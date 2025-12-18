Controverse în Italia. Uniformele purtătorilor torței la Olimpiada de iarnă se vând pe internet, cu 1.000 de euro

Uniformele, produse de Salomon într-o ediție limitată pentru doar 10.001 purtători de torță selectați, au apărut la vânzare pe internet Sursa foto: captura/subito.it

Uniformele sportivilor care au adus torța olimpică în Italia, la Milano-Cotina, acolo unde va avea loc Olimpiada de iarnă din 2026, se vând pe internet cu aproximativ 1.000 de euro. Teoretic, acestea nu sunt de vânzare, însă au apărut pe anumite site-uri, la articole vitage.

Un echipament mărimea M, care include hanorac, pantaloni și mănuși, costă 916 euro, în timp ce echipamentul L, care include şi o șapcă și o geantă pentru pantofi, costă 1.020 de euro. Același echipament în mărimea XS este la vânzare pentru 1.530 de euro.

„Treningul este autentic, are etichetele.”

Unul dintre vânzători, contactat de MilanoToday, a precizat că echipamentul este autentic și nu a fost purtat niciodată. Acesta a recunoscut că era destinat unui purtător al torței, dar că, din cauza „problemelor organizatorice”, nu a fost folosit.

Controversele

Riscul de fraudă

Nu doar prețurile sunt izbitoare, ci și descrierile reclamelor, care subliniază natura exclusivă a uniformelor și faptul că multe articole sunt „noi, nepurtate niciodată”. Acest detaliu a alimentat îndoielile cu privire la autenticitatea lor sau dacă au fost folosite efectiv în timpul călătoriei Torţei Olimpice.

Acesta nu este un caz izolat. În cazul Jocurilor Olimpice de la Torino din 2006 au lăsat, mai multe obiecte de colecție au fost vândute, deși astăzi ajung la prețuri semnificativ mai mici.

Cum este confecționat costumul purtătorilor de torțe

Uniforma purtătorilor de torță a fost creată de Fundația Milano Cortina 2026 în colaborare cu Salomon. Comunicatul de prezentare a descris echipamentul ca combinând „precizia tehnică și designul simbolic, exprimând mișcarea, unitatea și continuitatea care întruchipează spiritul Jocurilor”. „Paleta de culori strălucitoare și detaliile reflectorizante amintesc de aspectul Jocurilor și au fost special concepute pentru a îmbunătăți călătoria torței”, a continuat comunicatul. „Construită cu aceeași atenție la confort, respirabilitate și durabilitate ca și uniformele voluntarilor și ale personalului, uniforma purtătorilor de torță combină, de asemenea, performanța și stilul, exprimând intensitatea și determinarea care marchează călătoria olimpică și paralimpică.”