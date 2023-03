POWERMOVE: Cum să te muți la o nouă adresă în cel mai eficient mod

Când vine vorba să ne schimbăm locuința, este un pas foarte important pentru fiecare dintre noi, dar și un proces extrem de dificil. Fiecare obiect trebuie împachetat, sortat, etichetat, și adăugând asta la stresul provocat de mutarea propriu-zisă, poate fi un haos total.

Majoritatea persoanelor aleg să apeleze la o firmă de mutari mobila , care vă poate asista în tot procesul de mutare pas cu pas, o firmă de mutări și transport mobilă se ocupă cu împachetarea lucrurilor, demontarea mobilierului existent la adresă, transportul sigur al bunurilor și remontarea mobilierului în noua locație.

Fie că vorbim de servicii pentru persoană fizică sau juridică, firmele specializate în mutări/ transport mobila , cum este și POWERMOVE, se ocupă de absolut tot procesul.

“Efectuăm mutări de tot felul, până acum nu am avut mutare pe care să o refuzăm, am încercat mereu să ne adaptăm la nevoile clientului și să mulțumim pe toată lumea, în principiu acest domeniu este destul de complicat dacă nu știi la cine să apelezi. La POWERMOVE încercăm mereu să punem totul cap la cap cu clientul încât să nu avem neplăceri pe toată durata mutării. Pe lângă serviciile de mutări, oferim de asemenea și serviciul de debarasare mobila , care ajută în cazul în care clientul dorește să reînnoiască mobila din apartament sau pur și simplu să-l golească pentru vânzare. Am avut situații unde prin serviciul de debarasare mobilierul era vechi și nu mergea demontat, cazuri unde am intervenit cu un lift special și am scos absolut tot pe balcon. După cum am spus, contează să apelezi la firma corectă, iar noi considerăm că suntem una dintre ele.” – Janos Nagy, director POWER MOVE LOGISTICS.

Iar dacă îți faci griji cu privire la bunurile tale in timpul transportului, trebuie să afli și faptul că astfel de firme au asigurare pentru bunurile transportate și șoferi cu experiență, plusuri care asigură un transport fără probleme, iar dacă apar neplăceri, sunt acoperite integral.

Un alt avantaj al apelarii la o firma specializata in mutari cum este POWERMOVE este faptul ca personalul acesteia este instruit si echipat corespunzator pentru a face fata oricarei situatii care ar putea aparea in timpul procesului de mutare. De la impachetarea obiectelor fragile la transportul mobilierului greu, echipa de mutari profesionista va stii cum sa gestioneze totul cu cea mai mare atentie si precizie. Acest lucru poate ajuta la evitarea accidentelor, a deteriorarii bunurilor sau a altor probleme care ar putea aparea in timpul mutarii. In plus, un personal instruit va putea oferi si solutii personalizate, in functie de necesitatile si preferintele fiecarui client, pentru a asigura o mutare cat mai usoara si fara stres.

În concluzie, când vrei să te muți sau să scapi de mobilier vechi, este ideal să apelezi la o firmă specializată în mutări cum e POWERMOVE.