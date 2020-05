Eficienta crescuta la birou si in clasa, cu ajutorul tablei magnetice (P)

Modernizarea a devenit un proces care nu se incheie niciodata. Imaginati-va vechile clase de scoala si modul in care acum 15 ani aveau loc prezentarile la clasa.

Vechea tabla vesnic murdara, cu urme de creta si imbacsita de buretele inmuiat in apa este astazi istorie. Locul ei a fost luat acum atat in scoli dar si in birouri si sali de sedinte de tabla magnetica.

Aceste table magnetice sunt o inovatie care imbunatateste eficienta si productivitatea in clasa si la locul de munca. Dincolo de aspectul elegant, aceste table sunt foarte rezistente, permit utilizatorilor o stergere usoara, fara a lasa urme, si se preteaza la prezentari mai speciale, in cadrul carora scrisul este combinat cu imagini (ce se pot lipi cu magneti). Pana la urma, tabla magnetica este doar o mica dovada a modului in care magnetii au revolutionat lumea moderna.

Transmit mesajul cu stil

Daca esti elev la o facultate sau o scoala, poate fi greu sa iti amintesti toate sarcinile pe care trebuie sa le indeplinesti. Toate acele teme pe care ti le-a dat profesorul trebuie sa fie finalizate la timp si poate fi dificil sa iti amintesti toate instructiunile care ti-au fost date. Sigur ca poti lua notite pe hartie, dar cui ii place sa aiba notite adezive peste tot? Gratie unei table magnetice indicatiile pot fi unele detaliate, combinand informatiile cu imagini atasate prin magneti, si pot fi foarte simplu fotografiate cu telefonul mobil pentru a le pastra. Acesta este un plus si pentru a proteja mediul inconjurator, reusind sa nu consumi prea multa hartie.

Planificare

De cele mai multe ori, in cadrul unei sedinte la birou, seful va stabili o lista cu sarcini, un deadline si o lista cu angajatii care fac parte dintr-un anumit program. Toate aceste detalii risca sa se piarda daca ajung sa fie scrise pe hartii, ducand astfel la neindeplinirea targetului stabilit la nivelul firmei.

Cu ajutorul unei table magnetice, toate aceste detalii, indicatii pretioase de care depinde activitatea intregului birou, vor ramane permanent scrise la vedere, astfel incat angajatii sa le poata vedea zilnic.

Tabla magnetica poate fi impartita astfel incat o anumita parte sa fie folosita pentru indicatiile care sunt in continua schimbare, iar o alta parte, pentru cele pe termen lung, ce nu trebuie sterse prea curand.

Cresterea comunicarii in spatiile de lucru

A avea o tabla magnetica intr-o scoala sau la birou poate transforma intregul mod de prezentare. Poti utiliza aceasta tabla magnetica pentru diferite sarcini; de exemplu, poti scrie cu markere cu stergere uscata, poti folosi markere de diferite culori, poti crea grafice creative sau pur si simplu poti utiliza tabla pentru a atasa documentele pe ea cu ajutorul unui magnet.