Sfaturi pentru a alege cele mai bune portofele pentru bărbați

Portofelele pentru barbati sunt unele dintre cele mai utile accesorii pentru acestia.

Indiferent de categoria sociala din care face parte, orice barbat are nevoie de un portofel din piele, iar alegerea modelului ideal depinde de personalitatea si preferintele lui.

Sfaturi pentru alegerea portofelelor pentru barbati

Pentru ca alegerea unui portofel potrivit nu este una usoara, este recomandat sa se aiba in vedere cateva criterii, precum dimensiunea, culoarea si designul. Cu aceste aspecte bine definite in minte, persoana in cauza va sti exact ce cauta atunci cand va veni timpul sa cumpere unul nou si sa il poata alege pe cel care se potriveste cel mai bine stilului sau.

In aceasta idee, consilierii in vanzari de portofele de la Toronero, ofera cateva sfaturi importante.

Ce dimensiune trebuie sa aiba portofelul unui barbat

Marimea conteaza cand vine vorba despre portofele, iar atunci cand se ia o decizie in legatura cu acest aspect, este nevoie ca persoana in cauza sa se gandeasca la tipul de ocazie pentru care va folosi portofelul. In fond, nevoile se schimba de la o zi obisnuita la atunci cand se planifica o calatorie expres de afaceri cu avionul sau cand se participa la o petrecere.

Cei care stiu ca vor folosi zilnic un portofel, probabil ca vor prefera unul cu suficient spatiu pentru a transporta actele de identitate, cartile de vizita, cardurile de debit si de credit si chiar si ceva bani. Unele portofele, desi nu sunt de dimensiuni mari, au un interior in care poate incapea chiar si telefonul mobil.

Pe de alta parte, se poate alege un portofel mai mic pentru o ocazie speciala, un eveniment sau o calatorie. Un portofel subtire in care se pot transporta cele mai elementare lucruri si care poate fi depozitat mai usor in geaca sau in pantaloni este ideal.

Ce culoare este recomandat sa aiba portofelul unui barbat

Culoarea unui portofel pentru barbati spune multe despre persoana care il detine. Cele mai comune culori sunt maro, gri sau negru si sunt de obicei alese de barbatii cu o personalitate mai sobra. Cu toate acestea, pentru cei cu un stil mai flamboaiant si mai relaxat, exista portofele in culori mai vibrante, care au chiar si un fel de textura sau model. Daca se opteaza pentru un portofel colorat, este potrivit ca materialul sa fie din piele naturala, care ii va permite sa isi pastreze aspectul impecabil.

Design-ul potrivit pentru un portofel de barbat

Exista portofele barbatesti din piele simple, suporturi de carduri, portofele clasice care se pliaza in doua sau chiar trei sectiuni, portofele cu fermoar si unele cu mai mult spatiu decat altele. Alegerea modelului depinde foarte mult de nevoile si gusturile celui care il va purta. Marii creatori de moda au fost cei care au fost responsabili de oferirea altor optiuni care pot varia foarte mult de la un design traditional, dar in cele din urma alegerea design-ului depinde de stilul personal si de utilizarea portofelului.