licentiate ONJN pot participa la jocuri doar rezidentii romani.

Pentru verificarea contului, primul pas il reprezinta trimiterea unei poze cu un act de identitate personal – buletin, pasaport sau permis de conducere.

Ulterior, in momentul in care vei solicita prima retragere ti se va cere si o dovada a metodei de plata folosite (o poza fata/verso cu cardul bancar acoperind unele cifre sau print screen din cadrul portofelului electronic).

In final, pentru verificari suplimentare, iti poate fi solicitata si o dovada a adresei, caz in care poti trimite o factura de utilitati pe numele tau, un extras bancar in care sa apara numele si adresa sau o scrisoare cu o institutie a statului – Politie, Primarie, Judecatorie etc.

In concluzie, piata jocurilor de noroc din Romania este in ziua de astazi foarte bine pusa la punct. Multi specialisti considera ca in continuare aceasta industrie de gambling se va dezvolta in tara noastra.

Acest lucru face ca tot mai multi organizatori de jocuri de renume mondial sa isi indrepte atentia si catre Romania, ceea ce nu poate fi decat un lucru pozitiv. Toata aceasta concurenta intre organizatorii de jocuri va duce la o crestere si mai mare a calitatii serviciilor oferite.