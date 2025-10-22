Cum arată patul pe care ANAF l-a scos la licitaţie pe Internet. "Oferta" a stârnit un val de ironii: "Aveți şi pătrunjel confiscat?"

ANAF a fost sub un asediu de ironii pe rețelele sociale, după ce instituţia a scos la licitaţie un pat, al cărui preţ de pornire era 500 de lei. "Murături aveți?" sau "Nu daţi şi borcanele de gem confiscate de la bătrâne?" - se numără printre cele mai amuzante comentarii lăsate de oameni pe Internet, informează Antena 3 CNN.

"ANAF este obligat să scoată la licitaţie toate minunile astea. E absurdă legea. Noi trăim cu legea asta de râs. Deci erau obligaţi să facă asta. Eu cred că şi ei între ei se luau cu mâinile de cap", a spus Lavinia Şandru, invitată la emisiunea "Decisiv".

"Eu aştept să fie scoase la licitaţie borcanele cu zacuscă şi gem, făcute de bunici. Degeaba ne zice domnul Bolojan cu reforma statului, să încasăm...", a afirmat şi Cătălina Porumbel.

Ilie Bolojan l-a certat pe șeful ANAF

Premierul Ilie Bolojan a reacționat, vineri, în urma declarațiilor făcute de șeful ANAF, privind "gap-ul TVA la gem", precizând într-un interviu pentru Radio România Actualități, că "noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor”.

Adrian Nica, preşedintele ANAF, a asigurat, vineri, populaţia că nu intenţionează fiscalizarea autoconsumului:

"Ca urmare a interpretărilor apărute în spaţiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu.

Declaraţia nu contestă decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintă una dintre priorităţile majore în mandatul actual al ANAF.

Afirmaţia vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal – acela că baza impozabilă potenţială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situaţia României, valoarea totală a acestor elemente nefiind eliminată complet în procesul de estimare".