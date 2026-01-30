Creștere economică record în Asia Centrală, peste SUA și UE la ritmul de creștere. De ce comparația e înșelătoare

Creșterea economică la nivel agregat este solidă, dar diferențele de venit pe cap de locuitor, inflația și costurile ridicate ale creditării complică imaginea. sursa foto: Getty

Potrivit Băncii Eurasiatice de Dezvoltare (EDB), economia Asiei Centrale a crescut cu aproximativ 6,6% în 2025 și este estimată să avanseze cu circa 6,1% în 2026. Datele includ Kazahstan, Republica Kârgâză, Tadjikistan și Uzbekistan, însă nu și Turkmenistanul, din cauza limitărilor privind disponibilitatea datelor, scrie Euronews.

Aceste cifre sunt considerabil mai optimiste decât prognozele pentru marile economii dezvoltate. Banca estimează o creștere de aproximativ 1,6% pentru SUA și de circa 1,1% pentru zona euro în 2026, în timp ce China ar urma să înregistreze o expansiune de aproximativ 4,6%.

În pofida acestor rezultate încurajatoare la nivel macroeconomic, multe gospodării din Asia Centrală se confruntă cu scumpiri, costuri mari ale împrumuturilor și creșteri inegale ale veniturilor. Economiștii atrag atenția că inflația și înăsprirea politicii monetare influențează viața de zi cu zi mai mult decât cifrele optimiste privind PIB-ul național.

Creștere rapidă, dar inegală

Creșterea economică din regiune accelerează, însă nu în mod uniform. Republica Kârgâză conduce clasamentul, cu o creștere estimată de 10,3% în 2025 și o prognoză de 9,3% pentru 2026.

Uzbekistan urmează cu 7,4% în 2025 și o estimare de 6,8% în 2026.

Economia Kazahstanului ar urma să crească cu aproximativ 5,9% în 2025 și 5,5% în 2026, ceea ce ar reprezenta cea mai puternică expansiune regională din ultimul deceniu.

Kubat Rakhimov, expert kârgâz în dezvoltarea infrastructurii în Eurasia Centrală, susține că, pentru economiile subinvestite, o creștere de aproximativ 6% reflectă adesea o etapă de recuperare, în timp ce în economiile dezvoltate un ritm de 1,5–2% este deja considerat puternic.

El adaugă că PIB-ul este un indicator incomplet al bunăstării și că venitul real disponibil și productivitatea muncii oferă o imagine mai fidelă a nivelului de trai.

Realitatea pe cap de locuitor

Economiștii avertizează că ratele de creștere nu pot fi comparate fără a ține cont de dimensiunea economiilor. Asia Centrală are o populație cumulată de aproximativ 80 de milioane de locuitori, mult mai mică decât cea a marilor regiuni economice.

Potrivit celor mai recente date ale Băncii Mondiale, PIB-ul pe cap de locuitor în Kazahstan era de aproximativ 14.154 de dolari, comparativ cu circa 3.162 de dolari în Uzbekistan și aproximativ 2.420 de dolari în Republica Kârgâză.

Prin comparație, în Statele Unite PIB-ul pe cap de locuitor era de aproximativ 84.534 de dolari, iar în China de aproximativ 13.303 dolari.

Aceste diferențe explică de ce o creștere economică rapidă în Asia Centrală nu se traduce automat într-un nivel de trai comparabil cu cel din economiile mari sau dezvoltate, chiar dacă veniturile din regiune sunt în creștere.

Inflația erodează câștigurile

Pentru multe gospodării, beneficiile creșterii economice au fost diminuate de inflație. În Kazahstan, anul trecut, inflația a atins aproximativ 12,3%, depășind ritmul de creștere al PIB-ului. În Republica Kârgâză inflația a fost de aproximativ 9,1%, iar în Uzbekistan de circa 7,5%.

„Reducerea inflației va crea condițiile pentru scăderea ratelor dobânzilor. De asemenea, ne așteptăm ca majoritatea monedelor naționale din regiune să prezinte o evoluție în general stabilă”, a declarat Evgeny Vinokurov, economist-șef al EDB.

Până atunci, presiunea inflaționistă menține dobânzile la niveluri ridicate. Rata-cheie în Kazahstan se situează în jur de 18%, comparativ cu aproximativ 14% în Uzbekistan și 11% în Republica Kârgâză.

De ce conduce Kârgâzstanul

Analiștii consideră că o parte din creșterea economică recentă a fost susținută de redirecționarea fluxurilor comerciale și logistice, în special în economiile mai mici.

În cazul Kârgâzstanului, cifrele puternice reflectă o reconfigurare a lanțurilor de aprovizionare, determinată de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Kubat Rakhimov afirmă că țara „s-a potrivit aproape perfect” în confruntarea economică dintre Rusia și Occident.

„În mod tradițional, ne-am ocupat de reexportul de bunuri din China către piața rusă. A fost o nișă foarte puternică pentru noi”, a spus Rakhimov.

„Când fluxurile comerciale suplimentare au trebuit redirecționate, nu a fost nevoie de construirea unor sisteme noi – canalele logistice și financiare erau deja existente”, a adăugat el.

Redirecționarea comerțului, împreună cu naționalizarea minei de aur Kumtor, care păstrează acum o parte mai mare din venituri în țară, au consolidat finanțele publice și au permis creșterea investițiilor în infrastructură. Acest lucru a generat un efect multiplicator pe termen scurt în construcții și transport.

Rakhimov avertizează însă că acești factori au un caracter ciclic, iar o creștere construită pe tensiuni geopolitice rămâne vulnerabilă la schimbări externe.

Ce susține creșterea în Kazahstan și Uzbekistan

În economiile mai mari din regiune, expansiunea este alimentată în principal de investiții industriale.

În Kazahstan, industria prelucrătoare, în special producția de echipamente, și sectorul energetic au avut un rol major. Un factor decisiv a fost lansarea mai devreme decât se anticipase a capacităților extinse ale zăcământului petrolier Tengiz, ceea ce a dus la revizuirea în sens ascendent a prognozelor.

„Acest lucru se datorează în principal faptului că impactul deblocării potențialului investițional s-a dovedit a fi mai puternic decât anticipasem în iunie”, a declarat Aigul Berdigulova, analist senior la Centrul pentru Analiză Macroeconomică al EDB.

„În plus, producția industrială a crescut rapid în acest an, în mare parte ca rezultat al măsurilor guvernamentale menite să diversifice economia”, a continuat ea.