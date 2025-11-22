Cu cât contribuie România la datoria publică globală de 111 trilioane de dolari. SUA și China dețin peste jumătate din ea

1 minut de citit Publicat la 23:45 22 Noi 2025 Modificat la 00:23 23 Noi 2025

În ultimii cinci ani, plățile nete de dobânzi aferente datoriei naționale aproape s-au triplat. Foto: GettyImages

Datoria publică brută la nivel global se ridică la 111 trilioane de dolari în 2025, crescând cu 8,3 trilioane de dolari din 2024. Împreună, SUA și China dețin 51,8% din datoria publică mondială.

Deși datoria publică globală este mai mică decât maximele pandemiei în termeni reali, aceasta rămâne încăpățânat ridicată, la 111 trilioane de dolari, potrivit datelor din cel mai raport al FMI.

Povara datoriilor Americii depășește 38 de trilioane de dolari în 2025, reprezentând 125% din PIB.

În ultimii cinci ani, plățile nete de dobânzi aferente datoriei naționale aproape s-au triplat. Se preconizează că acestea se vor dubla din nou până în 2035, ajungând la 1,8 trilioane de dolari pe an.

Cu o datorie de 18,7 trilioane de dolari, China se află pe locul al doilea. În 2025, datoria a crescut cu aproape 2,2 trilioane de dolari, determinată de stimulentele guvernamentale și de veniturile mai mici din terenuri, având în vedere dificultățile din piața imobiliară.

Japonia este pe locul trei cu o datorie de 9,8 trilioane de dolari, echivalentul a 230% din PIB. Chiar dacă datoria rămâne extrem de mare, noul prim-ministru al țării, Sanae Takaichi, propune 92,2 miliarde de dolari în cheltuieli de stimulare economică și subvenții.

Regatul Unit și Franța completează cele mai mari poveri ale datoriei, ambele situându-se în jurul sumei de 4 trilioane de dolari. Franța, în special, s-a confruntat cu o instabilitate politică semnificativă pe fondul propunerilor controversate de reducere a bugetului, trecând prin cinci prim-miniștri în ultimii doi ani.

România are o datorie de 258 de miliarde de dolari, reprezentând 61,2% din PIB și 0,2% din datoria publică globală.

Top 10 țări în funcție de datoria publică

SUA - 34,5% (din datoria publică globală) - 38.269,7 USD (miliarde) - 125,0% (procent din PIB)

China - 16,8% - 18.680,8 USD - 96,3%

Japonia - 8,9% - 9.826,5 USD - 229,6%

Regatul Unit - 3,7% - 4.093,4 USD - 103,4%

Franța - 3,5% - 3.916,2 USD - 116,5%

Italia - 3,1% - 3.479,8 USD - 136,8%

India - 3,0% - 3.357,9 USD - 81,4%

Germania - 2,9% - 3.228,7 USD - 64,4%

Canada - 2,3% - 2.601,0 USD - 113,9%

Brazilia - 1,9% - 2.062,8 USD - 91,4%