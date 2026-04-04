Criza energetică, tot mai gravă din cauza războiului din Iran. CEO Atlantic Sea: „O situație imposibilă pentru UE în iarna următoare”

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Energia revine în centrul marilor tensiuni globale, iar Europa intră într-o perioadă în care riscurile sunt mai mari decât par. Realizatorul Antena 3 CNN, Adrian Ursu, a stat de vorbă cu Alexandros Exarchou, CEO Atlantic Sea LNG, despre ce urmează pe piața gazelor și cât de pregătită este, în realitate, Uniunea Europeană. De la lipsa unei strategii comune, până la presiunea tot mai mare pe resursele globale, semnalele nu sunt deloc liniștitoare.

Adrian Ursu, realizator Antena 3 CNN: Domnule Exarchou, vă mulțumim că sunteți alături de noi la Antena 3 CNN. Avem subiecte importante de discutat, deoarece traversăm un context geopolitic foarte complex. Există câteva teme de interes pentru toată lumea, în primul rând despre energie, gaz, petrol, și sunt sigur că aveți câteva răspunsuri. Începem cu dependența de gazul rusesc: Europa a reușit într-un fel să o lase în urmă, dar ce ar trebui să facem în continuare? Pentru că, dacă privim în jur, lucrurile nu sunt deloc simple.

Alexandros Exarchou, CEO Atlantic Sea LNG: Nu există răspunsuri ușoare. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult. Este o perioadă extrem de dificilă în ceea ce privește Uniunea Europeană și dependența energetică. Și trebuie să spun că nu sunt foarte optimist. Situația, așa cum o înțeleg eu, este următoarea: Europa reacționează la evenimente, dar nu are o strategie clară despre cum să iasă din criză de fiecare dată. Noi, europenii, suntem în mod constant surprinși și șocați de ceea ce se întâmplă. Am fost surprinși de războiul din Ucraina. Ca urmare, am decis să interzicem gazul rusesc. Nu voi intra în discuția dacă a fost corect sau nu, dar a fost o reacție. Apoi, din nou, am fost surprinși și șocați de războiul din Iran. Dar realitatea este că ceea ce s-a întâmplat în Iran în ultimele săptămâni a creat, în opinia mea, o situație imposibilă pentru Uniunea Europeană în iarna următoare.

Voi încerca să exprim modul în care înțeleg lucrurile. S-ar putea să greșesc, dar aceasta este convingerea mea despre ce va urma. Pagubele au avut deja loc, de fapt, în Qatar, în ceea ce privește gazul natural. Instalațiile afectate sunt suficiente pentru a reduce semnificativ capacitatea Qatarului de a furniza gaz natural lichefiat pentru cel puțin cinci ani. Astfel, avem o situație în care gazul rusesc este interzis în Europa, Qatarul nu poate aproviziona nici Asia, care era principalul său client, și nici Europa, iar cantitățile produse de Statele Unite nu sunt suficiente pentru a acoperi nevoile Uniunii Europene.

Sunt deosebit de îngrijorat, indiferent de preț, dacă vom avea suficiente cantități de gaz natural lichefiat și gaz natural iarna viitoare, chiar și în cazul în care unele țări ar decide, așa cum cred că și-ar dori, să ridice parțial sau total interdicția asupra gazului rusesc. De ce? Pentru că incapacitatea Qatarului de a aproviziona Asia și faptul că, cel mai probabil, Statele Unite vor controla oferta din Venezuela și Iran și vor crea nevoi semnificative pentru China. Și mă aștept, în mod rezonabil, ca Rusia să prefere să aprovizioneze China mai degrabă decât Uniunea Europeană, în contextul actual.

Prin urmare, ne confruntăm cu o situație care, în opinia mea, va fi deosebit de critică în iarna următoare și pentru cel puțin doi ani. Și, din nou, consider că Uniunea Europeană este complet nepregătită pentru a reacționa.

Adrian Ursu: Există ceva concret ce trebuie făcut chiar acum, ceva realist? Liderii europeni ar trebui să decidă împreună sau fiecare țară trebuie să își găsească propriul drum?

Alexandros Exarchou: Uniunea Europeană trebuie să fie, într-adevăr, o uniune. Și vom începe să acționăm ca o uniune atunci când vom depăși faptul că avem o monedă comună, euro, dar aceasta nu reprezintă cu adevărat nimic, deoarece nu avem o politică economică comună, nu avem o politică externă comună și nu avem o politică de apărare comună.

În aceste condiții, nu sunt sigur cum vom reuși să reacționăm cu succes la o nouă criză, care, din nou, ne-a prins nepregătiți și surprinși. Dacă mă întrebați ce putem face pentru a evita criza iarna viitoare, în opinia mea, aceasta este inevitabilă. Ceea ce ar trebui să facă europenii este să înceapă să se gândească la modul în care pot controla prețurile pentru cetățeanul european de rând.

Asta înseamnă, din nou, subvenții semnificative pentru prețul gazului natural pe care vom reuși să îl asigurăm. Pentru că va fi, și cred că va fi, foarte scump.