Cum să mențineți sănătatea mintală fiind din nou în regim de izolare: fitness, hobby ce ține de creativitate, discuții online cu alte persoane

Care este situația în lume la moment? La finele lunii noiembrie 2020, numărul cazurilor confirmate a ajuns la 55 milioane de oameni Numărul persoanelor care s-au vindecat este de 35 milioane Aceste date nu includ persoanele care au avut o boală fără simptome sau pur și simplu nu au dat testul Fie au primit teste false, care conform diverselor surse constituie 20-30% În realitate numărul de persoane bolnave și cele care s-au tratat este cu mult mai mare.

Cu toate acestea, pericolul de infectare nu este cea mai mare problemă cu care se confruntă la moment oamenii. Datorită autoizolării și carantinei milioane de oameni sunt închiși în casă fiind lipsiți de posibilitatea de a comunica cu prietenii, de a se distra și de a se vedea cu părinții și rudele.

În cadrul autoizolării, fiind lipsite de comunicare persoanele devin nervoase, anxioase, iar în unele cazuri poate apărea depresia. O să încercăm să explicăm de ce se întîmplă anumite lucruri și cum să le evităm.

Din ce cauză autoizolarea poate duce la anxietate și depresie?

Un răspuns mai amplu îl puteți găsi în articolul «Loneliness and implicit attention to social threat: A high-performance electrical neuroimaging study» pe portalul de noutăți National Library of Medicine. Asupra articolului au lucrat experți și psihologi cunoscuți din domeniul psihologiei cognitive: Stephanie Cacioppo, Munirah Bangee, Stephen Balogh, Carlos Cardenas-Iniguez, Pamela Qualter, John T Cacioppo Puteți găsi versiunea completă a articolului accesînd linkul de mai sus. Noi o să vă oferim datele cele mai importante din articol.

Psihologii subliniază că oamenii sunt ființe foarte sociale. Și este greu pentru persoane de a evita conexiunile sociale. Aflîndu-ne de mult timp în izolare creierul nostru a trecut în regimul de ”autoconservare”. Acest lucru se manifestă în felul următor:

Creierul nostru începe peste tot să vadă o amenințare socială. Drept urmare, comunicarea devine și mai problematică. Nouă începe să ne pară că alți oameni se gîndesc prost despre noi, nu ne înțeleg pe deplin și chiar ne privesc altfel, decît pînă acum. Avem senzația că toată lumea din jurul nostru s-a schimbat. De fapt, totul a rămas la fel, doar noi percepem lucrurile acum altfel. Ne este mai dificil să înțelegem alte persoane. Permanent suntem ”ca pe ace” și căutăm ceva ”rău” în toate. Drept urmare, relațiile care încă au fost pînă acum se întrerup. Acest lucru se manifestă Iritabilitatea și antipatia față de ei poate fi făzută foarte clar. Anume din acest motiv, un număr record de divorțuri a fost înregistrat în China după carantina strictă din primăvara anului curent. Dimineața, în corpul uman nivelul cortizolului este mai mare. Cortizolul este hormonul stresului. Iar carantina și lipsa de comunicare nu contribuie în niciun fel la reducerea acestuia. Noi chiar de dimineața ne pregătim de o zi grea. Drept urmare, apare impulsivitatea, iritabilitatea, apatia și, în unele cazuri, chiar și agresivitatea.

Cu siguranță ați observat chiar la dstră anumite modificări ale dispoziției și chiar ale comportamentului. Uneori aceste schimbări sunt nesemnificative, iar alteori se evidențiază foarte bine. Pentru evita sau cel puțin pentru a le reduce manifestările, vrem să vă împărtășim câteva sfaturi de la psihologi.

Sportul ca tratament împotriva depresiei

Există mai multe teorii care explică de ce sportul și activitatea fizică în general îmbunătățesc starea de spirit:

Teoria numărul 1. Exercițiile fizice cresc nivelul de endorfină și dopamină în organism. Astfel, se ridică dispoziția și ne simțim mai bine.

Exercițiile fizice cresc nivelul de endorfină și dopamină în organism. Astfel, se ridică dispoziția și ne simțim mai bine. Teoria numărul 2. Atunci cînd o persoană practică sportul temperatura corpului crește, ceea ce ne face să ne simțim mai bine. Acest lucru, duce la o eliberare mai activă a endorfinei în sînge.

Este curios faptul că: a doua teorie a apărut în țările scandinave în anii șaptezeci ai secolului trecut. Testul a fost efectuat în ... saună. Într-adevăr, oamenii care se duceau la saună se simțeau cu mult mai bine. Experimentul a fost unul neobișnuit și interesant, deoarece celor care au participat nu li se plătea cu bani, ci cu - bere.

Este imposibil de creat o saună în apartament, iar sportul poate fi practicat chiar și în regim de autoizolare. Puteți alerga pe scări, la fel puteți face careva exerciții ușoare acasă. Puteți descărca o mulțime de aplicații despre sport chiar în telefonul dstră.

Hobby-ul la fel o să vă ajute să vă distrageți de la situația creată

Există opinia că artiștii și scriitorii sunt de 8-9 ori mai puțin susceptibili de a suferi de tulburări ale dispoziției decît oamenii „care nu sunt creativi”. Așadar, Wendy Berry Mendes de la Harvard a realizat un studiu în care a dovedit că imersiunea/cufundarea în lumea fanteziei aduce satisfacție și bucurie. În primul rînd, nu o să aveți timp să vă gîndiți la ceva rău. Și în al doilea rând, eforturile creative sunt similare cu eforturile fizice. Lucrul de creație crește nivelul de dopamină din creier.

Cu cît o persoană este mai implicată în procesul creativ, cu atît este mai puțin predispusă la schimbări de dispoziție și stări depresive. Așadar, Wendy Berry Mendes și alți experți sfătuiesc să găsiți o activitate creativă pe placul vostru și să îi dedicați cel puțin o jumătate de oră pe zi.

Comunicarea prin ZOOM și ChatRoulette pentru a menține conexiunile sociale

Am menționat deja mai sus că comunicarea zilnică cu aceleași persoane în timpul autoizolării și carantinei poate provoca apatie și iritabilitate. Prin urmare, legăturile sociale trebuie diversificate. Datorită internetului, este ușor să faci acest lucru.

Milioane de oameni folosesc platforma Zoom pentru a rezolva probleme ce țin de lucru sau pentru a comunica cu mai mulți prieteni în același timp. Aici puteți organiza conferințe video pentru mai mulți participanți în același timp. Pentru a cunoaște persoane noi Zoom-ul și ale platforme de așa gen nu sunt prea bune.

Dacă doriți să găsiți rapid noi prieteni și să discutați gratuit și fără înregistrare, Chatroulette este opțiunea excelentă. Sau alegeți ceva asemănător.

Primul val de popularitate al Chatroulette a fost în 2009-2010, cînd serviciul tocmai și-a început activitatea. De ceva timp, numărul zilnic de utilizatori a ajuns la un milion și jumătate de oameni. Chatroulette a devenit pentru mulți oameni o oportunitate nu numai de a petrece interesant timpul liber, ci și de a-și extinde cercul de cunoștințe, de a găsi noi prieteni sau chiar sufletul pereche. Cu toate acestea, site-ul a avut o problemă importantă - moderarea. Din această cauză, utilizatorii sau deplasat pe alte platforme. Bărbații constituiau 70-80% iar femeile 20-30%.

Acum situația cu Chatroulette s-a îmbunătățit semnificativ. În 2020, administrația și-a revizuit în mod semnificativ abordarea față de moderare pentru a exclude conținutul neadecvat și a interzice utilizatorii care nu respectă regulile site-ului. Desigur, este imposibil să rezolvi complet problema, care are deja 10 ani, dar rezultatele sunt vizibile. Astfel, creșterea numărului de utilizatori în timpul pandemiei a fost de aproximativ 20%, iar raportul dintre bărbați și femei a scăzut ușor - aproximativ 60% la 40%. Acesta este un decalaj mare, dar se poate observa o dinamică pozitivă.

Dacă totuși doriți ceva mai mult, atunci merită să luați în considerare alte site-uri chatroulette Există multe platforme care au mai multe oportunități. De exemplu, există filtre de gen și geografice, camere tematice de chat, secțiuni care nu sunt supuse moderării și multe altele.

Așadar, facem o concluzie asupra celor expuse

Nimeni nu a fost pregătit de această pandemie care a cuprins întreaga planetă. Dar uneori mai periculos decît orice virus este lipsa contactelor sociale, izolarea, depresia și apatia. Multe persoane nu pot merge la un psiholog pentru a obține ajutor profesional. Majoritatea medicamentelor antidepresive, care au început să fie luate în mod activ de către persoanele unde este instituită carantină strictă, de obicei nu îmbunătățesc deloc situația.

Sarcina dvs. principală în aceste condiții este să nu întrerupeți complet legăturile sociale, dar și să vă ocupați cu ceva, ceea ce o să vă distragă atenția de la gîndurile rele. Savurați din plin apariția timpului liber, învățați o limbă străină, comunicați cu prietenii și alte persoane prin intermediul rețelelor de socializare.

La momentul actual mii de oameni încearcă să găsească formula vaccinului contra coronavirusuluide tip Covid-19. Unii au reușit să găsească măcar ceva. Conform previziunilor multor experți, în 2021 vom putea reveni la ritmul vieții „pre-coronavirus”. Între timp, nu renunțăm la sfaturile psihologilor despre cum să nu înnebunim în carantină. Totul va fi bine!