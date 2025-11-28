Cum arată coala specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei pe care o lansează BNR la 1 decembrie

Cum arată coala specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei pe care o lansează BNR din 1 decembrie. Foto: Agerpres

Banca Naţională a României lansează în circuitul numismatic, începând cu data de 1 decembrie 2025, o coală specială formată din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, potrivit unui comunicat de presă al băncii, conform Agerpres.

Colile speciale conţin fiecare câte patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei. Bancnotele sunt înseriate consecutiv şi au aceleaşi specificaţii tehnice ca bancnotele de circulaţie cu valoare nominală de 20 lei.

Tiraj de 30.000 de exemplare

Colile speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, sunt introduse în plicuri de prezentare personalizate şi sunt însoţite de certificate de autenticitate redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central, precum şi seriile bancnotelor.

Tirajul maxim pentru colile speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei este de 30.000 exemplare. Preţul de vânzare pentru aceste coli este de 120,00 lei, exclusiv TVA, inclusiv certificatul de autenticitate.

Lansarea în circuitul numismatic a colilor speciale, formate fiecare din patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei, se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.