Cum au afectat industria UE tarifele vamale impuse de Trump. Taxele la oțel și aluminiu lovesc mult mai departe în companiile europene

În iunie, Washingtonul a impus taxe vamale de 50% pentru oțelul și aluminiul provenit din UE. sursa foto: Getty

Noile taxe vamale impuse de Statele Unite la importurile de oțel și aluminiu generează costuri suplimentare pentru companiile europene, avertizează reprezentanții industriei din UE, citați de Euronews, relatează Agerpres.

Măsurile, introduse de administrația Trump, prevăd stabilirea originii metalelor conform regulii „topește și toarnă” – un proces care se dovedește extrem de complicat pentru industrie.

„Stabilirea originii exacte a oţelului şi aluminiului conform regulii 'topeşte şi toarnă' este extrem de complexă şi necesită deseori cooperare în rândul furnizorilor, mulţi dintre ei neavând aceste informaţii ei înşişi. Situaţia este complicată suplimentar când o singură componentă intră simultan sub incidenţa categoriilor de taxe vamale, cum ar fi cupru, oţel şi aluminiu”, a explicat un purtător de cuvânt al Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) pentru Euronews.

În iunie, Washingtonul a impus taxe vamale de 50% pentru oțelul și aluminiul provenit din UE, iar în august lista a fost extinsă cu 407 categorii suplimentare de produse, de la stingătoare de incendiu și echipamente, la turbine eoliene și materiale de construcții care conțin aceste metale.

„În timp ce majoritatea produselor rămân în afara domeniului de aplicare, multe materiale generice, esenţiale pentru producerea maşinilor, sunt acum afectate”, au subliniat oficialii ACEA.

Primele efecte sunt deja resimțite: unele companii auto se confruntă cu pierderi „substanțiale”, în timp ce asociația analizează încă amploarea impactului asupra întregului sector european.

Conform acordului comercial încheiat în august între UE și SUA, Washingtonul ar fi trebuit să reducă taxele vamale pentru mașinile europene de la 27% la 15%. Această măsură nu a fost însă implementată.

Între timp, povara administrativă privind stabilirea originii produselor continuă să pună presiune pe industrie.

„Aceste taxe vamale duc la presiuni suplimentare asupra sectorului maşini unelte, sporesc costurile şi incertitudinile pentru exportatorii europeni, afectaţi de povara administrativă legată de stabilirea originii exacte a oţelului şi aluminiului”, se arată într-un comunicat al CECIMO, Asociaţia europeană pentru tehnologiile de producţie.